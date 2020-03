I KRISEMØTER: Klokken 15.15 søndag gikk Stein Lier-Hansen inn døren i Akersagta 59. Fire timer etter planen ble det innkalt til en ny pressekonferanse om karantenereglene. Foto: GØRAN BOHLIN

Lier-Hansen: – Nå kan arbeidere kjøre inn i karantene-kommuner

Karantene-opprører Stein Lier-Hansen har kjempet en lang kamp for friske arbeidere som ikke får gjøre jobben sin fordi en kommune nekter dem å krysse kommunegrensen.

Søndag kveld puster han lettet ut og forteller hva han mener de nye reglene vil bety i praksis fra mandag morgen.

Lier-Hansen gjorde opprør mot coronakommune-veilederen som regjeringen skulle legge frem klokken 1400.

Det endte med flere timers oppklaringsmøte og en forsinket pressekonferanse hvor Solberg-regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge coronatiltak, men avstår fra å bruker tvang.

Det store spørsmålet er hva den nye veilederen betyr i hverdagen ute i landets kommuner og på arbeidsplassene.

– Fritt frem

Årsaken til Lier-Hansens engasjement er at mange av deres bedrifter ikke kommer inn med sine ansatte for å gjøre en avtalt jobb, fordi mange kommuner har innført lokale regler, hvor man må i 14 dagers karantene før man kan komme inn i kommunen.

Vi spør ham om en snekker mandag morgen kan kjøre inn i en karantenekommune for å utføre oppdraget selskapet hans har fått - eller kjøre gjennom en karantenekommune.

Lier-Hansen er veldig klar på at det er en konsekvens.

– Ja, dersom kommunen har gitt unntak for de som veilederen anbefaler unntak for. Dersom kommunen ikke gjør det vil fylkesmannen måtte gjennomføre lovlighetskontroll.

– Altså fritt frem for arbeidere å kjøre inn i coronakommuner hvis de har en jobb der?

– Ja, sier Lier-Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Industri, NHOs største forening.

Han fikk fjernet en formulering om at veilederen ikke er juridisk bindende.

– Mitt poeng er at nasjonal veileder har så sterk autoritet at fylkesmennene kan bruken veilederen i sin lovelighetskontroll, sier Lier-Hansen.

– Enkelte kommuner, blant annet Tromsø, sier de ikke vil endre praksis. Hva sier du til dem?

– Bruk huet er svaret mitt. Mener ordføreren i Tromsø at det er rimelig å anta at alle sør for Dovre er smittet? Eller det slik at ordføreren i Tromsø mener at han har fullmakt til å sette friske mennesker i karantene?

NHO-pekefinger

Han fikk full støtte for sin resolutte håndtering av administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer arbeidsgivere i Norge.

På pressekonferansen i kveld, viste han pekefingeren til corona-kommunene og varslet at NHO vil kreve at regjeringen må bruke corona-loven for å tvinge kommunene, hvor de ikke forholder seg til den nye veilederen som ble presentert søndag.

