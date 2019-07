PÅFALLENDE: Høyres Eirik Lae Solberg kjøper ikke forklaringen om at mobilitetsuken er flyttet på grunn av Oslo Maraton. Her er han fotografert i borggården ved Oslo rådhus. Foto: Odin Jæger, VG

Oslo kommune flyttet internasjonal bilfri dag til valgkampen

Oslo kommune syntes det passet best å arrangere mobilitetsuke og bilfri dag i innspurten av valgkampen i august. I Europa ellers holder andre kommuner seg til tradisjonen og avvikler arrangementet 16.–22. september.

Nå anklages byrådspartiene Ap, MDG og SV i hovedstaden for å bruke arrangementet som en del av egen valgkamp før kommunevalget 9. september.

Leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg (H) reagerer kraftig på flyttingen av mobilitetsuken og bilfri dag.

– Påfallende

– Det er svært påfallende at byrådet har lagt mobilitetsuken i Oslo til et helt annet tidspunkt enn EU-kommisjonen og Europas øvrige kommuner og byer, sier Lae Solberg (H) til VG.

Han minner om at dette er verdens ledende kampanje for miljøvennlig transport, og at denne er fastsatt til slutten av september i flere år, også i 2019. Rundt 700 byer og kommuner har lagt arrangementet til det faste tidspunktet mot slutten av september.

LASTESYKKEL-PARADE: Stor stemning da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019 – tilbake i 2017. Ordfører Marianne Borgen (SV), miljøsjef Heidi Sørensen og Ruter-direktør Bernt Reitan deler ut gratis is fra en elektrisk lastesykkel til forbipasserende. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Her burde Oslo-byrådet tidlig ha koordinert seg med EU-kommisjonen og de øvrige kommunene og byene som arrangerer bilfri dag og mobilitetsuken 16. til 22. september. I stedet har Oslo kommune valgt å skyve sitt arrangement som altså er en internasjonal samtidig uke – frem til ti dager før kommunevalget.

– Det kan se ut som om byrådet velger å bruke velgernes penger på å profilere byrådspartiene i valgkampen i en fremskutt mobilitetsuke og bilfri dag, sier Lae Solberg.

Oslo Maraton

Men Marianne Alfsen i miljøhovedstad-sekretariatet i Oslo kommune opplyser at mobilitetsuken er flyttet fordi den krasjer med Oslo Maraton og fordi Rådhusplassen var opptatt.

– Uke 35 i august ble valgt hovedsakelig fordi Rådhusplassen da var ledig til et fellesarrangement, samt at vi kunne skape synergier med Bilfritt byliv-prosjektets bylivsfestival i tilstøtende område 29. til 30. august, skriver hun i en e-post til VG.

Høyres Eirik Lae Solberg kjøper ikke forklaringen om Oslo Maraton.

– Oslo Maraton arrangeres bare én dag, og har også tidligere funnet sted under den europeiske mobilitetsuken. Det er ikke troverdig at det må være tre ukers opphold mellom mobilitetsuken og Oslo Maraton, sier Høyretoppen i Oslo.

Et av årets motto for den internasjonale mobilitetsuken er dessuten bevegelse og forflytning ved å bruke kroppen, skriver European mobility week.

– Høyre anklager byrådspartiene for å ville bruke arrangementet i valgkampen. Har det vært med i vurderingen at en slik timing kan være fordelaktig for de tre byrådspartiene?

– Avgjørelsen om når mobilitetsuken skulle gjennomføres ble gjort i Miljøhovedstadssekretariatet, basert på rent praktiske vurderinger. Politisk ledelse i Oslo kommune har ikke deltatt i den praktiske arrangementsplanleggingen, skriver Alfsen.

Hun opplyser at avgjørelsen om å flytte arrangementet ikke har vært politisk behandlet.

Sendte spørsmål

Lae Solberg sendte raskt flere skriftlige spørsmål om saken til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter at saken ble kjent for ham.

– Kan ikke også Høyre, Venstre, Frp og bompengepartiet benytte mobilitetsuken til å drive valgkamp for sine løsninger?

– Alle partier i bystyret og ulike byråd har gjennom mange år bidratt til at Oslo er blitt Europas miljøhovedstad. Men det er fryktelig synd hvis et så positivt arrangement som mobilitetsuken skal reduseres til å bli en valgkamparena for Ap, SV og MDG, svarer Lae Solberg som er Høyres byrådslederkandidat ved kommunevalget.

GRØNN TRIO: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fant seg godt til rette som gjest på MDGs landsmøte i mai i år. Til høyre: Oslos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eirik Lae Solberg ser frem til byrådets forklaring på at de har valgt et annet tidsrom for mobilitetsuken og bilfri dag enn resten av Europa.

Etter valget ble før valget

Så sent som 17. november 2018, uttalte Marianne Alfsen i miljøhovedstad-sekretariatet i Oslo kommune til nettstedet Samferdsel & infrastruktur at Oslo skulle arrangere mobilitetsuken sent i september 2019.

– Hvis Oslo maraton, som går 21. september er en del av årsaken til fremskyndingen – kunne ikke det vært integrert i mobilitetsuken som tidligere/eventuelt holdt utenfor men likevel arrangert?

– Dette ble vurdert av miljøhovedstadssekretariatet, men det var ikke praktisk gjennomførbart, da Oslo maraton tar mye plass i byen denne uken. Spesielt var det en utfordring at Rådhusplassen var opptatt, skriver Alfsen i e-posten til VG.

For ordens skyld: Kommunevalget arrangeres 9. september.

Det har ikke lyktes VG å få kommentar fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eller andre i politisk ledelse i byrådet om saken.