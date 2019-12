Kontrollkomiteen krever svar av Erna Solberg: - Hun har det overordnede ansvaret

1) Ifølge statsministeren selv ble hun i juni 2019 orientert om at NAV hadde endret praksis for nye saker om rett til ytelser under kortvarige midlertidige opphold i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning. Hva foretok statsministeren og statsministerens kontor da, og ble det gjort noen vurderinger av om det burde bli gitt noe informasjon til Stortinget?

2) Arbeids- og sosialministeren fikk 30. august 2019 en e-post fra NAV som i klartekst sa at om lag 40 personer kunne være domfelt, og ytterligere 35 saker er anmeldt/sendt til politiet, på bakgrunn av at NAV har hatt feil rettsanvendelse i saker knyttet til artikkel 21 i EF forordning 883/2004. Hva tenker statsministeren om at det gikk godt over en og en halv måned før justisministeren og statsministeren ble orientert om alvoret i saken henholdsvis 22. og 19. oktober?

3) Statsministeren ba i uke 47 alle departement gå gjennom sin praktisering av EØS-regelverket for å avdekke eventuelle feil. Hvorfor ble ikke denne beskjeden gitt tidligere, og hvordan vil statsministeren sikre at regelverket er avklart rundt eksport av andre ytelser enn de tre (arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger) som den eksterne granskingen etter mandatet skal undersøke?

4a) Hvilke overordnede vurderinger har statsministerens kontor gjort i perioden rundt vurderingen av mulighetsrommet for innstramminger rundt trygdeeksport opp mot begrensningene som ligger i EØS-regelverket?

4b?Har statsministerens kontor i denne regjeringsperioden gjort selvstendige vurderinger av handlingsrommet innenfor EØS når andre departementer har lagt fram EØS-relevante proposisjoner, og har det blitt gjort i saker knyttet til trygdeeksport i perioden fra 2013 til i dag?