Hasteinnkaller til pressekonferanse om Fornebubanen

Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Oslo Ap krever at deres andel reduseres.

Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger som kommer i tillegg til den kjente prisen i dag. Oslo Ap mener at risikoen for prisøkninger ikke kan legges på Oslo øst og sør.

Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Partiet mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.