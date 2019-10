ÆRESTRIBUNEN: Kong Harald (til venstre), statsminister Erna Solberg, utenriksminister Sergei Lavrov og Russlands ambassadør til Norge Teimuraz Ramishvili deltok i minnemarkeringen for frigjøringen av Finnmark i Kirkenes fredag. Foto: Gisle Oddstad

Lavrov i Finnmark: Vil ha norsk hjelp til bedre sikkerhet i Europa

KIRKENES (VG) Russland tilbyr Norge en lederrolle i å lage nye ordninger for sikkerhet og samarbeid i Europa. Men statsminister Erna Solberg (H) takker nei og sier at Norge er komfortabel i NATO.

Sergei Lavrov, den russiske utenriksministeren, hadde åpenbart et svært hyggelig og vellykket døgn i Kirkenes. Fredag var han æresgjest under markeringen av 75-årsminnet for frigjøringen av Finnmark.

På slutten av besøket, før retur til Russland, kom Lavrov med en overraskende invitasjon til Norge:

– Jeg ser ingen grunn til at Norge ikke kan ta initiativ til normalisering av forholdet mellom NATO og Russland , slik at det kan skje på grunnlag av likhet, og det grunnleggende prinsippet om sikkerhet for begge parter, la Lavrov til.

Lovet snarlig svar

Tidligere på dagen hadde Lavrov lovet et snarlig svar på søknaden om benåding fra Kirkenes-mannen Frode Berg, som er spiondømt i Russland og sitter i fengsel i Moskva.

Helt siden Berg ble arrestert i Moskva, har Frode Bergs støttespillere sørget for et banner på Samfunnshuset i Kirkenes, med teksten «Hjelp Frode Berg hjem».

Banneret var godt synlig fra seremonien på torget midt på dagen fredag. Kirkenes-mannen som ble dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland tidligere i år.

MARKERING: Plakaten med budskapet fra Frode Bergs støttespillere var gode synlig for de som deltok i 75-årsminnet for frigjøringen av Finnmark fredag. Foto: Gisle Oddstad

Fredsmegler

I lunsj-talen sa Lavrov at jubileet i Kirkenes er med på å styrke forholdet mellom nabolandene.

Han roste Norges rolle som fredsmegler i Palestina, Haiti, Sudan og Filippinene, og mente at Norge også kunne spille en rolle mellom Russland og NATO:

– Når de europeiske landene blir klare til å bygge en ny sikkerhet, tror vi at Norge kan være et land som står i første linje i en ny politikk, sa Lavrov, da han talte på regjeringens offisielle lunsj med kong Harald til stede.

MINNESTUND: Ine Eriksen Søreide og Sergei Lavrov markerte respekt for de falne under frigjøringen av Finnmark i 1944. Foto: Gisle Oddstad

Bekymret over NATO

Den russiske utenriksministeren hadde et halvannen time langt møte med sin norske kollega Ine Eriksen Søreide (H), med klar tale om uenighetene mellom landene - men også erklæringer om det gode naboskapet.

Lavrov var misfornøyd med norsk forsvarspolitikk, at allierte NATO-land trener i Norge «nær Russlands grenser», og at Norge øker forsvarsbudsjettene.

– Vi ser med bekymring på hvordan NATO styrker sin posisjon, sa han.

– Det gjelder både moderniseringen av norske flyplasser for å ta imot NATO-fly, men også moderniseringen av havner som kan motta amerikanske atomubåter, la den russiske utenriksministeren til.

Overraskende for den norske siden i møtet, var at Lavrov inviterte Norge til samtaler med Russland om menneskerettigheter over nyttår. Det har vært et erklært ikke-tema mellom landene i de fem siste årene.

Holder på NATO

Etter lunsjen svarte statsminister Erna Solberg (H) nokså avvisende på Lavrovs invitasjon til å lage nye ordninger for sikkerhet i Europa:

– NATO-medlemskapet vårt er sterkt. og er basert på vår langt kyst. USA er en utrolig viktig sikkerhetsgaranti for oss. Vi ser for oss et sterkere Europa i form av en bedre byrdefordeling. Men vi ser ikke for oss en sikkerhets-arkitektur hvor NATO ikke er hovedkjernen, sa Solberg til VG.

VARMT MØTE: Utenriksminister Sergei Lavrov hilser på statsminister Erna Solberg før de skal spise lunsj sammen i Kirkenes. I midten står Rune Resaland, Norges ambassadør i Moskva. Foto: Gisle Oddstad

Vil ha mer innflytelse

– Hvordan tolker du den russiske invitasjonen?

– Russerne vil alltid forsøke seg på endringer. Men alliansen styrke er at vi står sammen og har felles forpliktelser. Jeg opplever dette som en vennlig måte å fremheve Russlands syn på verden: At Russland skal ha mer innflytelse og at USA og NATO bør ha mindre innflytelse, sa Erna Solberg.

– Hvordan vil dere ta opp menneskerettigheter med Russland?

– Det er vanskeligere for oss å ta regningen for folk til folk-samarbeid i nord når de som mottar støtte blir listet for å være agenter for vesten eller for Norge. Vi mener at Russland har noen utfordringer, blant annet et system som ikke verner aktivister godt nok, sa statsministeren.

