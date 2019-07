PROTESTER: Opprøret mot bompenger ser ikke ut til å roe seg. Protestpartiene holder fortsatt stand på meningsmålingene 70 dager før valget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

70 dager før valget kan Bompengelistene vippe makten Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø.

Mars 2019: De fleste har ennå ikke hørt om Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). På VGs partibarometer i Oslo er det ingen som svarer at de vil stemme på partiet. Bomlistene får 2,8 prosent i Stavanger og 2,7 prosent Tromsø. Kun i Bergen har det virkelig begynt å skje noe: Der får FNB 6,9 prosent.

Snaue fire måneder senere har bompengemotstanden skapt kaos i norsk politikk. FNB er Bergens største parti, og kan snu opp ned på vante samarbeid i flere av storbyene.

– I år er det vanskeligere enn normalt å forutsi i juni hva som skjer i september, sier Johan Giertsen i Poll of polls til VG.

– Vil bompartiene holde koken? Svaret på det spørsmålet kan i ytterste fall avgjøre hvem som blir byrådsleder i Oslo eller Bergen.

Også venstresiden gjør byks på målingene i de store byene.

– Dette er polariseringens år, både i Norge og Europa. I byene har du bomlisten på ene siden, og MDG, Rødt og SV som stiger på den andre, sier Giertsen.

Venstresiden er større enn i 2015, men helt annerledes, mener han.

– Ap er en mye mindre del av venstresiden i 2019 per nå enn i 2015. På den andre siden har Høyre og Frp fått konkurranse fra et parti ingen hadde hørt om for tre måneder siden.

Så hva kan egentlig skje i de store byene?

Oslo:

I dag styrer Arbeiderpartiet, SV og MDG med Rødt som støtteparti. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok i 2015 over etter 18 år med Høyrestyre.

– Alle målinger i 2019 har vist flertall for Raymond Johansens blokk, men etter at bompengelisten kom, er flertallet blitt mindre. De tar også velgere fra Ap, sier Giertsen.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, kjemper for å ta tilbake makten over Oslo. Han kan måtte tenke nytt hvis Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får et valgresultat som ligner den siste tidens målinger. I VGs partibarometer for juni, utført av Respons Analyse, får bompengepartiet 9,1 prosent.

Mandatfordeling: FNB: 5 Ap: 12 Høyre: 14 SV: 5 MDG: 8 Rødt: 6 Frp: 5 Sp: 1 Venstre: 3 KrF: 0 Andre: 0 Totalt: 59 Vis mer vg-expand-down

I Oslo er det hittil to byrådsalternativer:

Dagens rødgrønne byråd: Ap, SV og MDG med Rødt som støtteparti

Et borgerlig bompengebyråd: Høyre, Frp og FNB

Venstre har invitert Høyre, KrF og MDG til et blågrønt byråd, men både Høyre og MDG avviser dette. Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet og Venstre å sitte i byråd med FNB, og Rødts byrådsnekt ble vedtatt på Oslo-partiets årsmøte i mars. FNB-listetopp Bjørn Revil holder likevel alle dører åpne:

– De kan være steile nå, men etter hvert vil nok flere partier bli mer imøtekommende til oss, sier Revil til VG.

TROR PÅ BOMFRIERI: Bjørn Revil, toppkandidat for FNB i Oslo, mener flere partier vil søke samarbeid når 9. september nærmer seg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På VGs siste partibarometer for Oslo er SV, MDG og Rødt over 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet. Får byrådet fortsette, kan disse tre partiene stille styrket i forhandlingene.

På ønskelistene til de tre partiene står alt fra bilfrie gater og gratis kollektivtrafikk for barn, unge og trygdede til profittfri velferd og rekommunalisering til gratis aktivitetsskole (AKS/SFO) og en tredje boligsektor (se faktaboks). Mange av kravene er det bred politisk enighet om på Oslo-politikkens venstreside, men flere av tiltakene er dyre.

MDG, SV og Rødts samarbeidskrav: MDG-listetopp Lan Marie Nguyen Berg forteller at dette er MDGs hovedprioriteringer: – MDG vil ha en levende by for barna, ikke bilene, med ren luft og null klimautslipp. Vi vil kjempe for flere bilfrie gater, spesielt rundt skoler og barnehager, enda flere og tryggere gågater og sykkelveier, og vi vil kutte kollektivprisene med 20 prosent. Marianne Borgen, Oslo-ordfører og 1.-kandidat for SV, lister opp de fire hovedkravene partiet tar med seg inn i eventuelle byrådsforhandlinger til høsten: Gratis aktivitetsskole (AKS/SFO) til alle 1. − 4.-klassinger i Oslo

Avgang hvert 5. minutt for kollektivtrafikk rushtiden i indre by og hvert 10. minutt i ytre by

Profittfri velferd i sykehjem, hjemmetjeneste og barnevernssektoren

En tredje boligsektor med 1000 nye boliger i løpet av de neste fire årene Rødt har ikke bestemt seg for hva de krever hvis de skal støtte byrådet i en ny periode. Shiavash Mobasheri, 3.-kandidat for partiet i Oslo, gir likevel en pekepinn for hvilke saker som blir viktige for Rødt: Gratis kollektivtrafikk for barn, unge og trygdede

Rekommunalisering av renhold og buss

Skrote gjengs leie og opprette en tredje boligsektor

Styrke bydelsøkonomien Vis mer vg-expand-down

Bergen:

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er størst for andre måned på rad, og kan ende opp i vippeposisjon.

Bompengegeneral og toppkandidat Trym Aafløy vil fortsatt ikke avklare hvem han kommer til å peke på.

– Det får dere ingen svar på. Den siste målingen legger alle muligheter åpne, og vi har sagt at vi ikke stenger noen dører før vi ser det faktiske resultatet. Både du og jeg vet at det kommer veldig mange målinger før det, sier han til VG.

HEMMELIGHETSFULL: Trym Aafløy, toppkandidat for FNB i Bergen, vil ikke avgjøre hvem partiet vil samarbeide med før etter valget. Foto: Hallgeir Vagenes

Men Ap avviser samarbeid med FNB, Høyre og Frp – og Høyre får katastrofetall på VGs siste partibarometer for Bergen.

– Vi går til valg på det byrådssamarbeidet vi har i dag. Sammen med KrF og Venstre har vi fått orden på økonomien og Bergen kommune er i en helt annen situasjon enn da vi tiltrådte i 2015, sier Geir Steinar Dale, leder i Bergen Ap.

Ap kan samarbeide med alle partier som vil ha «en mer miljøvennlig og rettferdig by», forteller Dale. Han vil ikke svare på hvilke partier dette er, og om Ap kan samarbeide med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.

– I dagens bystyre går det et klart skille mellom Høyre og Frp og de øvrige partiene, sier Dale.

Mandatfordeling: FNB: 17 Ap: 14 Høyre: 11 SV: 8 MDG: 5 Rødt: 3 Frp: 3 Sp: 2 Venstre: 2 KrF: 2 Andre: 0 Totalt: 67 Vis mer vg-expand-down

Trondheim:

Etter 16 år med makt i Trondheim er Ap-ordfører Rita Ottervik fortsatt sulten på mer.

– Det er litt enklere, for Trondheim har ingen bomliste. Ottervik er favoritt, men Ap går tilbake, sier Giertsen i Poll of polls.

Nå samarbeider Ap med KrF, Senterpartiet og MDG. Aps fjerdekandidat Sissel Trønsdal sier på vegne av partiet at hun har tro på at dagens flertall kan fortsette som i dag.

– Vi har hatt en ganske bred konstellasjon fra tidligere, og vi har ikke hatt noen diskusjoner knyttet til flere partier, sier Trønsdal til VG.

16 ÅR VED RORET: Ap-ordfører Rita Ottervik har beholdt makten i fire perioder. Her på valgvaken i 2015. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Mens Høyre stuper i Trondheim, blir Frp forbigått av Rødt.

På tross av en lite truende høyreside må Ap, KrF, Senterpartiet og MDG lokke til seg flere velgere denne sommeren, skal de beholde makten uten å invitere inn nye samarbeidspartnere.

For å ha flertall i Trondheim kommunestyre, må man samle 34 av 67 representanter. På NRK og Adressas siste måling, utført av Respons Analyse, får de fire partiene 32 mandater.

– Planen vår er å hente inn velgere til Ap, så får de øvrige partiene sørge for seg. Vi er ikke bekymret, vi har god tro på velgerne våre her i Trondheim. Men det er klart at man ikke skal ta noe for gitt, og vi er i valgkampmodus, sier Trøsdal.

Tromsø:

I dag styrer ordfører Kristin Røymo (Ap) sammen med SV og Rødt. Hun tar ikke gjenvalg, så Aps ordførerkandidat er den lokale næringslivstoppen Gunnar Wilhelmsen.

Tromsø skiller seg fra de andre storbyene ved at Senterpartiet gjør det godt. På VGs siste partibarometer får partiet 8,8 prosent, opp 6,6 prosentpoeng siden kommunevalget i 2015.

– Senterpartiet er en joker. I hvilken retning vil de se etter valget? Kan de for eksempel havne på vippen? sier Giertsen i PollofPolls.

UT: Ap-ordfører Kristin Røymo i Tromsø tar ikke gjenvalg i år. Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Nei til bompenger i Tromsø (NBT) er en annen mulig joker. De har 9,1 prosent på siste meningsmåling.

– Rent personlig spiller det ingen rolle for meg hvem som vinner ordførerposten av Høyre og Ap. Vi vil havne på vippen og selge posisjonen til den som snur og går mot bompenger. Det er det eneste pressmiddelet vi har, sier listetopp Jan Blomseth til VG.

Ap utelukker å gå med på kravet, og ser ut til å beholde flertallet hvis de isteden får med seg Senterpartiet og/eller MDG.

– Bom-ultimatumet får høyresiden finne ut av. For oss er det mest naturlig å få med Senterpartiet, og vi vil også snakke med MDG, sier ordførerkandidat Wilhelmsen til VG.

BOMNEKT: Listetopp Jan Blomseth for Nei til bompenger i Tromsø nekter å støtte noe parti som stemmer for bompenger i byen. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix.

Senterpartiet har foreløpig ikke tatt noe sidevalg. Annenkandidat Mats Hegg Jacobsen sier til VG at det fortsatt er helt åpent.

– Man skal aldri si aldri, men det er klart at avstanden til Frp er stor. Ellers ønsker vi å se an resultatet og bruke den parlamentariske situasjonen til å forhandle oss fram til best mulig resultat for våre velgere, sier han.

Sps hovedkrav er at byvekstavtalen, som innebærer bompengeinnkreving, må ligge fast. Det samme gjelder for MDG, som er åpne for et samarbeid med alle utenom NBT og Frp.

Høyre kan dermed bli nødt til å søke samarbeid i sentrum, eller på tvers av blokkene, hvis de skal overta Tromsø.

Mandatfordeling: Ap: 9 Høyre: 7 SV: 6 Rødt: 4 Sp: 4 Frp: 4 Nei til bompenger: 4 MDG: 3 Venstre: 2 KrF: 0 Andre: 0 Totalt: 43 Vis mer vg-expand-down

Stavanger:

Stavanger er per nå Høyres sterkeste storby, mener Giertsen i Poll of polls. På VGs forrige partibarometer fikk FNB 12 prosent, mens Høyre holder stand som byens største parti, og ligger på samme nivå som i kommunevalget 2015.

– Stavanger har vært veldig borgerlig, med oljeindustri og privat sektor. Likevel er ikke flertallet større enn at det er masse spenning, sier Giertsen.

Spenningen er knyttet til hvilken vei FNB vipper etter valget.

Både Høyres toppkandidat John Peter Hernes og Aps toppkandidat Kari Nessa Nordtun inviterer dem gjerne til forhandlingsbordet, men FNB-leder Frode Myrhol er kostbar.

– Med mindre Høyre og Ap går sammen, ser det ut til at flertall ikke er mulig uten minst fire partier. Skal vi gå inn i et forpliktende samarbeid vil vi helst ha færrest mulig partier i det samarbeidet, sier han til VG.

VIPPEPARTI: Frode Myrhol og Folkeaksjonen nei til mer bompenger kan avgjøre hvem som blir ordfører i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

For å få til maktskifte må Nessa Nordtun overtale Rødt, SV, Sp og MDG til å samarbeide med FNB, gitt at valgresultatet blir som siste måling.

Alle fire holder døren åpen.

– Vi er definitivt med på å få til et skifte, og lukker bare døren til Høyre og Frp, sier SVs listetopp Eirik Faret Sakariassen til VG.

Både han og listetopp Daria Maria Johnsen i MDG beskriver FNB og situasjonen i Stavanger som annerledes enn i de øvrige storbyene.

– Vi har vært enige med FNB i over halvparten av sakene i bystyret de siste fire årene. I Stavanger er de et sentrum-venstre-parti, og i Stavanger har vi i MDG større forståelse for at noen er mer avhengige av bil enn i Oslo og Bergen, sier hun til VG.

– De eneste vi utelukker å samarbeide med er Frp, legger hun til.

Også i Stavanger kan Senterpartiet bli et nøkkelparti. Sps toppkandidat Dagny Cesilie Sunnanå Hausken ønsker helst et samarbeid i sentrum.

– Vi kan samarbeide begge veier, men vi har problemer med fløypartiene både på høyre og venstresiden, sier hun.

– FNB er det vanskelig å vite helt hvor står, men hvis de vender seg til sentrum og de verdiene vi står, for vil vi ikke utelukke dem heller, legger hun til.

Mandatfordeling: Høyre: 20 Ap: 15 FNB: 8 SV: 4 MDG: 4 Frp: 4 Rødt: 3 Sp: 3 KrF: 3 Venstre: 3 Pensjonistpartiet: 0 Andre: 0 Totalt: 67 Vis mer vg-expand-down

