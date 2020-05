SMITTER UNGE: Sett opp mot befolkningstallet er det personer mellom 20–29 år som har flest nye smittetilfeller i Norge, sier FHI. Foto: Helge Mikalsen

Derfor er det flest i 20-årene blant nye coronasmittede

Personer mellom 10 og 29 år topper statistikken over nye smittetilfeller i Norge. FHI mener det skyldes nye testkriterier og mer målrettet testing.



– Aldersgruppene 10-19 og 20-29 år har det høyeste andel positive prøver blant de testede de siste to ukene, på henholdsvis 6,5 % og 2,6 %, skriver FHI i sin siste ukesrapport om coronaviruset i Norge.

Det er første gang siden begynnelsen av mars at mest nysmitte blir funnet i aldersgruppen 20–29 år, sett opp mot befolkningstallet. Rapporten forteller også at andelen positive tester har vært høyest i aldersgruppen 10–19 år de siste to ukene.

– Det er hovedsakelig fordi det har vært en stor nedgang i de andre aldersgruppene sånn at de nå har like få tilfeller som det hele tiden har vært hos barn og unge. Blant barn og unge har det vært jevnt over få tilfeller, 45 i uke 18 og 79 i uke 17, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Hun mener smittetallet blant de eldre er gått ned grunnet «de samlede smitteverntiltakene i samfunnet».

I forrige uke ble det gjort endringer i FHIs råd om hvem bør testes for coronaviruset. Nå er blant annet også ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning anbefalt å testes om de opplever alvorlige symptomer. FHI mener det er grunnen til tallene.

– Blant barn og unge har det vært litt økt testing som følge av endrede testkriterier, så litt økning her var ventet, sier Vold.

Disse bør teste seg Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: Pasient med behov for innleggelse.

Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.

Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.

Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.

Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Andre med mistenkt covid-19. Vis mer

Ikke noe som tyder på mer smittespredning i aldersgruppen

Regjeringen kunngjorde at landets barnehager skulle gjenåpnes igjen 20. april, mens skolene skulle åpnes fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. Da sa så mange som 38 prosent av foreldrene at de ikke synes det var trygt å sende barna tilbake igjen.

Vold sier at det ikke er noe som tyder på at det er grunn til å tro at at det er mer smittespredning i aldersgruppen 10–29, med at det kan være grunn til å tro at flere i aldersgruppen kan være smittebærere uten symptomer.

–Generelt er det sånn at det er en mye mindre andel i de yngste aldersgruppene som får symptomer og eventuelt blir alvorlig syke enn i de eldste aldersgruppene. Det store spørsmålet er om de er særlig smittsomme, sier Vold.

Det er fortsatt ikke klart når regjeringen vil åpne ungdom- og videregående skole. FHI har ingen ekstra advarsel å komme med til de unge.

– Oppfordringene her er de samme som til den generelle befolkningen; dersom du er syk så hold deg hjemme, god håndhygiene og gode hostevaner er viktige og effektive tiltak , hold minst 1 meter og gjerne lengre avstand til andre, og hold deg i grupper på fem eller færre, sier Vold.

Publisert: 06.05.20 kl. 20:21 Oppdatert: 06.05.20 kl. 20:33

