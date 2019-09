I BERGEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Martha Holmes

Rødt vil ha tøffere tak mot privatskoler: - Svindel satt i system

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har kommet med en lang rekke angrep på det han kaller «velferdsprofitører» i barnehage- og helsesektorene. I Bergen går han til kamp mot private videregående skoler.

– Vi vil ha profitørene ut av skolen. Skal det være privatskoler, så må de være drevet av stiftelser, ikke kommersielle sier Moxnes til VG.

Torsdag denne uken var han i Bergen, der hver tredje videregående skole er privat.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre nylig var i Hordaland, advarte han mot det han kaller «snik-privatisering» av skolen, og sa at han vil gi gi fylkene og kommunene vetorett mot nye privatskoler. Moxnes vil gå lenger.

– Vetorett mot nye skoler er ikke nok for å hindre at privatskolene skviser ut offentlige skoler. Hvis det gir overkapasitet og man må kutte skoleplasser, er dagens system slik at det er de offentlige plassene som legges ned, sier han.

Han viser til NRKs gjennomgang av Utdanningsdirektoratets tilsyn med friskoler i 2018, der det ble avdekket regelbrudd ved ni av ti friskskoler.

– Det er svindel og bedrag med skattepenger satt i system.

– Juks får ingen konsekvenser

– Høyre har gitt noen velferdsprofitører sugerør inn i statskassa. De melker offentlige skolebudsjetter for penger, og jukser til seg penger i strid med loven. Så får det ingen konsekvenser. I verste fall må de betale tilbake det de har stjålet fra fellesskapet, sier Moxnes.

Han trekker frem Bergen Private Gymnas og Metis vgs., som eies av Metis Education AS i Bergen.

Selskapet ble i 2018 dømt til å betale tilbake 21,5 millioner kroner til Utdanningsdirektoratet, som konkluderte med at de hadde brutt loven ved å leie ut lokaler til seg selv til langt over markedspris fra 2011 til 2015.

Tilsynsrapporten slår fast at eierne beriket seg ved å handle med skolen til vilkår som ikke var markedsmessige. Skolene gikk til sak mot staten for deler av tilbakebetalingskravet, men tapte.

– Vi mener at disse to skandalebefengte skolene må fratas konsesjonen, og at elevene som går der må få plass på offentlig skole, sier Moxnes.

Toppkandidat Jeanette Syversen for Vestland Rødt sier fylkespartiet vil kreve at friskoleloven håndheves. Den åpner for at staten kan trekke tilbake godkjenning fra skoler som bryter reglene.

– Det må få sterkere konsekvenser enn at man bare må betale tilbake. Det blir som å si at hvis du går inn i en butikk og stjeler og blir tatt, holder det at du leverer varene tilbake. Vi vil at alle fylkespolitikere skal ha mulighet til å sette ned foten og stenge privatskoler når de driver som de gjør, sier hun.

DAGLIG LEDER: Trond Botnen i Metis Education. Foto: Cicilie S. Andersen

– Vi driver gode skoler

Daglig leder Trond Botnen i Metis Education påpeker at tilsynssakene er fra før 2015, og sier at selskapet har korrigert seg etter det. Han sier de ikke kunne gjøre det fra 2011 til 2014, fordi de ventet på konklusjonene.

– Vi får hele tiden dette oppgulpet opp igjen fordi behandlingen av den 5-7 år gamle tilsynssaken går langsomt i det offentlige systemet, og myndighetene stadig deler saken opp i flere mindre deler. Det kan virke som om det er stadige tilbakebetalingskrav. Men alt dreier seg kun om den ene gamle saken fra tilsynet for årene 2012-14

– Men dere gikk til sak mot staten etter det?

– Ja, vi har vært uenige og kommet med innspill. Det er vanlig saksbehandling.

Han sier det ikke er opp til ham å kommentere på hva slags politiske konsekvenser tilsyn bør få, men trekker frem at Metis Education har den skolen i Vestland fylke som er nest mest populær i følge søkertallene.

– Vi driver gode skoler, vi får flere elever og søkere hvert eneste år, og vi har over to søkere til hver eneste skoleplass. Vi driver også for 85 prosent av det de offentlige skolene driver for når det gjelder økonomisk bidrag fra staten. Så vi driver et alternativ som i tillegg er billigere for myndighetene.

TOPPKANDIDAT: Silja Ekeland Bjørkly for Vestland Høyre Foto: Emil Weatherhead Breistein

Høyre:– Ingen «snik-privatisering»

Fylkestopp Silja Ekeland Bjørkly for Høyre avviser at det foregår noen «snik-privatisering» av skolene i Bergensområdet.

– Vi ønsker privatskoler velkommen. Men jeg ønsker ikke å legge ned den offentlige skolen. Vår oppgave som fylkespolitikere er å sikre at vi får et godt tilbud i den offentlige skolen, og hvis private ønsker å være i konkurranse med offentlige skoler kan de det der det er et vakuum.

Hun understreker at de private skolene leverer et tilbud man ikke nødvendigvis har fra før.

– Bergen private gymnas har for eksempel blokkdager som passer noen elever veldig godt, og noen har søkt seg til skolen på grunn av det. Metis har idrettslinje, og vi har ikke nok plasser på våre idrettsgymnas.

Hun avviser premisset om at at privatskoler suger penger fra det offentlige.

– De elevene vi taper penger på, går ikke på den offentlige skolen. Men vi beholder rammetilskudd for dem likevel. Hvis du ser på det totale regnskapet så lønner det seg.

Hun mener det bør være opp til staten, som i dag, om en privatskole skal fratas konsesjonen.

– I ytterste konsekvens kan man gjøre det, men med all respekt å melde må man se på hvor stor forseelsen er. Hvis man fratar dem konsesjonen, mister disse elevene skoleplassen. Dette et er elever som ønsker å gå der og som trives der.

Publisert: 07.09.19 kl. 11:06







