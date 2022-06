BLINKSKUDD: Beveren ante fred og ingen fare da denne måken plutselig gikk til angrep, forteller fotografen.

Her går måken til bombeangrep: − Et drittbilde som ble til et blinkskudd

Naturfotografen Tom Schandy (59) skulle knipse noen bilder av en bever i Drammensfjorden fredag kveld, da måken plutselig kom stupende inn foran kameralinsen.

– Det er typisk måker. De angriper for å få vekk inntrengere – blant annet ved å drite, forteller 59-åringen til VG.

Schandy var ute på en kveldstur i Lier fredag kveld, og skulle i utgangspunktet sondere terrenget for takrørsangere og andre sjeldne fugler. I stedet ble han lykkelig over å se en bever komme svømme over Drammensfjorden.

– Beveren svømte rolig bortover, og det så ut til at den hadde det trivelig, sier fotografen.

– Så kom plutselig denne måken, og den begynte å skrike og stupe ned mot beveren, legger han til.

Heldigvis var den profesjonelle naturfotografen skuddklar da angrepet kom:

– Kameraet tar ca. tyve bilder i sekundet, og jeg holdt knappen inne da måken gikk til angrep. Etterpå, da jeg fikk se bildene, innså jeg jaggu meg at han hadde sendt ut en lang dritestreng, sier Schandy.

NATURFOTOGRAF: Tom Schandy (59) er en anerkjent naturfotograf, og fikk blant annet den gjeve utmerkelsen «Wildlife Photographer of the Year Award» av BBC i 2009.

– Et bilde av en bever er alltid hyggelig i seg selv, men det ble dobbelt opp med denne måken. Det var et drittbilde som ble til et blinkskudd, sier 59-åringen.

Fotografen har i tillegg delt bildet på sin egen Facebook-side. Der omtaler han fuglen som en «bombemåke med presisjonsskyts».

– Man blir litt pepret fra alle kanter med informasjon om krigen i Ukraina nå, så det var litt den assosiasjonen jeg fikk, sier Schandy.

Skyhøyt nivå i Norden

Kort tid før Tom Schandy støtte på beveren og måken, var han på Island for å ta bilder av fugler. Tidligere i år har han også fotografert pumaer i Chile.

59-åringen er nemlig en anerkjent naturfotograf, og ble blant annet kåret til «Wildlife Photographer of the Year Award» av BBC i 2009 – som på sett og vis er bransjens versjon av Oscar-utdelingen.

– Jeg håper vanligvis å ta bilder som ikke er «drittbilder», sier fotografen og humrer.

– Vinner du noe priser for det her tror du?

– Nei det vet jeg ikke, med mindre dere har noe pris for det i VG, men det er jo klart at man alltids kan prøve. Jeg sitter selv i juryen til Nordic Photo Conferance og vet hvor skyhøyt nivå det er på naturfoto i Norden.

– Norske fotografer er veldig dyktige, vi hevder oss, legger han til.

MØTTE SVENSKEKONGEN: Tom Schandy ble tildelt WWFs utmerkelse for "Årets Pandabok 2004" av kong Carl Gustaf i Stockholm.

– Har du blitt angrepet av måker selv mens du har vært ute på oppdrag?

– Jo da, og terner er selvfølgelig enda hissigere. Det er særlig i nærheten av reiret at de skal forsvare seg, det er en refleks. Ute på kysten hender det til og med at de stuper ned mot havørner.

Han har også vært utsatt for lignende angrep som beveren:

– En gang kom det en gråtrost, og han hadde såpass presisjon at han dret rett på kameraet. Det kom en hvit flekk midt på linsen, sier Schandy.

– For all del, jeg er glad i måker. De er veldig om seg, men det er fantastiske fugler. Hva hadde sommerferien vært for alle som er på sjøen og i skjærgården uten lyden av måkeskrik, legger fotografen til.

