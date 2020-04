– Det er oppsiktsvekkende at en sensor gjør det. Studenter skal bedømmes ut fra metoden og faget, ikke hvilket tema de velger, sier statssekretær Saida Begum (H). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Reagerer på advokats innvandrerutsagn

Statssekretær Saida Begum (H) synes UiO-sensor og advokat Olav Lægreids uttalelser om studenter med innvandrerbakgrunn er sjokkerende og direkte diskriminerende. Flere reagerer nå på advokatens utsagn.

For mindre enn 10 minutter siden

Saida Begum, statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, reagerer på tirsdagens sak om advokat Olav Lægreids uttalelser om jusstudenter med innvandrerbakgrunn. Både i kommentarer i en lengre debatt i Facebook-gruppen «Rettsvitenskap UiO» og senere til til VG, sier Lægreid at han mener at flerkulturelle jusstudenter ikke har en like god forståelse av norsk jus som etnisk norske.

– Jeg tror flere arbeidsgivere har gjort seg erfaringer med at kandidater som har norsk som andrespråk vil ha utfordringer med å tilegne seg de finere detaljene i jusen, sa Lægreid til VG tirsdag.







Det var Advokatbladet.no som først skrev om debatten rundt Lægreids utsagn.

POLITIKER OG JURIST: Jurist Saida Begum (t.h.) var under sist kommunevalg Høyres ordførerkandidat. Nå er hun statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Vidar Ruud

les også UiO-sensor hevder flerkulturelle jurister sliter med å forstå jusen som fag

– Diskriminerende

Saida Begum er blant dem som har reagert på Lægreids uttalelser. Begum var ved fjorårets kommunevalg Høyres ordførerkandidat for Oslo.

– Det er sjokkerende fordomsfullt. Han har kanskje hatt slike erfaringer med noen, men jeg reagerer på at han er skeptisk til en gruppe personer på generelt grunnlag. Han gjør personers kulturelle bakgrunn til et generelt problem, sier hun.

I et av debattinnlegene definerer Lægreid multikulturelle som «en evfemisme for åndsfattigdom, foreldrenes lave utdanningsnivå og derav følgende stokk konservative unge med bangla-dialekt». Til VG sier Lægreid at teksten var ironisk og spissformulert, men basert på egne og andres observasjoner.

– Dette er direkte diskriminerende, og står i en egen kategori blant det han sier i debatten, sier Begum.

– NYTTIGE BIDRAG: Førsteamanuensis Tone L. Wærstad ved Universitetet i Oslo forsker på forholdet mellom norsk rett og muslimsk rett. Foto: Universitetet i Oslo

les også Rasisme i advokatbransjen

Negativ til sharia-karakterer

Hun reagerer også på at Lægreid som sensor skal ha straffet jusstudenter som har valgt å sammenligne sharia med norsk rett.

– Det er oppsiktsvekkende at en sensor gjør det. Studenter skal bedømmes ut fra metoden og faget, ikke hvilket tema de velger.

Tone L. Wærstad, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved UiO, mener det kan være svært nyttig å sammenlikne sharia og norsk lov.

– Jeg har i en årrekke forsket på forholdet mellom norsk og muslimsk rett. Flere land har gjort muslimsk rett til del av i sitt rettssystem, og der saker med tilknytning til disse landene kommer opp i Norge, vil norske regler kunne kreve at det tas stilling til disse reglenes relevans og gyldighet i Norge. Det er et vell av spørsmål hvor studenter med kompetanse på andre språk og rettssystemer vil kunne gi nyttige bidrag, sier Wærstad til VG.

SHARIA PÅ JOBBINTERVJU: Advokat Farooq Ansari ble spurt om hans tanker om sharia, da han søkte på jobb ved et større advokatkontor. Foto: Privat

Saida Begum er redd for hva Lægreids uttalelser kan føre til.

– Mitt inntrykk er at bransjen satser og ønsker å satse mer på mangfold, og sånne uttalelser kan dessverre føre til at studenter kan kvie seg for å søke til advokatbransjen.

Ble spurt om sharia i jobbintervju

Lægreid er ikke alene om sine bekymringer, skriver advokat Farooq Ansari i en kronikk onsdag.

I 2013 søkte Ansari på jobb hos det han omtaler som et et av landets fremste og anerkjente strafferettsadvokatfirmaer. På annen gangs jobbintervju ble han spurt om hans forhold til islam og hva sharia betydde for ham.

«Personlig forbandt han sharia med kutting av hender og så på det som en primitiv religion», skriver Ansari.

Saida Begum forteller om studievenner som forteller om liknende opplevelser.

– Når vi møtes over middager og diskuterer, er det ofte at de trekker fram historier om personer i bransjen som viser de samme fordomsfulle holdningene. Det er oftest personer som selv ikke har jobbet i bedrifter som satser på mangfold som gir uttrykk for slike fordommer, sier hun.

ØKONOMISK FORDEL: – I mitt hode er det åpenbart at det alltid er sunt for en organisasjon å ha ansatte av begge kjønn, ulike bakgrunner eller kulturer, sier Ernst Ravnaas, managing partner i advokatfirmaet SANDS. Foto: Kjell Inge Søreide

Positiv til fremmedkulturelle jurist-kolleger

Advokat Ernst Ravnaas er daglig leder i SANDS Advokatfirma.

– I mitt hode er det åpenbart at det alltid er sunt for en organisasjon å ha ansatte av begge kjønn, ulike bakgrunner eller kulturer. Vi har ansatt flere med innvandrerbakgrunn hos oss som har valgt å bli forretningsadvokater. Uten unntak har det vært en positiv opplevelse, sier han.

Også han mener at Lægreid generaliserer.

– Om man skulle ha opplevd at en sørlending ikke leverer, betyr ikke det at alle vi sørlendinger gjør en dårlig jobb.

Som Lægreid mener også Ravnaas at en norsk advokat må kunne det norske språket ytterst godt. Men Ravnaas tror ikke at det handler om kulturell bakgrunn.

– Selv svensker kan fort få språkproblemer i Norge. Det kan like gjerne være en advokat fra Brussel eller New York som vil slite med norsken.

Publisert: 30.04.20 kl. 23:01

Mer om Debatt Islam Jus

Fra andre aviser