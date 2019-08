Rektor måtte gå etter sexskandale – fikk ni måneder etterlønn og god referanse

En rektor ved en skole i Nordland måtte gå etter å ha hatt sex med en ung tilkallingsvikar. På vei ut døren fikk rektoren en gullkantet sluttpakke.

Det skriver Avisa Nordland (bak betalingsmur).

Avisen har søkt innsyn i fratredelsesavtalen hans, som viser at rektoren er sikret etterlønn i over ni måneder frem til 15. mars 2020. Det skjer etter at rektoren 26. juni ble fritatt ordinær arbeidsplikt.

Hendelsen skjedde i mai i forbindelse med en privatfest. Ifølge lokalavisen på stedet skal det ha vært mange vitner til at rektoren hadde sex med tilkallingsvikaren. I etterkant av hendelsen sa rådmann i den aktuelle kommunen til samme avis at han ønsket ikke å kommentere hendelsen, men:

– Uten at jeg vil gå inn på den konkrete saken, vil jeg som en generell kommentar si at dette er en type handling som ikke er i tråd med vår etiske standard.

Enige om «god referanse»

Avtalen er underskrevet av kommunens rådmann og rektor. Ifølge Avisa Nordland dikterer avtalen hva som skal kommuniseres ut til andre ansatte og til offentligheten.

«Partene er enige om at kun følgende informasjon skal kommuniseres til de øvrige ansatte: (Vedkommendes navn) har fratrådt sin stilling etter eget ønske. Den samme informasjonen kan gis til mediene eller andre dersom den etterspørres. Det skal ikke gis ytterligere kommentarer fra noen av partene, hverken internt, eksternt eller til mediene».

Kommunen forplikter seg i tillegg til å skrive en «god referanse» ved fremtidig jobbsøking.

Rektoren mister pensjons- og forsikringsordningene hvis han går inn i et nytt arbeidsforhold. Men det blir poengtert at han selv kan vurdere om han ønsker å si fra seg lønnen han skal motta.

Ordføreren i den aktuelle kommunen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Avisa Nordland. Rådmannen har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld. Til Avisa Nordland henviser han til advokat Thomas Benson, som har jobbet med saken. I en SMS til VG skriver advokaten at han ikke ønsker å kommentere saken.

Den aktuelle rektoren forteller til Avisa Nordland at han ikke ønsker å kommentere saken.

Vil ikke kommentere

