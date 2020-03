BLE BITT: En politibetjent i Oslo politidistrikt ble bitt i armen av en som truet med å ha corona, ifølge en fersk tiltale. Foto: Ola Vatn / VG

Tiltale: Truet med corona, samlet spytt og bet

Politiet opplever at flere truer med corona-smitte. En mann skal ha bitt en politibetjent i armen, etter å ha truet med å si at han hadde viruset.

Dette kommer frem i en fersk tiltale fra Oslo statsadvokatembeter.

Lørdag 14. mars, like etter at det andre corona-dødsfallet ble kjent for offentligheten, opptrådte en ruset mann i 30-årene aggressivt og utagerende øst i Oslo.

Han forsøkte å ta seg inn på en adresse ved å slå på døra, og påførte seg selv blødende sår og kuttskader. Folk tok kontakt med politiet, og en politipatrulje ble sendt til stedet.

Under transporten til legevakt og i arresten sa han «corona» til to politibetjenter, mens han samlet opp spytt i munnen for å spytte og bet en av politibetjentene i overarmen. Han sa gjentatte ganger til betjentene at han skulle drepe dem, ifølge tiltalen.

Det er ikke første gang at personer angivelig har truet politiet med smitte. Bergens Tidende skriver at også Vest politidistrikt har dette.

Aftenposten skriver at 10 av 12 politidistrikter at anmeldt personer for brudd på smittevernloven eller å ikke ha fulgt karantenebestemmelsene. I disse sakene har personer i karantene dratt på fest eller hostet på andre folk og hevdet å være smittet.

Samtidig melder politiet om at det foregår mindre kriminalitet i samfunnet generelt. Det sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

– Vi har fått melding om mindre kriminalitet. Det tror vi vil fortsette fremover. Det er selvsagt veldig bra, av mange grunner, men også fordi etterforskere og jurister nå får tid til å etterforske saker som ellers ville vært i kø, og det kommer oss alle til gode, sa Mæland under den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

