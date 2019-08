Politiet om moskéskytingen: – Forsøk på en terrorhandling

Politiet bekrefter at den siktede Bærumsmannen avfyrte skudd i moskeen, og sier de etterforsker angrepet som et forsøk på en terrorhandling.

Mannen i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at han åpnet ild i al-Noor moskéen i Bærum søndag ettermiddag. Han er også siktet for å ha drept sin egen lillesøster.

– Vi står overfor et forsøk på en terrorhandling, sier fungerende leder Rune Skjold for Felles enhet for etterretning på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Politiet begrunner det blant annet med at det ble brukt våpen i en moské.

– Den kartleggingen vi har gjort har vist at denne gjerningspersonen hadde ekstreme holdninger, han har innvandringsfiendtlige holdninger. Han skapte frykt. Det gjør at vi nå ikke ennå konkluderer med at det er terror, men at vi etterforsker det som et forsøk på terror.

Skjold viser også til at siktede har uttrykt støtte til Vidkun Quisling. I natt forsøkte politiet å avhøre siktede, men han ønsket ikke å forklare seg. Det er derfor uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Politiet sier de skal forsøke nye avhør senere, og at de jobber tett med PST.

– Han er siktet for drapsforsøk, drap og vi tar løpende stilling til eventuelt å endre siktelsen til terrorhandling.

Politiet bekrefter at det ble avfyrt flere skudd ved moskeen, men ønsker ikke å gå inn på hvor mange skudd som ble avfyrt.

Politiet har fått tilbakemelding om at deres tilstedeværelse har vært positiv.

– Det er et klart mål for oss at de som deltar på id-feiringen skal føle seg trygge.

Det blir fengsling i Oslo tingrett mandag klokken 13.

Siktet for drap og drapsforsøk

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting ved al-Noor Islamic Center i Bærum. En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

Da politiet tok seg inn i boligen til mannen som er siktet i forbindelse skytingen, fant de en død kvinne. VG får bekreftet at dette er mannens lillesøster.

– Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen. Etterforskningen av hendelsen har pågått i hele natt og fortsetter i dag, sier Rune Skjold, fungerende enhetsleder.

Politiet ønsker ikke å uttale seg om dødsårsak eller om det er funnet våpen på åstedet i Eiksmarka. I moskeen ble det funnet to våpen.

