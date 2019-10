Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen er aktor i saken mot torpedo Jan Erik Iversen. Han kan ikke si om politiet vil etterforske beskyldningene mot Røkke, men at det er «naturlig å undersøke» dem. Foto: Tore Kristiansen

Aktor om beskyldningene mot Røkke: Naturlig å undersøke

Jan Erik Iversen hevder Kjell Inge Røkke ga han i oppdrag å «fjerne» Christer Tromsdal «for godt».

Torpedoen Jan Erik Iversen, som står tiltalt for utpressing av Kjell Inge Røkke, har i sin forklaring til retten tirsdag beskyldt Røkke for flere straffbare forhold.

Mest oppsiktsvekkende: Iversen sier at Røkke ga ham et oppdrag om å «fjerne» den omstridte finansmannen Christer Tromsdal «for godt».

– Røkke svarer nok på det i retten. Første gang jeg hører en slik påstand, skriver Røkkes advokat, John Christian Elden, i en sms.

Tromsdal avviser overfor Dagbladet Iversens forklaring og kaller det «en Donald Duck»-historie.

Kjell Inge Røkke på vei inn i Oslo Tingrett tirsdag. Foto: Gisle Oddstad

Aktor Terje Nedrebø Michelsen sier det er naturlig å se nærmere på beskyldningene, men at det er for tidlig å svare på hvorvidt politiet vil etterforske dem.

– Det er ikke vurdert å åpne etterforskning på disse forholdene så langt. Men nå får vi ... nå har jeg nettopp fått høre dette, sier Michelsen.

Dommeren grep på et tidspunkt inn i forklaringen og spurte Iversen om han var kjent med at det er straffbart å uriktig anklage andre for noe ulovlig.

– Det mest alvorlige er at han forklarer seg på en måte som gir inntrykk av at Kjell Inge Røkke skal ha bestilt et drap på Christer Tromsdal. Er det noe man nå vil undersøke?

– Det er naturlig å undersøke det. Men jeg kan ikke si her og nå at det trommes sammen et ettforskningssteam for å se på det. Nå er det nettopp blitt sagt, uttalt i retten. Så må vi analysere det litt nærmere hva som ble sagt og om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier aktor.

Iversen har ikke villet forklare seg for politiet, og aktor hørte derfor flere av beskyldningene fra Iversen for første gang.

– Det har versert rykter, og vært skrevet om i media. Det var noe av dette vi kunne forvente under hans forklaring, men det foreligger ikke noe politidokumenter som beskriver handlingene han forteller om, sier Michelsen.

