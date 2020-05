KRISE-RAMMET: Norwegian har i likhet med flere andre flyselskaper stått i økonomisk krise etter virusutbruddet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dette har du krav på om ferieturen blir kansellert

Mandag møtes aksjonærene i Norwegian til en ekstraordinær generalforsamling om selskapets fremtid. Dette har du krav på som forbruker.

Fra 14. mars frarådet Utenriksdepartementet (UD) alle nordmenn å reise utenlands med mindre det var «strengt nødvendig». Det er lite som tyder på at reiserådet vil bli opphevet med det første.

Tysklands statsminister Angela Merkel uttalte nylig at det ikke er aktuelt å åpne for reiser innad i Europa ennå, selv om pandemien ser ut til å være på nedtur i flere land.

Mange nordmenn har bestilt sommerferie i god tid, og sitter nå igjen med flere ubesvarte spørsmål på hva som vil skje med den planlagte ferien.

– Hvis reisen blir kansellert, har du krav på å få pengene tilbake, sier leder av forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet til VG.

Høst understreker at forbrukerne har de samme rettighetene nå som før coronakrisen.

I utgangspunktet dekker ikke reiseforsikring frykt for smitte, men de dekker avbestilling hvis UD fraråder innreise, legger hun til.

Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Skjebnedag for Norwegian

For de som har bestilt billetter med Norwegian, er usikkerheten spesielt stor, da selskapet har lidd sterkt økonomisk etter virusutbruddet som den siste tiden har redusert flytrafikken med rundt 95 prosent.

Rundt 140 fly har stått parkert på bakken i flere uker, og det er i dag kun rundt syv Norwegian-fly i drift daglig.

Norwegian beregnet i slutten av april at selskapet ikke ser for seg en «normal drift» før i 2022, meldte Dagens Næringsliv.

Tidlig mandag morgen bekreftet selskapet en avtale med leasingselskapene, det vil si aktørene som leier ut fly til Norwegian, melder E24.

Norwegian skriver at det har «mottatt sterk støtte» fra leasingselskapene for konvertering av 730 millioner dollar (7,6 milliarder kroner) til aksjer. Dette er en økning fra tidligere annonserte 550 millioner dollar.

Under en ekstraordinær generalforsamling mandag skal aksjonærene stemme over krisepakken til Norwegian.

Hvis en stor nok andel av aksjonærene ikke stemmer ja, kan det bety at selskapet går konkurs.

Like før kl. 10.00 mandag morgen melder E24 at Norwegians aksjonærer stemmer ja til en kriseplan, noe som betyr at selskapet ikke går konkurs.

Anbefaler nordmenn å avvente situasjonen

28. april sendte Forbrukertilsynet ut et brev til både Norwegian, SAS og Widerøe der tilsynet understreket at det må opplyses klart om passasjerenes rettigheter ved kansellering av flyreiser. Tilsynet ba også flyselskapene om å redegjøre for sine informasjonsrutiner.

Refusjon av hele billettprisen kan også gis i form av en reisekupong eller andre tjenesteytelser, men det må i så fall passasjeren godta først og avtale skriftlig. Hvis flyselskapene ikke samtidig sier ifra om at kundene også kan få refusjonen kontant inn på konto, er dette et brudd på markedsføringsloven.

– Hvis man har bestilt feriereiser med selskapet og har fått tilbud om å veksle billetten inn i såkalte cashpoints. Burde man da satse på at Norwegian stabler seg på beina eller kreve pengene tilbake nå?

– Det må du velge selv. Du skal få muligheten til å velge mellom cashpoints eller få pengene tilbake. Det er viktig å være klar over at man ved å velge cashpoints gir selskapet et usikret lån, som fort vil være tapt ved en konkurs, sier Høst.

Hun understreker at situasjonen i verden kan endre seg, og anbefaler nordmenn som har bestilt ferie å avvente situasjonen.

– Hvis reisen kanselleres så be om refusjon eller ombooking på et senere tidspunkt. Om du ikke får det du har krav på kan du klage til Transportklagenemnda, sier Høst.

Flere forsikringsselskaper har åpnet for å dekke avbestilling av reiser og opphold utover våren. Enkelte selskaper har også inkludert sommerferien, men dette er rettigheter som endrer seg raskt, opplyser Forbrukerrådet.

De anbefaler at man undersøker med sitt forsikringsselskap ved en eventuell kansellering.

Har varslet flere tiltak

Den norske stat er den største eieren av Norwegian, gjennom Folketrygdfondet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet lørdag at regjeringen vil komme med flere tiltak for hjelpe luftfarten gjennom coronakrisen.

– Vi er nødt til å komme med virkemidler fremover. Da vi kom med våre første virkemidler, trodde vi at krisen skulle være mer kortsiktig. Nå ser vi at den varer lenger, sa han i et intervju med TV 2 nyhetskanalen.

Fra før har regjeringen gitt bransjen blant annet en statlig lånegarantiordning for inntil seks milliarder kroner, men LO, NHO og Senterpartiet har tatt til orde for en egen kontantstøtteordning for flyselskapene.

