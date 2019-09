VIL PÅ VIPPEN: Frp-utbryter og Demokratene-leder Vidar Kleppe i Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge/Fædrelandsvennen

Måling: Han kan avgjøre hvem som blir ordfører i Kristiansand

Likevel vil ingen snakke med Vidar Kleppe og Demokratene, som på partibarometeret for Kristiansand ligger an bli tredje størst i byen.

– Fragmentering er nøkkelordet, sier analysesjef Thore Gaard Olaussen i Respons analyse til VG.

Hele 13 partier ligger an til å få plass i bystyret på VGs og Fædrelandsvennens partibarometer for Kristiansand.

– Dette er første gang jeg har opplevd noe lignende. Nesten alt som krabber og går av partier har fått et mandat, sier Olaussen.

Mest i støtet er det lille, islamkritiske og bibelvennlige partiet Demokratene.

De ligger an til å bli tredje største parti i Kristiansand på målingen, og stjeler velgere fra både Høyre og Frp. Resultatet er at regjeringspartiene, Sp og Pensjonistpartiet mister flertallet sitt.

Dermed kan Høyre-ordfører Harald Furre bli avhengig av Demokratene for å sikre seg fire nye år. Alternativt kan partiet hjelpe Aps Jan Oddvar Skisland med å få til det første maktskiftet i byen siden 1947.

Problemet er at verken venstre- eller høyresiden vil snakke med dem.

OBS: Bystyret «vannes ut» med 18 nye plasser når Kristiansand slås sammen med Søgne og Songdalen. Dermed kan Høyre vinne et mandat selv om oppslutningen deres går ned.

Vil på vippen

– Dette er fantastisk gledelige tall! utbryter Demokratene-leder Vidar Kleppe når VG ringer ham.

Han mener framgangen kan tilskrives partiets tydelige motstand mot kunstsiloen, bompenger og flytting av havna i Kristiansand.

– Vi er det eneste reelle opposisjonspartiet. Dette viser at velgerne ikke vil ha treenigheten mellom KrF, Høyre og Arbeiderpartiet som stemte for alle disse tingene, de vil ha en endring, sier 55-åringen.

Partiet hans kan potensielt havne på vippen mellom rødgrønn og borgerlig blokk. Det kan ende med et Sverige-lignende scenario der ingen vil snakke med partiet med tredje flest velgere i ryggen.

– Hva gjør dere hvis dere havner på vippen når hverken Høyre eller Ap vil snakke med dere?

– Jeg vet av politisk erfaring at det kommer til å endre seg valgnatten hvis dette blir resultatet, og da vil vi være opptatt av politikk og ikke posisjoner. Vi må få noe på hjertesakene, kunstsilo, bompenger og havna i Kristiansand.

– Hvis ikke kan vi fint sitte på vippen i alle de store sakene og være et konstruktivt opposisjonsparti.

– Dere har tidligere slått fast at dere aldri vil støtte Harald Furre som ordfører?

– Det var lederen av kontrollutvalget som uttalte det, på bakgrunn av at Furre sa han heller ville samarbeide med MDG framfor Demokratene. Da sa vi at javel, hvis det er sånn skal vi finne andre måter å få innflytelse på.

Må overtale MDG

Hvis målingen slår til, har Høyre kun to alternativer hvis de skal unngå Kleppe:

Det ene er å overtale Folkelista Kristiansand og Partiet De Kristne til å inngå et flertallssamarbeid, eller gi valgteknisk støtte.

Det andre er å overtale MDG til å samarbeide med Frp. Dette har miljøpartiet i utgangspunktet utelukket.

Begge alternativer forutsetter at Senterpartiet og Pensjonistpartiet fortsetter i samarbeidet.

TOPPKANDIDAT: Harald Furre (H) håper på fire nye år som ordfører i Kristiansand. Foto: Petter Emil Wikøren

– Dette er veldig skuffende tall for Høyre. Vi har absolutt ambisjoner om å komme høyere, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) til VG.

Han ser også med bekymring på nedgangen til Ap og KrF.

– Det blir et krevende politisk landskap i Kristiansand etter dette valget, det er det ingen tvil om, slår han fast.

– Hvilke muligheter ser du for å fortsette som ordfører?

– Vi opplever at det er interesse for et bredt ikke-sosialistisk flertall i Kristiansand. Vi har gode samtaler med Frp, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet, De Kristne, Sp og MDG. Muligheten for å få et flertall er fortsatt tilstede.

– Hva gjør du hvis Demokratene havner på vippen? Er det aktuelt å snakke med dem?

– Det er det ikke. De har isolert seg i valgkampen og gjort seg uspiselige i forhold til de aller fleste partier. De får stemme som de føler for.

Ap: - Gledelig

Tidligere KrF-ordfører og nåværende Ap-ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland lagde bråk internt da han tidligere i år åpnet for et valgteknisk samarbeid med Demokratene.

Til VG sier han at han isolert sett er skuffet over Aps oppslutning. Samtidig mener han det er gledelig at rødgrønn side er større enn den borgerlige.

– Samlet sett er dette en positiv utvikling i forhold til det jeg hadde trodd. Det betyr at hvis vi skulle få med oss Venstre, har vi kanskje et flertall, sier Skisland.

ØYNER HÅP: Aps ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland i Kristiansand, her sammen med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

De øvrige partiene han ser for seg i flertallet er Rødt, SV, MDG og Sp.

Du øyner altså et reelt håp om maktskifte etter over 70 år med borgerlig styre?

– Jeg gjør jo det. Jeg tenker at dette er en positiv måling for de rødgrønne partiene. At vi samlet sett skulle bli større en de borgerlige har vært et mål for oss.

Hva gjør dere hvis Demokratene havner på vippen?

– Det er jo et interessant spørsmål. Det kan selvfølgelig ende opp med at de får stemme på hvem de vil, uten at de får noen løfter, sier Skisland.

– Et annet alternativ er at det blir samtaler på tvers av de tradisjonelle skillelinjene, men det tror jeg nok også sitter langt inne for begge sidene.

