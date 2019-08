Jusekspert: Tindersvindleren kan ikke straffes i Israel for svindel begått i utlandet

Den israelske juristen Irit Kohn forklarer at Simon Leviev kan slippe straffeforfølgelse for svindel ved å la seg utlevere til hjemlandet Israel – noe som trolig skjer i løpet av to uker.

I juni ble Simon Leviev pågrepet på flyplassen i Aten, formelt fordi han reiste med falsk pass, men i realiteten etter ønske fra Israel.

Det skjedde etter at VG i februar avslørte hvordan han har lurt en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

– Simon Leviev ble arrestert i Hellas 28. juni, på ønske fra Israel, i påvente av hans utlevering, bekrefter talsmann Adi Livni i det israelske justisdepartementet til VG i en e-post.

Israels utleveringsbegjæring er nå mottatt i Hellas og tirsdag denne uken møtte Leviev i retten for å ta formelt stilling til den.

– Simon godtok å bli utlevert til Israel foran dommeren. På fredag vil dommeren sende rettens avgjørelse til justisministeren for godkjennelse. Simon vil forbli i Korydallos fengsel frem til han om rundt to uker vil bli eskortert fra Hellas til Israel, sier Evangelos S. Karaindros, Levievs greske forsvarer til VG.

ARRESTERT: Simon Leviev ble arrestert i Hellas i juni og fremstilt for retten der. Foto: Tore Kristiansen

– Svindel ikke inkludert

– Levievs utlevering er begjært for at han skal stilles for retten for lovbrudd som gjelder svindel, forfalskning, identitetstyveri og andre forhold, og som ble begått i Israel mellom 2010 og 2011, forteller Livni i det israelske justisdepartementet.

VG har omtalt noen av disse forholdene.

Leviev takket umiddelbart ja til å bli utlevert til hjemlandet. Det kan det være flere gunstige grunner til.

JUSEKSPERT: Irit Kohn ledet tidligere avdelingen i det israelske justisdepartementet som håndterte alle utleveringsbegjæringer. Foto: PRIVAT

For det første, selv om det er anledning i israelsk straffelov å føre forbrytelser begått i utlandet for israelske domstoler, hører det til sjeldenhetene – og det gjelder heller ikke alle typer lovbrudd.

– Svindel er ikke inkludert, forklarer den israelske juristen Irit Kohn.

Kohn er ingen hvem som helst. Før hun nylig gikk av som president for Israels advokatforening, har hun blant annet ledet internasjonal avdeling i Israels justisdepartement i en tiårsperiode. Det er avdelingen som håndterer alt av utleveringsbegjæringer.

Begrenset

Straffeforfølgingen som nå skal gjøres mot Leviev for lovbrudd i Israel er også begrenset, fordi den kommer som følge av en utlevering.

– Israel kan kun føre han for retten for det han ble utlevert for. Han kan ikke bli stilt for retten for lovbrudd som ikke var nevnt i utleveringsbegjæringen. Det betyr at om det dukker opp beviser for nye lovbrudd, må det skrives en ny begjæring til Hellas hvor man ber om tillatelse om å føre disse for retten, sier Kohn, som legger til at dette gjelder for en tidsperiode på noen år.

Sivilt søksmål mulig

Om Leviev kun vil møte gamle anklager for mindre forhold begått i 2010 og 2011, betyr det altså at det at alle potensielle lovbrudd begått i Europa i årene etter at han rømte fra Israel ikke vil bli anført av aktoratet når han skal for retten i hjemlandet.

– Er ikke det en god deal for ham?

– Det er et meget godt spørsmål, svarer Kohn.

– Hva med et sivilt søksmål?

– Det er ikke mitt spesialfelt, men så langt jeg vet så er det absolutt mulig, svarer Kohn.

Offer: Mistet all tiltro

Cecilie Fjellhøy er en av dem som ble svindlet av Leviev. Hun tar begrensningene i det israelske rettssystemet med fatning.

– Vel, jeg har bare glad så lenge han er i fengsel. Jeg har mistet all tiltro på rettferdighet og systemet. Jeg er mer bekymret for min fremtid, enn Simons fremtid, sier hun.

Kan utleveres – men lite trolig

VG har spurt det israelske justisdepartementet om hva de vil gjøre med eventuelle straffbare forhold Leviev har begått i utlandet.

– Selv om det er mulig å straffeforfølge en israelsk borger for overtredelser begått i utlandet, begrenset av betingelser i lovverket, kan ikke Israel kommentere på planer, eller manglende planer, om å gjøre dette, svarer Livni i det israelske justisdepartementet.

Israelsk lov åpner imidlertid for å utlevere borgere for å bli stilt for retten i andre land i noen tilfeller.

Om vedkommende er en bosatt borger i Israel, vil landet som ber om å få vedkommende utlevert måtte garantere at personen får sone en eventuell straff i Israel.

Om det gjelder en borger som ikke bodde i Israel da overtredelsen fant sted, er det også anledning til at straffen kan sones i landet som vil ha personen utlevert.

Dette krever imidlertid en kompleks og tidkrevende prosess i det israelske rettssystemet. Israel har tidligere blitt omtalt som en trygg havn for israelere som har forsøkt å unngå straffeforfølgning for svindel.

Simon Levievs israelske advokat, Yaki Kahan, har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

