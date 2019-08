TA TESTEN: Usikker på om du er mest enig med noen fra Erna Solbergs, Siv Jensens, Jonas Gahr Støres eller Trygve Slagsvold Vedums parti? Prøv VGs valgomat! Foto: Helge Mikalsen

Slik laget vi kommunevalgomat for hele Norge

12.120 lokale kandidater. 867 ulike spørsmål. 356 kommuner. Dette er historien om hvordan VGs valgomat ble til.

En ting skiller VGs valgomat fra valgomatene vi har vært vant til i Norge: Du som leser kan her sjekke dine egne meninger opp mot hver enkelt lokalpolitiker – de som faktisk stiller seg disponible for å ta beslutninger på vegne av deg.

Fem toppkandidater for hvert parti og hver lokale liste, i hver eneste av landets 356 kommuner, er invitert til å ta valgomaten. De har i tillegg lagt inn en liten appell, og valgt sine hjertesaker.

Det er jo ikke gitt at to personer fra samme parti i samme kommune svarer det samme. Derfor vil du få matchet svarene dine mot svarene til enkeltkandidater, i stedet for et helt parti.

KANDIDATMATCH: I denne tilfeldig utfylte valgomaten for Bergen fikk vi match med Aps førstekandidat i Bergen, Roger Valhammer. Foto: Skjermdump

Slik fungerer den

Inspirasjonen er hentet fra Danmark, der dansk TV 2 i flere år har laget slike valgomater i samarbeid med det private dataselskapet Paqle og meningsmålingsselskapet Megafon.

Totalt inneholder valgomaten 867 ulike politiske påstander, mange av dem unike for hver kommune. Du vil først velge to kjernesaker som er viktige for deg.

Basert på disse vil du få servert mellom 15 og 22 påstander, avhengig av hvilken kommune du bor i. Under hver påstand kan du si deg helt enig, litt enig, litt uenig, helt uenig, eller «hverken eller».

LOKALT: Så langt det er mulig er det utformet spesialtilpassede spørsmål til hver kommune. Foto: Skjermdump

Når du har tatt stilling til alle påstandene og sendt inn svaret ditt, vil du finne hvilken kandidat som er mest enig med deg i din kommune. Du kan klikke på kandidaten og se nøyaktig hva han eller hun har svart.

Du vil også kunne se hvilke kandidater du er mest uenig med, og finne ut hva som skiller dere.

Detaljer om hvordan valgomaten er bygget opp, finner du her!

Slik ble den til

Journalist Oda Leraan Skjetne og utvikler Jari Bakken har hatt hovedansvaret med å utvikle valgomaten.

I startfasen ble det brukt mye tid på å utforme gode spørsmål tilpasset hver enkelt kommune. VGs samarbeidsaviser har bidratt i sine nedslagsområder, andre steder har VGs journalister saumfart lokalaviser for å finne lokale stridssaker. Partiene har også hatt mulighet til å komme med innspill.

Den største utfordringen har vært å få alle 12.120 kandidater til å stille opp. EUs nye personverndirektiv GDPR er en del av årsaken.

FYLLES OPP: I skrivende stund har over 6.000 lokalpolitikere tatt VGs valgomat. Tallet kryper fortsatt oppover. Foto: Skjermdump

I skrivende stund har 6.292 kandidater tatt valgomaten. I drøyt 40 kommuner mangler det svar fra ett eller to partier. Der vil man som leser få beskjed om dette før man tar testen.

I noen tilfeller har partiene eller lokallistene tatt en aktiv beslutning om å ikke delta. Andre steder har ikke VG nådd frem.

Kandidatene kan imidlertid fortsatt sende inn svar, og målet er fortsatt at alle landets velgere skal ha tilbud om en fullverdig valgomat for sin kommune.

Hvorfor lager vi valgomat?

Seks av ti nordmenn har stemt ved de siste tre kommunevalgene. Målet med denne valgomaten er å synliggjøre hva politikerne mener rundt omkring i landet, hva som skiller og forener dem, og samtidig gi velgerne et verktøy for å stille dem til ansvar.

Hverken VGs eller andre valgomater vil gi deg en endelig fasit på hva du bør stemme på ved høstens kommunevalg. Vi vet for eksempel ikke om én eller flere saker er mye viktigere for deg enn alle andre saker.

Vi håper du vil bruker profilsidene til å bli kjent med lokalpolitikerne, partiene og hva de står for, og at informasjonen du får kan bidra til å gjøre beslutningen lettere.

Godt valg, og her er valgomaten om du vil ta den på nytt!

Publisert: 09.08.19 kl. 12:00