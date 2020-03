SYKEPLEIER: Roar Halten er fryktelig stolt av kona Gro Halten som jobber som sykepleier på Kristiansund sykehus. Foto: Privat

Hyllest til sykepleier-kona tar av på Facebook

«For første gang på disse årene så sover vi nå på hvert vårt soverom. Og det er ikke problemer i ekteskapet som gjør at det skiller et par dører mellom oss».

«I dag ønsker jeg å fortelle om hvor utrolig stolt jeg er over kona mi Gro.»

Slik starter innlegget Roar Halten publiserte på Facebook søndag morgen.

I innlegget forteller Kristiansund-mannen om hvordan hverdagen er endret under coronakrisen ettersom konen Gro Halten jobber som intensivsykepleier.

«I snart 30 år har jeg vært sammen med dette vidunderlige mennesket som gjør hverdagen min så mye lysere. For første gang på disse årene så sover vi nå på hvert vårt soverom. Og det er ikke problemer i ekteskapet som gjør at det skiller et par dører mellom oss», fortsetter innlegget.

OVERVELDET: Sykepleier Gro Halten er overveldet av responsen mannen har fått på facebook-innlegget om jobben hun gjør. Foto: Privat

– Fryktelig stolt

Halten sier til VG at han skrev innlegget fordi han mener at sykepleiere lenge ikke har fått den «creden» de fortjener.

– Jeg er fryktelig stolt av henne og kollegaene hennes. Jeg synes at de gjør en formidabel innsats på vegne av oss alle. Nå står de i frontlinjen og risikerer i verste fall liv og helse for at vi andre skal komme oss tryggest mulig gjennom det her. Jeg er full av beundring, sier Halten.

«De kjemper en kamp, med sin egen helse som innsats, for at du og jeg skal slippe. Som intensivsykepleier så vasser Gro, bokstavelig talt, i smitte. Hun og de andre som er på vakt i natt, vet at det skal bare en liten glipp til, en hånd som ubetenksomt stryker bort et hår som klør i ansiktet, en rift i en frakk, en maske som ikke gjør jobben sin, for at smitten sniker seg på plass», står det i innlegget som i skrivende stund er delt over 1300 ganger på Facebook.

– Mye hyggelige tilbakemeldinger

Kona Gro Halten, som jobber som intensivsykepleier ved Kristiansund sykehus, mener at det mannen skriver er veldig presist.

– Jeg tror alle sykepleiere som jobber tett på denne pasientgruppen er redd for å ta med seg smitte hjem. Vi tenker jo på hva vi gjør. Flere av mine kollegaer går ikke på butikken fordi de er redd for å ha noe.

Selv begrenser hun sin sosiale aktivitet og holder seg til jobben og hjemmet.

Intensivsykepleieren er overveldet over reaksjonene på Facebook.

– Da jeg la meg i morges visste jeg ikke noe om det her, men jeg våknet til en stappfull facebook-feed så det var overraskende. Det er mye hyggelige tilbakemeldinger fra folk som setter pris på jobben vi gjør.

Ikke overrasket

Roar Halten er ikke spesielt overrasket over den positive reaksjonen på facebook-innlegget om kona.

– Jeg tror det begynner å gå opp for folk hvilken fantastisk ressurs sykepleiere er. Før dette diskuterte vi sykehus og ressurser, men det å ha et godt helsevesen dreier seg vel så mye om folkene som er inne i sykehuset. Derfor tenker jeg at responsen er et uttrykk for at folk ser at det er noe helt eget ved disse menneskene som tar en så stor risiko for oss andre.

Til slutt i innlegget har Halten en oppfordring til andre:

«Dette koster. Tro ikke noe annet. Vanlige folk som meg og deg, vi har det på avstand. Men disse har det på kroppen, bokstavelig talt.

Dette håper jeg dere tenker litt på. Alle dere med hverdagslige små problemer. Enten det er å respektere avstand, spolert påskeferie, holde seg isolerte eller følge myndighetenes pålegg. Alt det der er bagateller. Trivialiteter. En trivialitet som den med at jeg legger meg på kontoret i natt – av frykt for å bli smittet, men også for å holde en sjeldenhet så frisk som mulig: Min kone, intensivsykepleieren.

Ta vare på hverandre. Vask hendene. Isoler deg.»

Publisert: 29.03.20 kl. 16:20

