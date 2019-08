ALVORLIG VOLDSHENDELSE: Søndag ettermiddag ble en mann i 30-årene pågrepet i Ørskog. En kvinne i 70-årene døde senere av skadene. Foto: Odin Jæger, VG

Kvinne døde etter voldsepisode i Ørskog

ÅLESUND (VG) Kvinnen i 70-årene som ble kritisk skadet etter en voldsepisode i Ørskog er død.

Det bekrefter politiadvokat Arnt-Erik Oust på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Søndag ettermiddag ble en mann i 30-årene pågrepet etter det politiet omtalte som en alvorlig voldssak. Han var først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen er nå utvidet til grov kroppsskade med døden til følge.

Politiet ønsker ikke å gå inn på hva den siktede mannen har forklart i avhør, men sier at han er preget over sakens utvikling. Oust legger til at de fortsatt leter etter våpenet som de mener ble brukt.

– Vi vet ikke nøyaktig hvilke våpen som er brukt, sier han.

Påtalemyndigheten har begjært den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i to av ukene.

– Han aksepterer fengslingen, men har ikke tatt endelig stilling til straffskyld. Han aksepterer at politiet får tid til etterforskningen, sier mannens forsvarer Torgeir H. Langva til VG.

De fornærmede er en mann og en kvinne i 70-årene. De tre involverte er i familie, men politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å utdype hvilken relasjon de har. Siktede har erkjent å ha utøvd vold mot begge de to fornærmede, men har ikke i avhør villet ta stilling til skyld.

– Tilstanden til den fornærmede mannen er fremdeles alvorlig, men det er ikke noe fare for liv, sier Oust.

Den siktede mannen er tidligere straffedømt, blant annet for forsøk på vold mot en politibetjent og narkotikaforbrytelse.

Hendelsen fant sted i en privatbolig på Sjøholt.

Det var siktede selv som ringte inn til operasjonssentralen. Politiet rykket deretter ut til boligen rundt klokken 13.30, hvor de fant de to skadede personene.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk rundt to kilometer fra boligen. Han bor ikke i boligen, men holder til på Sunnmøre.

Ordfører i Ørskog kommune, Knut Helge Harstad, forteller at bygda er preget av det som har skjedd.

– Vi i kommunen har stilt opp med vårt psykososiale kriseteam, og tatt vare på de pårørende og slekten. I går hadde vi tett oppfølging, og i dag er vi der for dem som trenger det.

