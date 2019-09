MANNEPARTI: Liberalistene i Kristiansand ved noen av dem som står på den 22 mann sterke kommunevalglisten. Til og med den lilla maskoten «Libertinius» er en mann. Fra venstre: Emil Christopher Solli Melar, Harald Dreier, Marcus H. Langnes, Steinar Fredriksen, Sebastian Damgaard, maskoten Libertinius, Øystein Hygge Li, Christian Johannessen og listetopp Kenneth Tolås - helt til høyre. Foto: Liberalistene

Her kan du bare stemme på menn

Nei, de rene mannelistene er ikke døde. Liberalistene i Kristiansand mønstrer 22 menn og ikke en eneste dame til kommunevalget. 29 valglister er helt uten kvinner.

Han er ikke spesielt stolt av kvinneandelen på kommunevalg-listen i Kristiansand, listetopp og primus motor for Liberalistene i Agder, Kenneth Tolås (33).

Mannen fra Mosby topper det som kan se ut som medlemslisten for et stort mannskor. Men nei, det er faktisk Liberalistene som stiller til valg i Kristiansand. 22 navn. 22 menn.

Spurte damer

– Vi skulle gjerne hatt damer på listen. En betydelig andel av våre medlemmer er menn. Slik er det også i Kristiansand. Vi har spurt en del damer om å stille på listen. Men ingen ønsket å stille, sier Kenneth Tolås til VG.

FØRSTEMANN: Kenneth Tolås (33) kan trygt kalle seg førstemann på Liberalistenes valgliste i Kristiansand. Foto: Privat

– Hvor mange damer spurte dere?

– Vi spurte vel et par.

– Dere spurte to damer?

– Ja, vi spurte de to kvinnelige medlemmene vi har, men ingen ville stille, svarer Tolås.

– Litt flaut å stille bare med menn?

– Flaut? Vel, vi gjorde en innsats for å få de som er aktuelle til å stille. Men det er selvsagt opp til den enkelte om vedkommende vil stille.

22 MENN: Den skal lete godt den som finner et kvinnenavn blant Liberalistenes kommunestyre-kandidater i Kristiansand.

– Kunne dere ha anstrengt dere mer for å få flere kvinner på listen?

– Ja, det kunne jeg helt sikkert ha gjort. Vi må nok bestrebe oss hardere før stortingsvalget om to år, svarer Tolås.

Han er på ingen måte den eneste med bare haner i kurven.

43 prosent av dem som stiller til valg på mandag er kvinner.

Liberalistene er verstingen med hensyn til kvinnerepresentasjon. Ni kommunelister består bare av menn.

Men også regjeringspartiet Frp kunne ha hatt en høyere kvinneandel. Syv Frp-lister er rene mannelister.

Forgubbing på Hardangervidda

Listetopp for Nore og Uvdal Fremskrittsparti, Morten Rudi Sommer (35), er ikke stolt av en kvinneandel på nullpunktet. For Nore og Uvdal kommune rommer ikke bare store deler av Hardangervidda, men også en av Frps syv mannsdominerte lister.

– Er dette noe dere har tenkt noe på?

– Vi har tenkt og tenkt, absolutt. Vi prøver å rekruttere flest mulig, både yngre og damer. Vi har noen som er med, men det er vanskelig å rekruttere, sier Sommer til VG.

KVINNELØS: Morten Rudi Sommer (35) topper en liste helt uten kvinner, for Frp i skikommunen Nore og Uvdal i Buskerud (Viken fra 2020). Foto: Lynn Zschiegner

10 menn står på rekke og rad på Frp-lista. Også i Hægebostad, Sokndal, Sigdal, Midtre Gauldal og Vindafjord består Frps lister bare av menn.

– Vi er langt ute på landet. Der det vanskelig å stille lister her ute, folk renner ikke ned dørene for å stille til kommunevalg, sier Sommer.

- Har du noen tanker om hvorfor dere ikke har lyktes i å rekruttere kvinner?

- Ja, jeg tror det gjenspeiler seg i at det er forgubbet fra før av. Det er nesten bare meg på den lista som er ganske ung, de andre er godt oppi pensjonsalderen, nesten. Det er ikke positivt når du skal få med flere.

For ordens skyld: Han har fått med seg to yngre karer (født på slutten av 80-tallet) på lista, men snittalderen på resten av kandidatene er 70 år.

Frp-nestleder og ordfører i Os, Terje Søviknes, avviser at Frp er et parti mest for menn.

BILUTSTILLING: Frp-nestleder Terje Søviknes tror ikke Frp har noe omdømme-problem som et manneparti. Her beundrer han en Ford Mustang på partiets bilutstilling utenfor landsmøtehotellet i mai. Foto: Frode Hansen, VG

– Vi har i flere år drevet et bevisst og langsiktig arbeid for å rekruttere flere kvinner. Blant annet har vi egne kvinnenettverk og flere toppkandidater, ordførerkandidater og ledere som er kvinner, sier Søviknes til VG. Selv er han ordførerkandidat i nye, sammenslåtte Bjørnafjorden kommune. På Frp-listen der er hele 27 av 41 kandidater kvinner.

– I noen av de minste kommunene er det få som vil stille på liste. Da kan det gå litt fort i svingene med kvinnerepresentasjonen før listene skal være klare, forklarer Søviknes.

Finnes det da lister med bare kvinner? Svaret er nei. Nærmest kommer Venstre i Porsanger, som stiller med åtte kvinner og én enslig mann. MDG i Rakkestad har syv kvinner og én mann.

PSST!

SV har flest kvinnelige listetopper, 47 prosent av partiets toppkandidater er kvinner. I Ap er prosent kvinner. Frp har lavest andel kvinnelige listetopper (17,6 prosent) blant de større partiene, skriver NTB.

