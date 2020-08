– GOD OPPFØLGING: Rebecca Myklebust merket de første corona-symptomene på lørdag. I dag er formen varierende. – Jeg har både gode og dårlige perioder. Smittelegen i Karmøy ringer hver dag og spør hvordan det går. Jeg får god og tett oppfølging, sier hun. Foto: Privat

Coronasmittet bartender i Haugesund hetset: – Sårende

Rebecca Myklebust (23) er en av bartenderne i Haugesund som har fått påvist coronaviruset. Nå tar hun et oppgjør med alle som henger ut og retter pekefinger mot smittede personer.

– Det er sårende å se at folk dikter opp historier og sprer usanne rykter. Jeg blir beskyldt for å ha gått syk på jobb, noe som ikke stemmer i det hele tatt. Det hadde jeg aldri gjort.

Mandag opplyste Haugesund kommune at de ønsket kontakt med pubgjester etter at to bartendere hadde testet positivt for corona samme dag. De ønsket å komme i kontakt med gjester som hadde vært på utestedene Rabinowitz, Dikselen og Bytunet nattklubb.

En av bartenderne var Rebecca Myklebust, som var på jobb på Bytunet nattklubb sist torsdag. Lørdag begynte hun å merke kribling i halsen.

– Jeg hadde vært ute på klubben natt til lørdag, og tenkte at det kunne skyldes det. Men så fikk jeg vite at en annen bartender skulle testes for corona, og mistenkte at jeg kanskje kunne ha fått det selv.

Søndag dro hun på legevakten og tok en test. Da hadde formen blitt vesentlig verre.

– Jeg hadde vondt i halsen, hostet og var helt slapp. Jeg var sengeliggende og kunne ikke gjøre noe uten å bli andpusten.

«Offentlig uthengelse på rådhusplassen»

Mandag fikk 23-åringen beskjed om at testen var positiv. Etter at kommunen gikk ut og etterlyste gjester, registrerte Myklebust flere stygge kommentarer om henne på sosiale medier.

– En person skrev at vi burde bli sparket fra jobben, og at det burde være en offentlig uthengelse på rådhusplassen hvor alle kunne kaste råtne tomater og egg på oss, sier Myklebust.

Kommentarene var skrevet under artikler på den lukkede Facebook-gruppen «Aktuelt Haugalandet NÅ». VG har fått tilsendt skjermdumper av disse.

For å få bukt med de usanne ryktene, skrev Myklebust et Facebook-innlegg onsdag kveld.

– Det er knyttet en viss skam til å ha corona, så jeg ønsket å fjerne tabu ved å være åpen om at jeg har det. Jeg gikk mange runder med meg selv før jeg publiserte innlegget. Det kunne jo gå begge veier. Heldigvis har responsen vært positiv. Det renner inn med meldinger og telefoner.

Nær 300 har tatt kontakt

Mandag beskrev smittevernlege Teis Qvale situasjonen som «uoversiktlig».

– I motsetning til et lukket arrangement hvor det er påkrevd å ha navnelister med kontaktinformasjon, hadde vi ingen oversikt over hvem som hadde vært på de tre stedene. Vi valgte derfor å gå via mediene for å forsøke å fange opp flest mulig, sier han til VG.

Nærmere 300 personer har tatt kontakt med kommunen. I tillegg til de to bartenderne, er det så langt påvist smitte hos to andre – hvorav begge er nærkontakter.

– Alle som har tatt kontakt med kommunen har fått tilbud om å teste seg, også de som er symptomfri, sier Qvale.

– Utidig å dømme andre

Qvale viser til at mange i aldersgruppen 20–29, som nå er på smittetoppen i Norge, ofte har lite eller ingen symptomer.

– Vi har likevel en plikt til å foreta smitteoppsporing, siden de kan smitte andre selv om de er symptomfri.

På spørsmål hva han synes om hetsen bartenderne har fått, svarer smittevernlegen:

– Jeg synes ingenting om det. Det er utidig å dømme andre på den måten. Man må bry seg mer om seg selv og sin egen atferd. Det er ikke en skam å få covid-19. Hvis folk driver med netthets, er det veldig trist. Jeg har full forståelse og sympati for vedkommende som skrev Facebook-innlegget.

