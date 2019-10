VITNET I RETTEN: Per Orveland hevder han har gått med penger fra Kjell Inge Røkke til Jan Erik Iversen. Foto: Gisle Oddstad

Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger

Per Orveland (69) hevder han overleverte store pengesummer til torpedoen Jan Erik Iversen. – Jeg visste ikke hvorfor Kjell Inge Røkke skulle gjøre opp med ham, forklarer han i retten.

For mindre enn 10 minutter siden







69-åringen er en tidligere kunsthandler og tidligere bekjent av både tiltalte Jan Erik Iversen (62) og Kjell Inge Røkke (60).

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

Pengeoverleveringene skal ha skjedd i perioden 2005–2008, ifølge Orveland.

– Jeg visste ikke hvorfor han skulle gjøre opp med «Jannik», men Kjell Inge hadde sagt til meg at han skulle gjøre opp med «Jannik». Det varte i en treårsperiode.

Følg rettssaken direkte her!

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Torpedoen, som er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for et tosifret millionbeløp fra november 2017 til januar 2018, er kjent under kallenavnet «Jannik».

– Jannik var hele tiden på meg, om jeg hadde snakket med Kjell Inge og hva som skjedde. Jeg fortalte at jeg gjorde så godt jeg kunne, men at Kjell Inge ba oss vente og vente, forklarer Orveland i retten.

Følg rettssaken direkte her!

les også Kjendisadvokater i skvis

Ville ikke vite hvorfor

69-åringen hevder at han fortalte Røkke at «når du har brukt Jannik i en sak, og dere er blitt enige om et beløp, så må du gjøre opp med Jannik».

– Jeg sa det at «de folka som gjør et sånt oppdrag som kanskje Jannik har gjort for deg, når du har gjort opp med han, så kan han sikkert ta deg i hånden og si at alt er greit, og dere trenger ikke hilse på hverandre mer».

Følg rettssaken direkte her!

Den tidligere kunsthandleren sier han ikke ville vite hvorfor det ble betalt penger til torpedoen.

– Jeg trodde at bakgrunnen var noe med Christer Tromsdal og båtsertifikatsaken. Det var litt diskusjoner om det frem og tilbake, og man leser i mediene, forklarer 69-åringen.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: Det er absurd. Forbi absurd!

Hevder penger skiftet hender

Han forteller tre episoder med angivelige pengeoverleveringer:

(hør opptaket her) . Den ene gangen skal han ha fått en bærepose med penger på kontoret til milliardæren, som han skal ha levert til Iversen umiddelbart etter at han fikk den. 69-åringen skal ha gjort opptak da han leverte pengene til torpedoen

Den andre gangen skal han ha fått en lapp fra milliardæren om å dra til et Hotel Bristol i Oslo sentrum for å hente penger. Der skal han ha tatt imot penger fra en engelsktalende mann på et hotellrom.

Den tredje gangen skal han ha fått beskjed om å fortelle Iversen at han kunne dra til et hotell i Paris for å hente penger. Dette skrev han ned på en lapp, fordi milliardæren selv ikke skal ha ønsket å skrive noe selv.

Ga skjulte opptak til VG

Det var Orveland som ga VG tilgang på lydopptakene som ble publisert i dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i 2017.

les også Røkkes sønn om torpedoen: Han var febrilsk, rabiat, aggressiv og fly forbannet

Dokumentaren inneholdt skjulte opptak av private samtaler som Orveland hadde hatt med Iversen og Røkke. På opptakene snakkes det om: utpressing, torpedooppdrag, penger, kjøp av overpriset kunst og trusler.

Torpedoen skal ha blitt forbannet over det som kom frem og gitt milliardæren skylden for at VG ikke ble stoppet. Politiet mener dette er starten på utpressingssaken.

Følg rettssaken direkte her!

Røkke: Krevde «ti stille»-penger

Utover høsten 2017 skal Iversen ha blitt mer og mer pågående overfor Røkke, blant annet oppsøkt ham i garasjeanlegget til Aker. De to hadde flere hemmelige møter, men kom ikke til enighet.

les også Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke

På et tidspunkt skal penger ha blitt et tema. Ifølge Røkke skal torpedoen ha omtalt det som «ti stille»-penger.

– Slik jeg oppfattet kravene, så var beløpet et sted mellom 30–40 millioner kroner. Jeg fortalte ham selv at jeg ikke ville betale ham og at dette var utpressing. Jeg forsto at dette ikke ville dø stille, og vi ser i dag at det har det ikke gjort, forklarte Røkke i retten på tirsdag.

les også Aktor om beskyldningene mot Røkke: Naturlig å undersøke

– Renvaske meg

– Jeg gikk til VG med opptakene for å renvaske meg. Jeg har drevet med kunst i 40 år. Jeg begynte å kontakte kunder. Noen av samtalene var meget ubehagelig. Jeg har måttet selge kunst på auksjon til mye lavere pris på grunn av uttalelser som John Christian Elden og Kjell Inge Røkke kom med til Dagens Næringsliv, forklarer Orveland.

Disse uttalelsene har sammenheng med en sivilt søksmål fra 2012 og 2013, hvor Orveland saksøkte Røkke.

les også Røkke oppsøkt av torpedoen før helgen: Han ville avslutte saken

Nekter for utpressing

I retten i går hevdet Kristian Monsen Røkke, milliardærens sønn, at Orveland og tiltalte Iversen jobbet «i tospann» for å presse faren Kjell Inge Røkke for penger.

– Det er helt feil, sier Orveland.

– Men hvorfor tror du han kommer med sånne påstander?

– Eple faller ikke langt fra stammen. Jeg kan ikke vite hvorfor han kommer med sånne påstander. Jeg tok vare på han i syv år, fra høsten 1995 til våren 2002. Vi hadde bare et godt forhold, sier Orveland, som var samboer med Røkkes ekskone gjennom flere år.

Følg rettssaken direkte her!

Publisert: 10.10.19 kl. 10:34







Mer om