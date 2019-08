MINNES: Sandvika videregående skole holder åpent tirsdag for å minnes Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble skutt og drept lørdag. Foto: Thomas Andreassen, VG

Familien: – Johanne var en elsket datter

SANDVIKA (VG) Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept i terrorsiktedes bolig etter angrepet på Al-Noor-moskeen lørdag.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Via bistandsadvokat Elisabeth Hagen uttaler Johannes familie:

«Johanne var en elsket datter. Klok, reflektert, nysgjerrig på livet og samfunnet. En jente med mange fremtidsplaner. Omsorgsfull, kjærlig og hjemmekjær. En flott 17-åring på full fart fram i livet.»

«Tomheten og sorgen over tapet av henne som vi føler er nesten ikke til å bære. Johanne er fratatt sin fremtid og tanken på alt hun ikke får oppleve gir oss en sorg som ikke er til å bære.»

«Vi er takknemlige for den omtanke, støtte og omsorg vi har fått fra venner og familie, fra naboer, skole og medelever.»

MINNES: Flere har lagt ned blomster ved boligen der Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble funnet skutt og drept lørdag. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Neste uke skulle Ihle-Hansen begynne i annenklasse på Sandvika videregående skole. Slik blir det ikke.

Tirsdag er flagget utenfor skolen firt til halv stang, til minne for 17-åringen som ble drept tre dager tidligere.

Skolen holder nå åpent slik at elevene kan samles og møte profesjonelle ansatte ved elevtjenesten. Allerede før skolen rakk å sende ut invitasjonene, har flere ungdommer møtt opp for å minnes avdøde. Noen trøster og noen gråter.

På et bord har skolen satt fram et bilde av Ihle-Hansen, et tent lys og minneprotokoll. På første side står følgende skrevet:

«Takk for at vi fikk lære deg å kjenne».

En av de frammøtte er ordfører Lisbeth Hammer Krog.

– Jeg synes det skolen har stelt i stand er så bra. Det er så viktig at elevene nå får være sammen, sier Krog.

I SORG: Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune skriver en hilsen i minneprotokollen til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Foto: Thomas Andreassen, VG

– Mange har blitt glad i henne

Rektor Ann Hege Jerve forteller til VG at hun opplevde Ihle-Hansen som en blid og kjekk elev.

– Ifølge læreren hennes var hun en lojal, høflig og arbeidsom elev, som bidro godt til klassemiljøet.

Rektoren sier videre at det er viktig for skolen å støtte elevene etter det som har skjedd.

– I denne sammenhengen er det mange involverte. Vi har mistet en elev som har gått her hos oss i ett år. Mange har blitt glad i henne, og da må vi tilby et sted hvor man kan lage et fellesskap og vise hverandre kjærlighet og raushet. Og det får vi til her på Sandvika nå.

Jerve tror det viktigste skolen kan tilby elevene er trygghet, og et sted de kan være sammen i sorgen.

– Det har allerede kommet noen elever, til tross for at vi ennå ikke hadde sendt ut invitasjonene. De ble sendt ut akkurat nå på SMS til alle elevene i andre- og tredjeklasse, så det sier litt at flere ungdommer allerede er her. Det setter jeg veldig stor pris på. Det er kjempefint.

ÅPNER SKOLEN: Rektor ved Sandvika videregående skole, Ann Hege Jerve, har valgt å holde skolen åpen for elevene som ønsker å samles tirsdag. Foto: Thomas Andreassen, VG

Tidligere lærer: – Hun var klok og omsorgsfull

VG har snakket med en av Ihle-Hansens lærere fra ungdomsskolen, Hilde Hauland. Hun beskriver 17-åringen som en utrolig flott jente.

– Johanne var klok, reflektert og omsorgsfull. I tillegg var hun morsom og veldig kreativ.

Også Hauland er preget av den rystende hendelsen.

– Dette er bare tragisk, og fullstendig meningsløst, sier hun.

Arrangerer støttemarkering

Christina Violeta Thrane Storsve, medstifter Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU), forteller at drapet på Ihle-Hansen har gått sterkt inn på adoptivmiljøet i Norge.

– Dette har store ringvirkninger. Vi som er utenlandsadopterte og våre familier har et samhold, i og med at vi er en minoritet som har noe til felles. Viktigst av alt er selvfølgelig at dette er et tap av en 17 år gammel jente som akkurat hadde begynt livet. Vi har ikke noen å miste, hverken på den ene eller andre måten.

Storsve forteller at UAPU i samarbeid med medadopterte Andrea Johanna Bratt Mæhlum, som selv er oppvokst i Bærum, nå planlegger en markering for Ihle-Hansen. Denne vil mest sannssynlig bli avholdt neste helg.

– Vårt hovedbudskap er at alle har like stor rett til å være her i landet, og her på denne jorden, uavhengig av identitet, kjønn, alder og andre faktorer. Så denne markeringen vil også være for å ta avstand fra radikalisering som fører til direkte handling, og for å bygge broer. Vi vil vise at vi står sammen uansett.

Ble skutt

Ihle-Hansen ble funnet drept lørdag kveld, i boligen hvor både hun og terrorsiktede Philip Manshaus (21) hadde adresse. De to var stesøsken, og han er siktet for drapet. Etter det VG får opplyst ble hun drept med skytevåpen.

Les også: Terrorsiktet hadde tilgang til lovlige jaktvåpen

Vibeke Hein Bæra, som er bistandsadvokat for Manshaus’ far, sa til VG mandag at både han og samboeren setter stor pris på kondolansene som har kommet fra Islamsk Råd.

– Familien er i sjokk og i krise. De makter likevel å se et brobygger-perspektiv. De ønsker ikke at denne saken skal gi grobunn for hatretorikk mot det muslimske miljøet. De setter pris på de brobyggende uttalelsene til leder i Islamsk Råd Norge, hvor Abdirahman Diriy kondolerte overfor dem.

Manshaus ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner ikke straffskyld. Etter ønske fra sin klient la hans forsvarer Unni Fries ned begjæring om at han skulle løslates.

Publisert: 13.08.19 kl. 09:13 Oppdatert: 13.08.19 kl. 15:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post