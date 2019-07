SPYTTMASKE: Disse maskene skal forhindre at innsatte spytter på fengselsbetjenter. Foto: Ruben Skarsvåg

Kallmyr vil sette spyttemasker på innsatte: – Et humant tiltak

Fengselsbetjenter blir oftere spyttet på når de jobber. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sender nå et forslag til lovendring om bruk av spyttemaske.

Politiet har hatt spyttemasker i bruk siden 2013, men fengselsbetjenter har ikke hatt samme muligheten. Det vil justisminister Jøran Kallmyr gjøre noe med.

Fengselsbetjenter har i vår etterlyst muligheten til å bruke slike masker for å unngå ubehagelige situasjoner.

– Vi vil nå i disse dager sende ut et høringsforslag om at spyttemasker skal kunne brukes i norske fengsler, sier justisministeren til VG.

Kallmyr ønsker at spyttemaskene skal bli et av tvangsmidlene fengselsbetjentene kan bruke.

Justisministeren har selv prøvd masken.

– Jeg foretrekker ikke å gå med den, men det er et humant tiltak. Vi kan heller ikke se at det er noen andre alternativer i dag, sier han.

Videre sier Kallmyr at de vil vurdere eventuelle innsigelser mot forslaget.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flere blir spyttet på

Fengselsbetjenter blir oftere spyttet på når de er på jobb. Antallet betjenter som har rapportert å bli spyttet på er nesten firedoblet i løpet av de siste fem årene, viser en oversikt hovedverneombudet i kriminalomsorgen har utarbeidet, ifølge NRK.

Mens 16 betjenter rapporterte at de hadde blitt spyttet på for fem år siden, sa 58 betjenter det samme i fjor.

NFF: Større trygghet for ansatte

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), det største fagforbundet i kriminalomsorgen, støtter lovforslaget.

– Det er ikke sånn at man kommer til å bruke det ofte, men det gir betjenter anledning til å bruke det i visse vanskelige situasjoner, sier nestleder Tommy Fredriksen i NFF.

POSITIV: Nestleder Tommy Fredriksen i NFF er positiv til lovforslaget justisministeren har sendt på høring. Foto: Privat

Han mener muligheten til å bruke spyttemaske gir større trygghet på jobb for ansatte i fengslene.

– Det er veldig ubehagelig å bli spyttet på, særlig i ansiktet. Både krenkelsen det medfører, og ubehaget knyttet til potensiell smitte, sier Fredriksen.

– Hva med innsatte som vil kunne oppleve det som nedverdigende å bruke spyttemaske?

– Da er alternativet å ikke spytte, så slipper man spyttemasken.

VG har også vært i kontakt med organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP). De har foreløpig ikke satt seg inn i lovforslaget og ønsker dermed ikke å gi en uttalelse på nåværende tidspunkt.

Amnesty: Må ha klare regler for bruk

Amnesty Norge er ikke prinsipielt kritiske til bruk av spyttemaske i fengsler, men presiserer at det må foreligge klare regler for bruk.

– Det må gjøres på en måte som sikrer at det ikke oppleves som en straff eller et overgrep. De innsatte må oppleve det som et nødvendig tvangsmiddel for å forsvare seg mot noen som begår et overgrep først, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge.

Han legger til at en av farene ved bruk av spyttemasker, er at pustehullene kan tette seg til. Det kan utløse panikk og forverre situasjonen, sier Folkvord.

Politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge mener det er viktig at det ikke blir for lettvint å bruke spyttemasker i fengsler. Foto: Amnesty Norge

Forstår fengselsbetjentene

Folkvord understreker at Amnesty Norge er nødt til å sette seg inn i høringsforslaget til justisministeren for å kunne gi konkrete uttalelser.

Samtidig er han klar på at han forstår fengselsbetjentenes behov.

– Fengselsbetjenter må absolutt ha mulighet til å ha en levelig arbeidshverdag, hvis ikke klarer de ikke å ta vare på de innsatte. Mine observasjoner tilsier at de innsatte er veldig opptatt av at personalet kan gjøre en ordentlig jobb med å ta vare på dem. Dersom enkelte utagerer er det ikke bra for noen.

I Storbritannia har menneskerettighetsorganisasjonen Liberty uttalt seg kritisk om politiets bæring av spyttemasker, ifølge The Independent.

Organisasjonen mener det har ført til økt maktbruk blant politibetjenter.

– Det er viktig at det ikke blir for lettvint å bruke spyttemaskene, sier Folkvord i Amnesty Norge.

