PST varslet regjeringen i sommer: Økt høyreekstrem aktivitet

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor VG at hun er kjent med PSTs varsel om en negativ utvikling i høyreekstreme miljøer. En trend er at et økende antall «godt voksne» menn og kvinner uttrykker seg hatefullt.

– Vi har visst at det er en slik utvikling over tid. Det er noe av grunnen til at vi ga mer penger til PST før sommeren, for å finansiere nye etterforskningsmetoder, sier Solberg til VG mellom arrangementer hun deltar på i Arendalsuka mandag.

Men Solberg legger til at det er vanskelig å finne de personene som i tillegg til å uttrykke trusler og hatefulle ytringer, har en intensjon om å bruke vold.

Ensom ulv

– Det er den ensomme ulv-biten, hva som er dårlig oppførsel og hva som får folk til å gå fra prat til handling- Det er de krevende tingene vi må lære mer om, sier Erna Solberg.

VG meldte tidligere mandag at Politiets sikkerhetstjeneste, PST, allerede i sommer varslet politidistriktene gjennom interne kanaler, om en negativt utvikling i de høyreekstreme miljøene. Denne meldingen gikk også til politiske myndigheter og regjeringen via Justisdepartementet.

Propaganda-plattform

– Det har vært flere høyreekstreme terrorangrep internasjonalt, og vi ser at det utvikler seg en felles propagandaplattform vi ikke tidligere har sett. Vi ser også at det er flere høyreekstreme grupperinger på internett som oppfordrer til bruk av terror, og at det er grupperinger som har sympatisører i Norge som forherliger aksjoner som er gjennomført og oppfordrer til å utføre lignende aksjoner, sa den nye PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse i Oslo mandag.

Solberg sier at samarbeidet med andre europeiske land må bli bedre.

– Vi må følge opp disse nettstedene som sprer konspirasjonsteorier, i samarbeid med Europa og med våre naboland, sier statsministeren.

Godt voksne

Hun bekrefter også trenden med at eldre og «godt voksne» kvinner og menn i større grad deltar på nettfora med diskusjonstråder som sprer høyreekstremt innhold.

– På det innvandringskritiske området er det mange eldre og godt voksne som deltar. Man vurderer ikke deres voldspotensial for å være veldig høyt. Men det er mennesker som er unge og har egne utfordringer, som forsøker å finne en syndebukk. Hva får folk fra å gå fra prat til handling, det er der vi må lære mer, sier Erna Solberg.

PST-rapport

I mars publiserte PST en temarapport basert på bakgrunnsinformasjon om 109 høyreekstreme personer i Norge.

I rapporten skiller PST mellom Det nynazistisk høyreekstremisme basert på en raseteori om at en rase er overlegen de andre, og den islamfiendtlige/innvandringsfiendtlige høyreekstremismen som fokuserer på kultur.

«Et sentralt premiss er at den europeiske/nordiske/norske kulturen og den nasjonale identiteten er truet av en ytre fiende,

ofte islam. Begge formene har tydelige innslag av konspiratoriske ideer, og det er ikke skarpe skiller mellom de to hovedkategoriene», skriver PST i rapporten.

– I 2015 etablerte vi et eget forskningssenter for ekstremismeforskning, som også tok høyreekstremisme på alvor selv om fokus mest var på jihadisme, sier Erna Solberg.

Nå vurderer regjeringen om de skal lage en egen handlingsplan mot islamofobi.

Stoppe nett-spredning

Regjeringen er også knyttet opp mot et internasjonalt arbeid for å stoppe spredningen hatmateriale på nett. Erna Solberg var i mai i Paris med en liten gruppe statsledere invitert av New Zealands statsminister Jacinda Ardern for å dra i gang en kampanje rettet mot de store nett-aktørene som Google og Facebook.

– Dette er hardt arbeid, men noe av det viktigste vi gjør, sier Solberg.

