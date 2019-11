UNDERSØKER: Geoteknikere undersøkte åstedet for vann onsdag ettermiddag. Foto: Erik Johansen, VG

Nesten alle evakuerte får flytte hjem etter vannlekkasje i Bergen

58 personer ble evakuert etter den massive vannlekkasjen under E39 i Sandviken. Politi og brannvesenet fryktet lenge at veien kunne kollapse.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag ettermiddag opplyser politiet at nesten alle de evakuerte flytte hjem. Et av husene i området vil fremdeles være evakuert.

Bergen kommune vil orientere de evakuerte og skaffe dem transport hjem.

Har du bilder eller er du rammet av trafikkproblemer? Tips oss her!

– Det er ikke lenger fare for husene. Veien er et annet kapittel. Der må geoteknikerne gjøre flere undersøkelser. De vil grave der i løpet av kvelden og natten. Målet er at veien blir åpnet til i morgen tidlig, sier operasjonsleder Per Algerøy til VG.

Han understreker at det fortsatt er en fare for at E39 raser - dersom den blir belastet.

– Derfor vil vi ikke sette trafikk på veien. Så lenge den står som den gjør nå, uten å bli belastet, så er det ikke lenger fare for husene, sier operasjonslederen.

KØ: Det ble trafikkaos i morgenrushet i Bergen onsdag morgen. Foto: Marit Hommedal

– Buldret som bare juling

Det var natt til onsdag at vannet fosset ut fra en mur under E39, etter en lekkasje fra en vannledning. Politiet fryktet at muren skulle kollapse – og dermed også veien.

– Jeg gikk ut på altanen like etter klokken 23. Da hørte jeg at det buldret som bare juling, og nedenfor så jeg mange brannbiler, forteller Torkel Myking.

Sammen med kona, sønnen og hunden bor han like over veien der vannet fosset.

E39 er stengt – det samme er veien nedenfor. Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt fryktet konsekvensene dersom muren ville gi etter.

– Det kan få forferdelige konsekvenser i den forstand at veien vil bli sperret i lang tid. I tillegg er det bebyggelse tett på muren, sa Halleraker til VG onsdag morgen.

58 evakuert fra ti boliger

Politiet ble oppringt av beboere i området klokken 23.13 tirsdag kveld. De fortalte om store vannmengder som rant ut av muren som går under E39 ved Munkebotn. 58 personer fra ti boliger ble evakuert.

Da Torkel Myking stod på terrassen like etter klokken 23 tirsdag jobbet brannvesenet med å finne ut hvor lekkasjen kom fra. Til slutt endte jakten i ekteparets hage - og familien fikk dermed beskjed om å evakuere.

– Vi fikk ikke med oss annet enn det vi sto og gikk i. Jeg er stort sett ganske rolig av meg. Vi syntes det var litt ekkelt, men det var ingen panikk, sier han.

Klokken 03 i natt klarte Bergen vann å stanse lekkasjen.

Klikk for å aktivere kartet

Fryktet full kollaps

750.000 liter vann fosset ut natt til onsdag, og vannmassene tok med seg jordmasser. Geologene måtte vente på dagslys før de kunne sette i gang sine undersøkelser, som startet klokken 09.30.

– Det er fortsatt fare for at veien kan kollapse, men det er ikke lenger fare for husene - bortsett fra et av dem. I huset nedenfor veien vil evakueringen bli opprettholdt, sier operasjonsleder Algerøy til VG klokken 14.30 onsdag.

DRAMATISK NATT: Politiets innsatsleder på stedet Casper Kaland sammen med utrykningsleder Kjell Olav Solheim fra brannvesenet. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Det er fremdeles ikke funnet skader på bygninger eller biler, men muren under E39 er altså skadet.

2000 har fått kokevarsel

Ifølge Bergen vann, som har jobbet på stedet, har mange beboere i området også mistet vannet. Flere personer meldte også om misfarget vann.

– Når vannet er tilbake anbefaler vi å koke vannet, skriver kommunen på sine nettsider.

Til Bergensavisen sier vaktleder Annie Bjørklund onsdag formiddag at rundt 2000 personer på 240 adresser har fått kokevarsel.

Publisert: 27.11.19 kl. 00:01 Oppdatert: 27.11.19 kl. 14:43

Mer om