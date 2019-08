PROBLEMFOND: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: HELGE MIKALSEN

NRK: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har penger i et fond som investerer i private velferdskonsern, melder NRK. 12 dager før valget selger han seg ut.

Jonas Gahr Støre investert i et DNB-fond som via andre fond og selskap er på eiersiden av Norges største omsorgskonsern Stendi, som før het Aleris omsorg, melder NRK onsdag ettermiddag.

– Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til NRK.

Han erkjenner imidlertid at han har tjent penger på private velferdsaktører.

Aps store valgkampsak

En av Aps store valgkampsaker denne høsten er stanse kommersialiseringen av eldreomsorgen.

I januar i år ble Aleris-konsernet til Stendi, etter et oppkjøp fra Ambeas dagen før. Ifølge Fagbladet.no går hver fjerde norske krone kommunene bruker på å kjøpe omsorgstjenster, gjennom Stendi.

Dengang rykket Støre ut mot omsorgsselskapet, som han selv har investert i, og sa ifølge Fagbladet.no at det ikke var slik velferdsstaten var ment å fungere.

– Vi får inn aktører der eierne verken har tilhørighet eller lojalitet til det norske velferdssamfunnet. Et investeringsfond har som mål å tjene penger. Det ville være naivt å tro at utenlandske investeringsfond setter penger i norsk barnevern med mål om å løfte tilbudet til barnevernsbarna våre, sa Støre.

