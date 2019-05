TO STILER: På den røde løperen under Idrettsgallaen 2019 var det stil. Men på hjemme-bildet til høyre, som de selv har tatt, stiller Kristian Skard i Felleskjøpet-genser og Hadia Tajik i joggebukse. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix og privat

Kristian Skard gikk ned på kne – fikk ja fra Hadia Tajik

Kristian Skard (47) har fridd. Og fått ja: Nå blir det bryllupsglede for Ap-nestleder Hadia Tajik (35).

Nå nettopp







– Kristian gikk ned på kne og fridde like før påske. Det var veldig fint. Jeg svarte: «Selvfølgelig vil jeg det!» da han spurte om jeg ville gifte meg med ham, sier Hadia Tajik forelsket.

– Dette var en veldig enkel beslutning å ta, sier han:

– Vi har det bra sammen. Hadia er ærlig, sterk og varm. Det måtte bli sånn.

– Bryllup med lave skuldre

Hvilken ramme Skard og Tajik velger rundt det forestående bryllupet, er ikke avklart: De sier de ikke har bestemt seg for tid og sted for bryllupet.

– Vi finner nok tid og sted som er rett for oss. Foreløpig har vi hverken valgt dato eller planlagt bryllupet, sier hun.

– Deres pølsefest er kjent; det blir ikke akkurat pølser i bryllupet?

– Haha. Meny og sånt har vi ikke tatt stilling til enda. Men det blir nok noe med veldig lave skuldre, god mat, drikke og dans, ikke noe stive greier, sier hun.

– Og fremover må du prioritere valgkampen fremfor forloveden?

– Det er hyggelig å være hjemme med Kristian, altså, men vi får ta ting i rett rekkefølge: Her og akkurat nå er opptakten til en viktig lokalvalgkamp det som tar mest tid for meg. Det har heldigvis Kristian stor forståelse for, sier hun og legger til:

– Det er ingen fare for at han blir gående alene hjemme og kope; i kveld er han ute og seiler med et seileteam han deltar i konkurranser med. Det er noe han har gjort i mange år.

NOBEL GLEDE: Kristian Skard (t.v.) og Hadia Tajik under Nobels fredspris i Oslo rådhus i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Begge har vært gift før

Det vakte en viss oppmerksomhet da det ble kjent at Skard og Tajik hadde blitt sammen. Han var sentral reporter i Dagens Næringsliv (DN) da de skrev om Giske-saken, som endte at Giske måtte gå som nestleder i Ap – og Tajik lenge ble sittende alene som nestleder.

Han sluttet i DN i fjor høst og ble etter det sammen med Tajik, etter at de møttes for første gang i en privat sammenheng i fjor sommer.

Skard er nå partner og seniorrådgiver i pr-byrået Try Råd. Begge har vært gift tidligere.

Skard og Tajik har nylig flyttet sammen.

Det er mer bryllupsglede på gang i Ap. På forsommeren er det klart at det blir bryllup i Nidarosdomen, da Trond Giske (52) og Haddy Njie (39), skal gifte seg.

Tror på seier i Stavanger

Partiet til Giske og Tajik har ambisjon om å vinne kommunevalget i de fleste storbyene. Hennes Stavanger blir vanskelig.

– Tror du det er mulig å vinne Stavanger?

– Ja! Ordførerkandidaten vår, Kari Nessa Nordtun, en ung, erfaren og godt likt folkevalgt. Hun kommer til å jobbe for skolemat til elevene i Stavanger, og en bedre barnehage, skole og eldreomsorg for innbyggerne ved å øke bemanningen.

– Er det sakene dere skal vinne Stavanger med?

– Kvalitet handler om å ha råd til å beholde og ansette flinke folk, som kan følge opp barna våre og besteforeldrene våre skikkelig. Kari har med seg en sterk lokal liste der bredden i Stavanger by er representert med folk fra Roy Inge Nilsen, som er klubbleder ved industribedriften Rosenberg, til den kjente forfatteren Tore Renberg.

– Dere er fire i ledelsen nå: Hva blir dine viktigste hovedoppgaver i valgkampen?

– Vi fire er et team, og jobber som et lag også i valgkampen. Min nestlederkollega Bjørnar Skjæran er allerede i gang med å reise rundt i landet for å besøke folk og bedrifter i opptakten til valget. Når Stortinget trer fra hverandre i juni får jeg også reist mer. Vi er likestilte nestledere i valgkampen også, og skal støtte våre lokale kandidater, sier Tajik, som altså først etter at valgkampen er over vil få skikkelig tid til bryllupsplanleggingen.

Publisert: 08.05.19 kl. 08:27