Funn av vikingskip i Vestfold

En skipsgrav som sannsynligvis er fra vikingtiden er funnet i Borreparken i Vestfold.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk æren av å presentere nyheten på en pressekonferanse på Borre i Horten kommune mandag morgen.

– Det er en stor begivenhet, med et nytt stort vikingfunn, som kommer til å bli lagt merke til over hele verden. Det handler om Vestfolds historie, men også om Norges historie - og verdens historie, sier han, og fortsetter:

– Dette er unikt i norsk historie og internasjonalt, det går ikke an å overdrive betydningen av det.

Skipsgraven ble funnet på en slette blant de store gravhaugene i Borreparken. Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform.

– Vi håper vi skal finne mye mer. Det viser hvor viktig det er å bruke ny teknologi. Med georadar får vi frem nye funn og ny kunnskap, sier Elvestuen.

Foto: Vestfold fylkeskommune

Det er registrert syv skipshauger i Europa datert til vikingtiden, og tre av disse ligger i Vestfold. Med funn av skipsgrav på Jellestad i 2018 og nå trolig nok et skip fra Borre, øker antallet på listen til ni.

– Det er ikke hver dag vi finner et nytt vikingskip, så dette er virkelig spennende. Men for oss vestfoldinger er det ingen overraskelse. Det skjuler seg mange skatter fra vikingtiden under torva i fylket vårt, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold.

Han sier at det på nåværende tidspunkt er umulig å svare på hvor mye som er bevart under torva, men at de nå skal gjøre flere undersøkelser, blant annet med georadar.

– Vi ønsker et godt samarbeid med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum. Det er de som avgjør om det skal foretas fysiske inngrep i bakken, sier Gansum.

25.03.19 09:40 Oppdatert: 25.03.19 10:04