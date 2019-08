MØTER MOTSTAND: Slik ser pinsen Unge Venstre forsøker å dele ut på stand i kommunevalgkampen. Foto: Unge Venstre

Reagerer på sensur av Unge Venstre-kampanje: – Dette er en rolleblanding som er helt uhørt

Reaksjonene er sterke etter at Unge Venstre møtte motstand fra skoler og politi etter «legalize it»-kampanjen i valgkampen.

VG skrev i går om Unge Venstre og kampanjen som har skapt trøbbel for dem landet rundt.

I tre fylker har politiet tatt grep for å hindre at ungdomspartiet deler ut det de mener er ulovlige effekter.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark Persen omtaler det hele som et overtramp, og nå får han støtte fra både rød og blå side i politikken.

Uhørt rolleblanding

Justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Frølich, deler ikke Unge Venstres meninger i saken, men reagerer skarpt på politiets fremferd og har derfor kontaktet justisdepartementet for å be om at politiet får klar beskjed:

– Jeg har ikke sett lignende på år og dag. Dette er en rolleblanding som er helt uhørt, politiet må rett og slett ta seg sammen, sier han.

IKKE SETT LIGNENDE: Justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Frølich, har kontaktet justisdepartementet etter det han mener er en uhørt rolleblanding. Foto: Frode Hansen

– Politiet har ikke noe med å blande seg inn i en diskusjon hvor helt legitime standpunkt fremføres. Hadde det vært ulovlige aksjonsmetoder kunne man kanskje forstått det, men det er det slett ikke snakk om her.

Han sammenligner med store og små omstridte temaer som har vært diskutert gjennom tidene, og gir et eksempel:

– Det ville jo vært fullstendig uhørt om politiet skulle gå inn og beslaglegge valgkampmateriell som tok til orde for å gjøre abort lovlig den gangen det var ulovlig.

– Handler om sensur

Også Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud reagerer på motstanden mot Unge Venstre-kampanjen, og også han har kontaktet justisdepartementet.

– Dette er et åpenbart brudd på ytringsfriheten, som er forankret i grunnloven. Det er helt essensielt at man får lov til å ytre politiske budskap, og å ta til orde for en annen ruspolitikk er helt legitimt.

BRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN: Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud, sier det er essensielt at man får lov til å ytre politiske budskap, og kaller det et åpenbart brudd på ytringsfriheten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– At fylkeskommunen, skolene og politiet har så lav tiltro til ungdommene at de tror de ikke kan tenke selv er også utrolig. Det er ikke slik at Unge Venstre deler ut hasj, de argumenterer! Politiet liker ikke budskapet og blander seg.

Noe av kritikken Unge Venstre mottok mandag var at måten kampanjen er uttrykt på kan fremstå som en skjult kampanje for bruk av narkotika. Ungdomspartiet hadde planer om å dele ut klistremerkene og pins med teksten «Legalize it» og bilde av en «joint».

– Er ikke det visuelle uttrykket for sterkt?

– Det er helt irrelevant hvordan politiet velger å oppfatte budskapet. Dette handler om sensur, uavhengig av budskap.

Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, mener det som har møtt Unge Venstre er kritikkverdig.

MÅ KUNNE DISKUTERE: Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, mener at man må kunne diskutere legalisering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi synes dette er veldig dumt. Unge Venstre fremfører et standpunkt, som vi for øvrig er i stor grad enig med, og å slå ned på det er kritikkverdig.

Sjalg Unneland mener heller ikke at budskapet visuelt er for sterkt.

– På ingen måte, dette burde ikke være kontroversielt i 2019. Dette er gamle konservative holdninger som ødelegger debatten. Hvis man ikke engang kan diskutere legalisering er det helt latterlig, sier han.

Forskjellsbehandling

Mandag forklarte Unge Venstre-lederen, Hansmark Persen, at i Agder fikk de beskjed om at kampanjen brøt med Opplæringsloven og Markedsføringsloven. Det får jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf til å reagere.

– Forbyr de slikt fra alle partier, da? Med alle politiske budskap? Hvis de først og fremst mener at elever skal skjermes for slikt, må vel alle politiske budskap forbys, skriver hun på Twitter.

Til NRK forklarer Kierulf at skoler til en viss grad kan regulere om, når og hvordan politiske aktører skal få fremme sine syn.

– Men slike retningslinjer må ikke forskjellsbehandle lovlige politiske ytringer. Man kan ikke nekte utdeling av klistremerker med budskap man er uenig i, men tillate utdeling av andre, sier hun til statskanalen.

Publisert: 27.08.19 kl. 20:45