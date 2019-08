RAN: Mahdi Shamsolebad var forslått, men med godt mot etter det dramatiske ransforsøket i natt. Foto: Privat og Preben Hunstad (BodøNu)

Mahdi låste ranerne inne, men ble slått i hodet: – Det var en kamp på liv og død

Nattevakten opplevde det uvirkelige da to ranere rettet pistoler mot ham.

Sondre Skjelvik, Bodø Nu

Rano Tahseen

I natt ble Bodø Hotell forsøkt ranet. Nattevakten som var på jobb fikk rettet to pistoler mot seg. Så fikk han beskjed om å tømme kassa for penger.

Da kicket overlevelsesinstinktet inn.

– Det kom to stykker inn og skulle ha pengene. De hadde dekket til ansiktene, sto og pekte på meg med hver sin pistol og sa de ville ha penger av meg.

Det forklarer Mahdi Shamsolebad til Bodø Nu. Han er nattevakten som ble ufrivillig involvert i dramaet natt til i dag.

Kamp om liv og død

Han beskriver en situasjon som for de fleste vil bli oppfattet som uvirkelig.

– Først tenkte jeg at dette må være en spøk. Dette er noe som skjer andre steder, ikke i Bodø. Du får en følelse av at det ikke kan være virkelig, forklarer han, før han forteller hvordan det føltes:

– Når du står i en slik situasjon, ansiktet til ansikt med to maskerte mennesker som retter hver sin pistol mot deg... Da får du en liten grøssing nedover ryggen. Du har havnet i en situasjon du ikke ønsker å være i.

– Hvordan oppførte de seg?

– De var relativt rolige. Men veldig opptatte av at jeg skulle kjappe meg. Jeg skjønte jo at de ville fortest mulig vekk.

– Fant du frem pengene?

– Nei. Det var aldri et alternativ. Jeg prøvde å hale ut tiden og late som jeg var stresset. Hadde jeg åpnet kassen hadde de fått pengene. Det var aldri et alternativ.

Mahdi sier det er vanskelig å sette et tall på hvor lang tid det hele tok. Men han antyder mellom fem og syv minutter. Foto: Preben Hunstad / Bodø Nu

– Hvorfor ble det slåsskamp?

– Jeg stod med ryggen mot veggen og hadde ingen andre utveier. Det var en litt dum risiko, men jeg hadde fått indikasjoner på at våpnene ikke var ekte.

– Hvordan skjønte du at de ikke var ekte?

– Den ene tok ladegrep på det ene våpenet to ganger, mens de prøvde å skremme meg. Andre gangen falt det aldri ut noen kule eller noe. Da antok jeg at det ikke var ekte våpen.

Les mer: Mahdi Shamsolebad var forslått

Det hele utviklet seg da Mahdi brukte lang tid på å finne frem pengene. Ranerne ble stressa og angrep ham.

– Jeg ville ikke åpne kassen. Da ble de smått irriterte og hissige. Det snudde til å bli en kamp om liv og død, sier han før han stiller et spørsmål:

– Dette er vel ikke noe som skjer i Bodø?

Låste ranerne inne

Mahdi sier det er vanskelig å sette et tall på hvor lang tid det hele tok. Men han antyder mellom fem og syv minutter. I en slåsskamp mot to stykker kjemper han for livet.

– Da sloss du rett og slett mot begge to?

– Ja. Med alt jeg hadde. Det sto om livet. Den kampen ville jeg ikke tape, spesielt ikke når de var to.

Etter en stund ble situasjonen snudd på hodet.

– De hadde ikke kontroll over situasjonen, og jeg låste døren. De ville ut. Jeg snakket med politiet, og ville holde dem der. Jeg ble stående som en barrikade foran døren. Men så fikk jeg et slag i hodet av pistolskjeftet. Da fikk jeg et stort kutt i hodet. Jeg tenkte det ikke var verdt å stå som en barriere foran to ranere som ønsket å rømme.

Det hele utviklet seg da Mahdi brukte lang tid på å finne frem pengene. Ranerne ble stressa og angrep ham. Foto: Sondre Skjelvik / Bodø Nu

De to forlot hotellet, men uten utbytte. Igjen sto nattevakten, som heldigvis har det bra når Bodø Nu snakker med han.

– Jeg har litt sår her og der. Ellers går det greit. Jeg har et kutt i hodet, og måtte sy både der og i hånden. Ellers er det bare noen kuler i hodet og noen skrubbsår her og der.

– Hva tenkte du mens det hele foregikk?

– Adrenalinet tok over. Det første, ekle følelsen kom da jeg plutselig så at noen sto med masker og pistol rettet mot meg. Da følte jeg ubehag. Men etterhvert skjønte jeg at dette var amatører. Adrenalinet og overlevelsesinstinktet tok over.

Prøvde å roe dem ned

Underveis ble det ikke vekslet mange ord mellom Mahdi og ranerne.

– Jeg sa egentlig ikke noe særlig. Jeg prøvde å skremme dem bort.

– Vekslet dere ingen ord?

– Da jeg sperret døren prøvde jeg å få dem til å roe seg og sette seg ned. Jeg sa det ikke var vits, at spillet var over. At de skulle roe seg til politiet kom. Men da slaget mot hodet falt tenkte jeg «dette gidder jeg ikke mer».

Han beskriver at ranerne sa noen få ord til han underveis:

– De var opptatt av at jeg ikke skulle finne på noe dumt. At jeg ikke skulle trykke på alarmknapper. Men ikke noe mer utover det.

– Hva følte du da de dro?

– Jeg var skuffet over at de ikke ble tatt med en gang. Men de blir forhåpentligvis tatt etterhvert.

– Ble du redd i etterkant?

– Nei. Jeg var ganske rolig. Jeg følte meg egentlig ikke som offeret. Hadde jeg blitt mishandlet eller overfalt hadde jeg nok reagert på en annen måte.

– Men rettferdigheten seiret der inne, slår han fast.

– Hvordan føler du deg nå?

– Akkurat nå må jeg bare legge meg. Jeg skal på jobb igjen i natt. Så det går bra altså!

Ranerne fikk ikke med seg en krone. Mahdi kommer med en oppfordring til andre som opplever det samme, og de som vurderer å rane noen:

– Man vet ikke hvordan man reagerer før man er oppi situasjonen. Jeg vil anbefale de aller fleste som handler i en slik situasjon om å bare gi ifra seg vekslepengene. Så vil jeg anbefale de som raner at det ikke er lurt å prøve seg på hvem som helst. Det er ikke verdt å prøve på!

Avhørt

Politiet bekrefter ransforsøket i en pressemelding. En mann og en kvinne i 20-årene er pågrepet og mistenkt for å ha vært involvert i ransforsøket.

Tirsdag har det blitt gjennomført en rekke vitneavhør av politiet. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

– Både kvinnen og mannen er avhørt i dag. Det er planlagt nye avhør i morgen tidlig, forteller operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til VG.

Den mistenkte kvinnen stiller seg uforstående til politiets siktelse.

Publisert: 28.08.19 kl. 04:36