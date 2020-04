Tall fra FHI onsdag viser at 829 av de som er registrert smittet, er født utenfor Norge. Her ved Veitvet foran og Sletteløkka blokkene bak i Groruddalen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Smittevernoverlege i Oslo bekymret for økning i øst: Mange bor trangt

Da coronaviruset begynte å spre seg i Oslo i februar, var vestkanten hardest rammet. Nå ser smittevernoverlegen med bekymring på en tydelig økning Øst i hovedstaden.

– De første ukene hadde vi en overhyppighet av nordmenn som hadde vært i Østerrike og Italia. De siste ukene har vi nok hatt en viss overhyppighet hos innbyggere med innvandrerbakgrunn, forteller smittevernoverlege Tore Steen til VG.

Oslo har så langt registrert 1281 smittetilfeller, av 4843 på landsbasis. I begynnelsen av mars, like etter at skiglade nordmenn hadde returnert fra ferie i de populære vinter-destinasjonene Ischgl og St. Anton i Østerrike var bydelene Ullern, Sagene og Frogner hardest rammet.

I en artikkel publisert i Aftenposten 20. mars uttalte Steen at mye av forklaringen lå i reise- og fritidsvaner. Det var stort sett etniske nordmenn med relativt god inntekt som hadde reist til Østerrike – der hele 647 nordmenn ble smittet.

Nå har bildet endret seg.

– Mange bor trangt

Nå viser tall fra FHI onsdag at 829 av dem som er registrert smittet, er født utenfor Norge. Folk født i Somalia utgjør den største gruppen med 201 registrerte smittetilfeller.

– Folkehelseinstituttet har sett på koblingen mellom smittetilfeller og innvandrerbakgrunn. Det er først nå dette har blitt helt klart for oss. Vi ser at smitten har økt prosentvis i bydeler med en høyere prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utdyper Steen.

Smittevernoverlege Tore Steen.

Overlegen forteller at det har vært en økning i smitte i de somaliske miljøene i Oslo de siste dagene. Han mener det kan være flere grunner til at Alna, Grorud, Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand nå opplever en større økning enn vestkanten.

– Det foreligger nå informasjon om viruset på mange språk, men i disse miljøene finnes det mennesker som har lave leseferdigheter. Det er heller ingen hemmelighet at mange med innvandrerbakgrunn bor trangt, sier Steen.

Han peker på to ting som vil være viktige for å forhindre at smitten sprer seg ytterligere i minoritetsmiljøer i tiden fremover.

– Vi må være ekstra nøye med oppfølging i denne gruppen. Vi har allerede en spesiell oppfølging av folk i isolasjon, og av folk i karantene, men dette går mer spesifikt på enkeltpersoner:

– I tillegg må bydelene kanskje prøve å få ut mer informasjon til disse gruppene, understreker han.

Ekstra tiltak

Bydelsoverlege i bydel Søndre Nordstrand Anne Stine Garnes mener det er for tidlig å si om smitten av coronaviruset har spredt seg spesielt i innvandrermiljøer i egen bydel.

Hun forteller at bydelen tidlig tok initiativ til å iverksette ekstra tiltak for å bidra til at minoritetsmiljøene fikk med seg informasjonen regjeringen og helsemyndighetene formidlet. Dette arbeidet har også fortsatt for å nå ut til så mange som mulig, sier Garnes.

– Vår bydelsdirektør var pådriver for dette tidlig. Vi vet at det i noen miljøer kan være større utfordringer. Folk bor trangere, og smittespredningen kan være større når smitte først oppstår:

– Det kan også være vanskelig å nå ut med informasjon til noen deler av befolkningen på grunn av kulturelle forskjeller, utdyper overlegen.

Språkbarriere

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frykter at språkproblemer bidrar til smitte og spredning av coronaviruset, og setter nå i verk flere tiltak for å nå ut til ulike innvandrergrupper.

Johansen har blant annet spilt inn en video der han slår over på spansk og gir informasjon om hvordan folk kan hindre smitte og spredning.

SPRÅKPROBLEMER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frykter at språkproblemer bidrar til smitte. Foto: Frode Hansen

Garnes forteller at bydel Søndre Nordstrand i 2019 startet opp med såkalte «bydelsmødre» – en gruppe lokale kvinner med ulik etnisk bakgrunn som frivillig jobber som ressurspersoner mot sine nettverk. Disse kvinnene har også bistått med å spre informasjon om tiltak mot smittespredning de siste ukene.

– Vi har kontakt med de ulike trossamfunnene, og vi har lagt ut informasjon på forskjellige språk på bydelens informasjonsskjermer:

– Det tok tid før det kom oversatt informasjon på flere språk. I begynnelsen var det ikke så mange, påpeker hun.

– Er du redd for at coronaviruset vil spre seg raskere i innvandrermiljøer i tiden fremover?

– Det er helt umulig å si nå. Vi har flere som bor trangbodd i vår bydel uavhengig landbakgrunn, og det gjør at det kan være vanskeligere å gjøre gode smitteforebyggende tiltak og gjennomføre isolasjon og karantene. De smittetilfellene vi har registrert har så langt vært en blanding av både etnisk norske og andre grupper, sier Garnes.

Publisert: 01.04.20 kl. 18:33

