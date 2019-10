Flere hundre kilo betong raste fra tunneltak

Fløyfjellstunnelen i Bergen er stengt etter at betong løsnet og raste fra taket.

Flere biler var inne i tunnelen da hendelsen skjedde, men hverken personer eller kjøretøy skal ha blitt skadet. Ifølge Vegtrafikksentralen er det sannsynligvis snakk om sprutbetong som løsnet fra taket og raste.

– Det er snakk om mellom 300 og 500 kilo, sier trafikkoperatør Katrina Kvåle til VG.

Bergens Tidende har snakket med Sigve Prestnes som var på vei gjennom tunnelen da hendelsen skjedde. Han beskriver store masser som falt fra taket.

– Bilen som kom rett etter raset klarte akkurat å svinge utenom steinmassene. Den neste bilen kjørte rett inn i det, og ble stående fast, sier Prestnes til avisen.

Entreprenører jobber nå på stedet.

– De skal blant annet sjekke om det er fare for at det kommer mer, eller om betongen for eksempel kan ha løsnet som følge av at et kjøretøy har vært oppe i taket, sier Kvåle.

Vegtrafikksentralen ble varslet om hendelsen klokken 09.29 torsdag.

– Heldigvis gikk det bra. Vi må regne med at tunnelen blir stengt en stund fremover, sier hun til VG.

Politiet har avsluttet sitt arbeid på stedet.

– Vi vet ingenting om hvor lenge tunnelen kommer til å være stengt eller hva som var årsaken til raset, sier operasjonsleder Frode Kolltveit.

Publisert: 03.10.19 kl. 10:41 Oppdatert: 03.10.19 kl. 10:54







