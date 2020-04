I KARANTENE: Seks barn og fem voksne er i karantene etter at en ansatt ved Aktivitetsskolen (AKS) ved Nordtvet skole har fått påvist koronasmitte. AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Skole-ansatt i Oslo coronasmittet: - Vi ble veldig fortvilet

Nordtvet skole i Oslo har varslet foreldrene om at en ansatt ved skolens skolefritidsordning har fått påvist coronasmitte. En far til et barn ved skolen sier til VG at han er bekymret foran mandagens skoleåpning.

– Vi ble veldig fortvilet da vi fikk vite dette. Vi har et barn på skolefritidsordningen og er bekymret for at han skal bli smittet, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Fredag ettermiddag fikk han og alle de andre foreldrene og foresatte ved skolen en e-post fra skolen, der det ble orientert om situasjonen.

I meldingen, som VG kjenner innholdet i, står det at bydelsoverlegen har varslet skolen om at fire voksne og seks barn som har vært på aktivitetsskolen (AKS) er satt i karantene på grunn av bekreftet covid-19.

– En ansatt fikk påvist smitte i dag, men har ikke vært på jobb siden mandag. Rutinen er da at hele kohorten/gruppa ifht smittevern skal i karantene. Bydelsoverlegen har sagt at det ikke er grunn til bekymring for smittefare for andre.

I e-posten skriver rektor at dette er en påminnelse om hvor viktig det er å ha grupper med de samme elevene og voksne for å begrense eller avdekke eventuell smitte raskt.

– Vi har gode rutiner for renhold og lokalene blir vasket godt ned før oppstart mandag.

Faren VG har snakket med sier at han og kona er bekymret.

– Det er klart dette skaper bekymring. Man blir usikker når man får en slik melding, sier han.

– Kommer dere til å sende sønnen deres på skolen mandag?

– Ja, vi er begge i jobb og har ikke noe valg, sier han.

Rektor skriver at «alle ansatte er informert og skal ivareta gode rutiner i forhold til smittevern».

- Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna om viktigheten av å vaske hender og holde avstand før skolen mandag. Vi gleder oss til å se alle på 1.-4.trinn og gruppene.

Rektor ved Nordtvet skole, Katrine Sølvberg, har ikke svart på VGs henvendelser lørdag.

I en SMS til Aftenposten bekrefter Sølvberg informasjonen i e-posten. «Bydelsoverlegen har sagt det er trygt å åpne på mandag fordi alle rutiner innen smittevern er fulgt», skriver Sølvberg i sms-en.

Lederen ved Foreldrerådets Arbeidsutvag (FAU) ved Nordtvet skole opplyser til VG at han ikke har noen kommentarer ut over det rektor har opplyst til Aftenposten.

