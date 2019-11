SPINNDOKTOR: Espen Teigen var Sylvi Listhaugs rådgiver i to og et halvt år. Her etter at førstnevnte ble justis-, innvandrings- og integreringsminister. Foto: Helge Mikalsen

Espen Teigen skulle ikke skrive om politikk – sendte spørreundersøkelse til Frp-politikere

Nettavisen-journalist Espen Teigen var Sylvi Listhaugs rådgiver og spinndoktor i to og et halvt år. I en undersøkelse han har sendt til Frps folke- og tillitsvalgte, spør han om Listhaug bør bli Frp-leder, ifølge VGs kilder.

Flere Frp-politikere mottok forrige uke en spørreundersøkelse fra Teigen. VG har sett e-posten, der han skriver at undersøkelsen inneholder spørsmål om aktuelle temaer for Fremskrittspartiets tillits- og folkevalgte.

VG har snakket med flere kilder som har fått e-posten. De forteller at et av spørsmålene var hvem som bør lede partiet – og at Teigens tidligere sjef, helse- og omsorgsminister Sylvi Listhaug, var et av alternativene.

PÅ TUR: Innvandrings – og integreringsminister Sylvi Listhaug reiste i mai 2016 på en syv dager lang tur til det afrikanske kontinentet. Her tar hun og Espen Teigen en selfie til sosiale medier med nyinnkjøpte capser på flyplassen i Istanbul. Foto: Helge Mikalsen

– Vurderer alltid habilitet

Teigen sto midt i stormen da Listhaug gikk av som justisminister. Bakgrunnen var et Facebook-innlegg der hun skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet. Teigen har fortalt Adresseavisen at det var han som laget og publiserte innlegget, etter at budskapet først ble uttalt av Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsmann.

– Har du vurdert om du er inhabil i saker som omhandler Sylvi Listhaug, som du var politisk rådgiver for i 2,5 år?

– I likhet med andre journalister som følger Vær varsom-plakaten vurderer jeg alltid habilitet og eventuelle bindinger med mine ledere. Ut over det kommenterer jeg ikke hvilken research vi driver med i upubliserte saker.

Teigen viser til svaret over på spørsmål om det påvirker tilliten hans hvis han skriver om sin tidligere sjef.

HOS SÖTA BROR: Espen Teigen var med på Sylvi Listhaugs mye omtalte besøk til bydelen Rinkeby i Stockholm. Foto: Helge Mikalsen

– Hva slags forhold har du til Sylvi Listhaug i dag?

– Hun er min tidligere sjef, og det er over halvannet år siden jeg gikk av som hennes politiske rådgiver i Justisdepartementet.

Nyhetsredaktør i Nettavisen, René Svendsen, vil ikke kommentere spørsmålene eller svaralternativene i spørreundersøkelsen.

– I tråd med vanlig presseetikk kommenterer ikke Nettavisen research vi utfører i saker vi ikke har publisert. Vi er påpasselig med å følge vanlige spilleregler for uavhengighet og bindinger.

Redaktørforeningen: Handler om troverdighet

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, regner med at Nettavisen har vurdert Teigens habilitet nøye, og mener at alle redaksjoner bør gjøre det i spørsmål om habilitet.

– De bør nøye vurdere om det er forhold som gjør at deres egen og dermed mediets troverdighet vil kunne svekkes. Til syvende og sist handler jo dette om troverdighet, og den er det bare publikum som kan avgjøre, sier Jensen til VG.

Han påpeker at Espen Teigen er ikke den første som tar steget fra politikken til journalistikken.

– Det er ganske mange politiske journalister som har en fortid i en eller annen politisk ungdomsorganisasjon, i noen tilfeller også i fremtredende verv, sier Jensen.

– Det vil ofte kunne skape utfordringer i forhold til spørsmål om habilitet og troverdighet. Noen fasitsvar her finnes knapt, men det er viktig å vurdere dette nøye i de enkelte tilfeller.

OPPTATT AV HABILITET: Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Avsluttet karantene

Da Teigen ble ansatt som økonomijournalist med offentlig ressursbruk som hovedområde, skrev Nettavisen at han ikke skulle dekke partipolitikk.

– Selvsagt ligger det politiske beslutninger bak offentlig pengebruk, og det er jo kjent at Espen Teigen har arbeidet for et parti som er kritisk til offentlig sløsing. Men vi har ansatt en økonomireporter, ikke en politisk kommentator, sa sjefredaktør Gunnar Stavrum da.

Denne høsten har Teigen skrevet en rekke saker om norsk politikk, og Medier24 omtalte forrige uke en partiundersøkelse sendt til tillits- og folkevalgte i Arbeiderpartiet.

– Teigen hadde karantene for å skrive om politikk som ble avsluttet til valget. Det er over halvannet år siden han gikk av som politisk rådgiver, og han har hatt en lengre karantene enn de fleste statsråder som går av og begynner med lobbyvirksomhet på eget saksområde, sier nyhetsredaktør Svendsen.

Publisert: 27.11.19 kl. 13:01

