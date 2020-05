Ni drapssaker – ingen lik

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept, men hun er fortsatt ikke funnet. Totalt har norsk politi ni drapssaker uten lik siden år 2000.

Nå nettopp

Dersom noen skal dømmes for drap i Norge, så forutsetter det at en person er drept og at andre tenkelige alternativer kan utelukkes.

Domstolen må være overbevist om at offeret er drept, selv om man ikke kan iaktta hendelsen i ettertid. Bevisførselen må være solid og det må være tydelige holdepunkt for at vedkommende er død.

Disse sakene risikerer derfor å forbli mysterier, siden likene aldri er funnet.

Siden 2000 er seks kvinner og tre menn i Norge antatt drept uten at de er funnet, viser en kartlegging VG har gjort.

Natt til 7. mai 2004 forsvant 31 år gamle Trine Frantzen fra Os etter at hun hadde vært på fest med samboeren og kameraten hans i Fana utenfor Bergen.

Hun ble meldt savnet 13. mai av faglederen på Os sosialkontor.

Politiet trodde først at hun hadde forsvunnet frivillig og etterforsket saken som en ren savnetsak. Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø og forsvinningen ble ikke ansett som et mulig drap før i august 2004.

NYE SØK: I mai i fjor gjorde politiet søk på Øvsttun gravplass i Bergen etter å ha fått nye opplysninger i Trine Frantzen-saken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sentrale spor kan derfor ha glippet for politiet, deriblant teledata fra basestasjoner.

Frantzens samboer har vært siktet for drap og en venn av ham har vært siktet for å ha hjulpet til med å fjerne liket, men forholdene er henlagt.

Politiets hovedteori er fortsatt at 31-åringen ble drept, og i fjor ble over ti gravplasser åpnet i søket etter den antatt døde kvinnen, men uten funn.

Trebarnsmoren Ann-Helen Karlsen (35) ble meldt savnet av familien i april 2005. 35-åringen ble sist sett på vei fra en privatfest i Tananger i Rogaland natt til 6. mars.

Agder politidistrikt ble kritisert for ikke å ha etterforsket saken godt nok i starten, og i november 2005 tok daværende Rogaland politidistrikt over det som da var blitt en drapsetterforskning. Hverken avhør eller leteaksjoner førte frem, og etterforskningen ble avsluttet i 2006.

I 2008 ble saken gjenopptatt, etter at 35-åringens ekssamboer Helge Breland Pedersen ble utpekt som drapsmann. Hans ekskone hevdet at han tok livet av 35-åringen og dumpet henne i sjøen.

TIL HAVS: I september 2008 gjorde politiet nye søk utenfor Tananger Havn. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

I 2010 ble han dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år for å ha drept Ann-Helen Karlsen med hammer, og senket henne i fjorden med et betongelement.

Liket er aldri funnet.

14. juli 2007 forsvant norsk-vietnamesiske Thi Phuong Dung Tran Larsen (22) fra sitt hjem i Kjøkkelvik i Bergen.

Politiet søkte etter 22-åringen i flere dager uten hell. Mistanken om at noe kriminelt hadde skjedd ble styrket, og Kripos ble koblet inn i saken.

Dung Tran Larsen fødte en datter vel én måned før hun forsvant. Ektemannen forklarte til politiet at hun i tråd med vietnamesisk skikk hadde valgt å isolere seg, noe som gjorde at hun ikke dukket opp på en spedbarnskontroll syv dager etter fødselen.

Paret hadde også en sønn sammen, men tobarnsmoren isolerte seg ikke da han ble født.

Den siste sikre observasjonen av 22-åringen utenfor hjemmet var på et kjøpesenter i Straume 23. juni 2007. Dette var også den siste dagen mobiltelefonen hennes ble brukt.

Ektemannen meldte henne savnet 20. juli, og sa at hun hadde vært borte i én uke.

En måned senere ble ektemannen, hans bror, far og mor siktet for forsettlig drap, subsidiært frihetsberøvelse eller for å ha skjult en forbrytelse.

PÅGREPET OG LØSLATT: I august 2007 ble ektemannen til Dung Tran Larsen ført bort av politiet i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I 2008 gjennomførte politiet søk med likhunder i Krabbedalen, der 22-åringen bodde. Samme år søkte de med miniubåt i Ulvesetvannet og med dykkere i sjøen nær Møvik på Sotra, men søkene var resultatløse.

I 2009 ble saken henlagt på bevisets stilling, og siktelsene mot tobarnsmorens familie frafalt.

Belur Sardar fra Mjøndalen ble meldt savnet av ektemannen 30. april 2007. Hun kom opprinnelig fra Nord-Irak og var 29 år da hun forsvant.

Politiets etterforskning har imidlertid vist at hun kan ha forsvunnet flere måneder før denne vårdagen i 2007.

Et halvt år etter savnetmeldingen ble ektemannen, som hun hadde fire barn sammen med, siktet for forsettlig drap. Han satt varetektsfengslet i et halvt år før han ble løslatt.

TATT: I oktober i 2007 ble ektemannen til Belur Sardar pågrepet av politiet i sitt eget hjem. Foto: Espen Braata, VG

I 2015 ble drapssaken henlagt av riksadvokaten, og siktelsen mot ektemannen frafalt på bevisets stilling.

– Etterforskningen har ikke gitt nok til å reise en tiltale, uttalte statsadvokat Kristian Nicolaisen den gangen.

I løpet av etterforskningen fant politiet ut at både Belur Sardar og ektemannen hadde operert med falske identiteter i Norge. Ektemannen ble utvist fra Norge på grunn av dette.

Forsvinningen er fortsatt en gåte.

I 2006 kom Tomasz Alexander Kusnierz fra Gdansk i Polen til Norge for å jobbe. Siden en sensommernatt i 2008 har ingen sett ham.

Natt til 22. august var den polske bygningsarbeideren og en arbeidskamerat på utestedet Taket i Stavanger. Ved 03-tiden ble han for siste gang observert på Burger King i sentrum av byen.

VAR HER: Før Tomasz Aleksander Kusnierz forsvant var han på utestedet Taket i Stavanger. Foto: Trond Sørås, VG

I morgentimene var telefonen hans aktiv, siste gang klokken 09.45 i forbindelse med et ubesvart innkommende anrop. Telefonen slo da inn på en basestasjon i Sandnes.

Tre dager senere, 25. august, ble han meldt savnet av en kamerat. Politiet vurderte først saken som en forsvinningssak.

En drøy måned senere sto ekskjæresten til Tomasz Alexander Kusnierz frem i lokalavisen. Hun fryktet at han var drept. Frivillige dykkere søkte i Hålandsvatnet og Vågen, men uten resultat.

I mars 2009 ble to kolleger pågrepet og siktet for drap etter at politiet i Rogaland hadde etablert en etterforskning i stillhet.

De to ble raskt løslatt fordi Gulating lagmannsrett mente bevisene mot dem ikke holdt. Mennene har hele tiden nektet straffskyld.

En rekke avhør og nye søk i Gandsfjorden ledet ikke politiet videre i drapssaken, og fire år senere ble saken henlagt av riksadvokaten på bevisets stilling.

De to mennene ble senere tilkjent erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Balsfjord-mannen Per Vålnes (50) ble meldt savnet av sin egen samboer 1. desember 2011. Samboeren hevdet at 50-åringen hadde vært i live dagen i forveien, noe politiet ikke har trodd på.

Fire dager etter savnetmeldingen ble bilen hans funnet på en rasteplass ved E8 i Lavangsdalen. På bunnen av en elv like ved lå bilnøklene.

Omfattende søk ble iverksatt, uten resultat. Et halvt år senere kom det frem at Kripos etterforsket saken som et mulig drap, men det fantes hverken lik, et sikkert åsted eller tilståelser. Det gjør det heller ikke i dag.

Politiets hovedteori var at Vålnes’ samboer, en mann som senere ble hennes nye samboer og en Balsfjord-mann samarbeidet om å drepe ham på hans egen 50-årsdag, natt til 27. november 2011.

De tre ble siktet for drap eller medvirkning til drap, men har hele tiden nektet straffskyld. Tre andre personer ble også siktet, men senere sjekket ut av saken.

Politiet har gjennomført undercover-operasjoner, saumfart bolig og eiendommen og gravd opp grunnen under en gjestestue, uten resultat.

OMFATTENDE SØK: Politiet rev opp gulvet og gjennomføre søk under deler av Vollan Gjestestue i november 2014. Foto: Terje Mortensen, VG

I 2015 ble saken henlagt av riksadvokaten etter bevisets stilling. Året etter krevde de tre som hadde vært drapssiktet økonomisk oppreisning av staten, blant annet på grunn av uberettiget straffeforfølgelse, politiprovokasjon og 13 måneder i varetekt.

23. september 2014 ble Hermod Magne Steinsund (48) funnet skutt og drept i sin egen bolig på Kvaløysletta i Tromsø. I forbindelse med etterforskningen av drapet ble Stein Håvard Larsen (45) meldt savnet.

Den siste sikre observasjonen av 45-åringen var 6. september, på et apotek på Kvaløysletta. Larsen ble formelt ettersøkt 3. oktober, og Kripos bisto i saken.

SIST SETT HER: På et apotek i nærheten av boligen hans. Foto: Terje Mortensen, VG

I 2016 ble en mann dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for drapene på de to mennene, selv om politiet aldri fant liket av Larsen.

I dommen beskrives drapet på 45-åringen som uprovosert og uten foranledning.

«Det er brutalt utført herunder ved tre skudd rettet mot overkroppen og halsen, hvorav to av dem er bakfra.», står det i dommen.

I løpet av etterforskningen fant krimteknikere blodflekker som var identiske med Larsens’ DNA-profil i boligen til den domfelte mannen. De fant også klærne som politiet tror Larsen hadde på seg da han ble drept.

Politiet har aldri funnet noe lik av Stein Håvard Larsen, til tross for søk over flere perioder.

Politiet mener at en gresk sjøoffiser (40) drepte kjæresten Liliia Sergieieva om bord på skipet «Anangel Explorer» som enten lå i havn ved Rietlanden i Amsterdam eller var på vei til ankerplass utenfor Ijmuiden, en gang mellom 30. september og 2. oktober 2014.

Deretter skal 40-åringen ha dumpet offeret på havet eller skjult henne om bord på skipet. Liket er aldri funnet, men norsk politi startet etterforskning etter at det blant annet ble funnet blod med kvinnens DNA-profil i grekerens lugar da skipet lå til kai i Narvik.

ÅSTED: Da straffesaken mot den greske sjøoffiseren (40) ble avholdt i Nord-Troms tingrett, mente domstolen at 40-åringen hadde drept kjæresten og dumpet liket i sjøen. Foto: SCANPIX

I 2015 ble sjøoffiseren dømt til åtte års fengsel for drap i Nord-Troms tingrett.

«Slik retten ser det er det ikke bevismessig dekning for å fastslå annet enn at drapet må være begått som en impulshandling etter en krangel med avdøde i tiltaltes lugar, uten at tiltalte hverken har overveid handlingen eller begått drapet på en graverende måte.», står det i dommen.

Retten la til grunn at grekeren dumpet liket i sjøen.

«Noen annen måte for tiltalte å skjule forbrytelsen var det ikke.», står det i dommen.

Den drapstiltalte sjøoffiseren erkjente ikke straffskyld.

I løpet av formiddagen 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Ektemannen Tom Hagen kom hjem fra jobb cirka klokken 13.30, men fant ikke kona.

En drøy halvtime senere varslet han politiet.

Tilbake i boligen lå det blant annet et trusselbrev fra en eller flere påståtte gjerningspersoner med krav om ni millioner euro, utbetalt i kryptovalutaen monero.

I tillegg ble det stilt krav om at hverken politiet eller presse skulle involveres, dersom han ville ha kona tilbake i live.

Åtte måneder etter forsvinningen endret politiet hovedhypotese: De mente nå at Anne-Elisabeth Hagen var drept, og at den påståtte motparten og trusselbrevet kun var en del av et planlagt rigg for å villede etterforskningen.

Politiet har jobbet på spreng på ulike fronter for å sirkle inn den eller de som står bak.

Tirsdag morgen ble ektemannen Tom Hagen (70) pågrepet i en politiaksjon på vei til jobb. Han er siktet for å ha drept kona, men nekter straffskyld, og hevder han ikke har noe med saken å gjøre.

Politiet har fortsatt ikke funnet liket.

Les også:

Lørenskog-forsvinningen måned for måned

Publisert: 01.05.20 kl. 08:49

Fra andre aviser