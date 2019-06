BT: Drapssiktet sønn (40) flyttet fra omsorgsbolig i løpet av det siste året

SOTRA (VG) Mannen som er siktet for drap på sin mor og far i Sotra skal ha slitt med psykiske problemer i flere år, skriver Bergens Tidende.

To personer i midten av 60-årene ble torsdag funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. Den 40 år gamle sønnen deres er pågrepet og siktet for drap.

Fredag er fortsatt to boliger sperret av. Politiet ber journalister på stedet om å holde avstand.

Personer med kjennskap til familien opplyser til Bergens Tidende at den drapssiktede mannen skal ha slitt med psykisk sykdom i flere år. I en periode skal han ha bodd i en kommunal omsorgsbolig i en annen landsdel. Ifølge folkeregisteret flyttet mannen hjem til foreldrene i fjor sommer.

Skal ha blitt funnet utendørs

Det var klokken 17.10 torsdag at politiet fikk melding, og umiddelbart rykket ut til den aktuelle adressen på Kolltveit, der de fant de to døde. Den siktede mannen ble også påtruffet på stedet, og pågrepet. BT skriver at de døde ble funnet utenfor huset.

Det har ikke lyktes VG å komme kontakt med siktedes forsvarer fredag, men i en SMS til BT natt til fredag sier han følgende:

– Jeg har hatt samtaler med siktede og bistått ham i avhør i kveld/natt på sentrum politistasjon. Ut over det har jeg ikke noen kommentar til saken.

Politiinspektør Tore Salvesen uttalte torsdag at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet eller motiv for drapene, og ønsker ikke å kommentere tilstanden til siktede eller om de har beslaglagt noe våpen. Han vil heller ikke si noe om hvem som varslet politiet.

Han har ikke ønsket å kommentere saken fredag formiddag, og viser til at politiet vil avholde en ny pressekonferanse i løpet av dagen.

Naboer avbryter ferien

Bergensavisen har snakket med naboer av familien, som beskriver det avdøde ekteparet som fantastiske mennesker.

Nærmeste nabo, Trygve Hellesen, forteller at han og kona kjente familien svært godt. De var på ferie med bobilen da de fikk dødsbudskapet torsdag.

Til avisen forteller han at de da bestemte seg for å avbryte ferien, og dra hjem.

– Dette er helt grusomt. Det går ikke an å kose seg på ferie, når våre gode naboer har gått bort på en så tragisk måte, sier han.

Publisert: 28.06.19 kl. 13:26