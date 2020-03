NY STUDIE: – Her kan vi bidra med noe som kan komme pasientene til gode senere, om vi får nye pandemier, sier prosjektdeltager og overlege Bård Kittang. Foto: Hallgeir Vågenes

Forskere i Bergen jakter corona-svar

Allerede før pandemien slo ut for fullt, ble en studie på coronaviruset iverksatt i Bergen. Forskerne håper funnene vil gi svar på hvilke tiltak som bør iverksettes fremover.

Nå nettopp

– Det er vanskelig å rekonstruere begynnelsen av utbruddet i etterkant. Derfor er det viktig å være tidlig ute, sier Rebecca Cox, leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus.

Før pandemien slo ut i Norge, gikk fem institusjoner i Bergen sammen i et felles forskningsprosjekt. Målet med studien er todelt:

Beskrive sykdomsforløpet og kroppens immunrespons, altså hvordan immunforsvaret angriper viruset.

Beskrive hvordan coronaviruset smitter blant helsepersonell

les også Derfor kommer de farlige virusene fra Kina

Immunitet

2009: Cox (t.h) testet også svineinfluensavaksine for 11 år siden. – Vi gjorde også en tilsvarende studie i 2009 og fulgte deltagerne i fem år, fra før de fikk vaksine til etter. Foto: Hallgeir Vågenes

Antistoffer reagerer og går til angrep når vi får fremmedlegemer inn i kroppen. Forskerne håper å finne ut om de som ikke blir syke av viruset likevel utvikler slike antistoffer.

– Det sier noe om beskyttelsesnivået i befolkningen, sier hun.

De skal også prøve å finne svar på hvor lenge man er immun mot viruset dersom man allerede har hatt det én gang.

– Dette er et fundamentalt spørsmål. Først da kan vi forstå hvilke tiltak vi bør sette inn fremover. De bør ha en vitenskapelig begrunnelse, sier Cox som også jobber ved Haukeland sykehus.

– Det vil også fortelle noe om hvor sårbare vi blir for en eventuell andre bølge av pandemi.

les også Lombardia-innbygger advarer nordmenn: – Inntil du kan lukte de døde, er du ikke redd for å dø

Hittil er det tatt blodprøver av over 600 helsepersonell ved ulike institusjoner i Bergen. I tillegg har pasienter som har fått påvist coronaviruset ved Haukeland sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, legevakten i Bergen og en døgnenhet for øyeblikkelig hjelp deltatt i forskningen.

De samme personene skal ta nye blodprøver etter seks til åtte uker og etter et halvt og ett år.

– Vi ser fra andre land at helsepersonell som blir eksponert for viruset blir syke og at de i verste fall dør. Vi må ha ordentlige prosedyrer for mistenkte smittepasienter, slik at helsearbeidere ikke blir eksponert. Vi er helt avhengige av at helsepersonell er friske og kan gå på jobb, sier Cox.

– Vi må også finne ut om immunsystemet overreagerer på viruset, hvorfor noen blir moderat, alvorlig og kritisk syke av det.

BETENKNINGSTID: Vanligvis ber pasienter om tid til å tenke seg om før de takker ja til å bli med i studier. Ikke denne gangen, forteller Bård Kittang, overlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

les også 24 spørsmål og svar: Dette vet ekspertene om coronavaksine

Stor deltagervilje

På Haraldsplass Diakonale Sykehus har alle som har blitt spurt om å delta i studien takket ja, forteller spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Bård Kittang.

– I andre studier ser vi av og til at pasientene ber om betenkningstid før de vil delta. Nå har alle sagt ja på stedet, sier Kittang, som også er overlege ved sykehuset.

– Jeg tror det skyldes den samme dugnadsånden vi ser ellers i befolkningen. Her kan de bidra med noe som kan komme andre pasienter til gode i fremtiden. Det er en forståelse for at vi trenger viten.

les også Sveriges smittevernekspert: – Det er Norge som er forsøkskanin

– Usikker situasjon

Pasientene blir intervjuet om hvor de har vært og om de har vært i kontakt med personer som har mistenkt eller påvist smitte. Helsepersonell undersøker pasientene, tar røntgenbilder av lungene, kartlegger risikofaktorer for alvorlig forløp, som for eksempel kroniske hjerte- og lungesykdommer, og om pasientene bruker medikamenter som kan svekke immunforsvaret.

Forskningsarbeidet gjøres i tillegg til den ordinære behandlingen. Kittang sier de unge legene gjør mye av fotarbeidet.

– Dette kommer på toppen av en allerede travel arbeidshverdag. Likevel er stemningen i avdelingen god og preget av pågangsmot og entusiasme.

les også Flytter eldre fra sykehjem for å gi plass til coronapasienter

– Mye fokus på eldre

Basert på informasjon fra utbruddet i Kina, Italia og USA antar man at personer over 65 år, voksne med underliggende sykdom og at personer som røyker mulig har høyere risiko for å bli hardt rammet av viruset, ifølge FHI.

Underliggende sykdommer kan være hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

VG har tidligere skrevet at 11 av de 34 pasientene som trengte intensivbehandling for coronaviruset tirsdag forrige uke var under 50 år. Siden kom også nyheten om at to unge voksne lå til intensivbehandling ved Stavanger og Oslo universitetssykehus.

Siri Forsmo, professor og instituttleder for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU har tidligere sagt til VG at flere unge vil bli alvorlig rammet av viruset i tiden som kommer.

– Jeg synes nok at det har vært litt mye fokus på at det først og fremst er en farlig sykdom for eldre og sårbare. CoVid-19 er statistisk sett ikke like farlig for dem som fra før er friske, men blir en stor andel av befolkningen smittet og syk, vil en viss andel av disse bli alvorlige syke og noen vil dø. Vi vet ikke hvem, sa Forsmo.

les også WHO med fire tiltak for virusbekjempelse

Kina vs. Norge

Det er allerede publisert flere studier om coronaviruset på verdensbasis. Blant annet viste en kinesisk studie fra Wuhan cirka halvparten av dem som var innlagt på grunn av corona hadde bakenforliggende sykdommer. To tredeler av dem som døde hadde kjente underliggende sykdommer.

Den siste tredelen hadde derimot ingen kjente sykdommer fra før.

– Vi må prøve å forstå hva det er i immunforsvaret som kan forklare at noen blir dårligere enn andre. Informasjon fra Kina kan ikke nødvendigvis forklare hvordan det vil bli i Norge. I begynnelsen av utbruddet i Kina visste man ikke hva viruset var, sier Cox.

– Nå vet hva viruset er og vi har et offentlig helsevesen som dermed er mer forberedt, sier hun.

Publisert: 27.03.20 kl. 08:52

Fra andre aviser