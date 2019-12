OLJEKAMP: Det nye og gigantiske Johan Sverdrup-feltet blir angrepet av De Grønne. Foto: Helge Mikalsen

MDG angriper Norges nye pengebinge

– Det er ikke realistisk at Sverdrup-plattformen skal pumpe opp olje i 50 år, slik planene er, sier MDG-talsperson Arild Hermstad.

De Grønne angriper den siste store juvelen i norsk oljeproduksjon, Johan Sverdrup-plattformen, som startet produksjonen i høst og skal åpnes med pomp og prakt på nyåret.

Sverdrup-plattformene skal etter planen pumpe opp olje de neste femti årene og bidra med 1400 milliarder kroner til Norge: Feltet skal bidra med 1/3-del av all oljen som hentes opp på norsk sokkel, de neste tiårene.

– Det kan de bare glemme. Det er ikke realistisk med de utfordringene kloden nå står overfor. I forrige uke ble det offentliggjort tall som forteller at vi er langt etter å nå klimamålene og at vi må kutte CO₂-utslippene med 7,6 prosent hvert år frem til 2030. Det sier seg selv at Norge ikke da kan fortsette som før, sier Hermstad.

– Når bør Sverdrup-plattformen stenges?

– Uansvarlig

– Når de fleste i verden mener vi bør ha 0-utslipp i 2050 sier det seg selv at å pumpe opp olje fra Sverdrupfeltet til 2070, ikke går. Det er uansvarlig å planlegge for.

– Når?

– Vi må fase ned oljevirksomheten og vi mener vi må være så nær null som mulig i første halvdel av 2030-årene.

– Sverdrup-plattformen skal stenges i begynnelsen av 2030-årene?

– Ja, vi mener alle felt som driftes i dag, må fases ned og ut, utover på 2030-tallet. Oljenasjonen Norge må gå foran og vise at vi tar klimakrisen på alvor.

– Det blir argumentert mot med at andre, som har mer forurensende oljeproduksjon, vil overta den norske markedsandelen, fordi verden vil trenge olje som energiform i flere tiår?

– Det stemmer ikke. SSB la allerede i 2013 frem tall som viser at norske kutt vil gi global nedgang. Når vi er så langt unna å nå klimamålene og vi ligger an til at temperaturen stiger med over tre grader, i stedet for 1,5, da må noen ta ansvar. Et land som har bygget opp et oljefond på over titusen milliarder kroner, kan gjøre det.

– Meget risikofylt

Norge bruker over 180 milliarder kroner årlig på nye investeringer innen olje- og gass.

Hermstad mener det må ta en slutt.

OLJEANGREP: Talsperson Arild Hermstad i De Grønne angriper selve fremtidsjuvelen i Nordsjøen, som offisielt skal åpnes i januar. Foto: Ola Vatn / VG

– Det er meget risikofylt at Norge skal ta så store investeringer i et marked vi vet skal bygges ned. Med det vi nå vet, er det ingen grunn til å fortsette leting etter olje- og gass, fordi sjansen for at den kommer til å bli utvunnet – eller lønnsom, er meget liten. Det blir feil å utvinne nye funn.

Hvis noen gjør et nytt Sverdrup-funn i morgen, vil det erfaringsvis ta over ti år før produksjonen kommer i gang.

– Endring i Ap

Hermstad mener de bør bli liggende.

– Det blir feil å utvinne nye funn utover på 2030-tallet, da vi mener vi i stedet skal fase ut norsk oljevirksomhet.

– Hvordan skal vi finansiere eldrebølgen og fremtidens velferdsstat?

– Vi må i overgangen mellom dagens olje- og gassteknologi, utvikle nye grønne teknologier innen blant annet havvind og fangst og lagring av CO₂, som gjør at vi kan skape nye arbeidsplasser i fremtiden. Vi må flytte kompetansen til andre sektorer.

– De Grønne har blitt store og dere kan få innflytelse etter stortingsvalget i 2021. Det er ikke realistisk å få med seg eksempelvis Ap på så drastisk nedbygging av oljenæringen?

– Det har skjedd en klar endring av retorikken i Ap siden 2017. Vi vil lage vårt primærprogram til stortingsvalget i 2021. Hvilke forhandlingspunkter vi vil fremme etter valget, vil vi gjøre kjent våren 2021. Jeg tror at også Ap er nødt til å lytte til ungdommen og ta utgangspunkt i virkeligheten.

Ap vil ikke stanse Sverdrup-olje

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser at de vil stanse Sverdrup-olje.

– Johan Sverdrup er allerede i drift. Et bredt flertall i Stortinget vedtok plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup i 2015. Forutsatt at operatøren holder seg innenfor konsesjonsvilkårene, vil feltet fortsette å produsere så lenge det er et marked for produktene derfra, sier han til VG.

Han sier at Arbeiderpartiet ikke støtter forslag om sluttdato for norsk oljevirksomhet.

– Samtidig vet vi at verden er inne i en omfattende energiomstilling, for å nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen. Få steder går denne omstillingen raskere enn i vårt fremste marked, Europa. Det er derfor viktig at vi på norsk side tar inn over oss at oljeinntektene ikke vil være like store i fremtiden som de har vært de siste årene, og at vi satser strategisk på å bygge opp de nye næringene som på sikt vil erstatte inntektene fra olje- og gass.

Unge Høyre vil ikke stenge Sverdrup

Fungerende leder Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre forsøker å gjøre Høyre grønnere, men på politisk kvarter tirsdag svarte han ikke på om Sverdrup-feltet bør stanses før det er tomt.

Det vil han ikke overfor VG heller.

– Nei, det er et hypotetisk spørsmål. Selv i FN klimapanels 1,5 gradersrapport er det 15–30 prosent fossil energi igjen i energimiksen i 2050. Oljefelt har også høyest produksjon i starten så mesteparten av oljen vil være hentet ut lenge før 2050. Dessuten bør oljen som produseres så sent ha lavest mulig utslipp. Da gir det ingen mening å stenge Sverdrup først.

– Bør Norge slutte å lete, nå eller eksempelvis i 2030?

– Vi kommer til å måtte lete mer for å opprettholde nivået på produksjonen vi har i dag. Vi er ikke for å stanse oljeletingen, men konsentrere den til noen områder, for eksempel rundt eksisterende felt. Vi vil derimot ikke utvide horisonten til for eksempel Barentshavet nord.

