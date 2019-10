FERDIG SNAKKET: Raymond Johansen (Ap) blir leder for et gjenvalgt byråd sammen med MDG og SV. Onsdag vil han presentere hvem som sitter i det nye byrådet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Oslo-byrådet vil stoppe nye motorveier: Høyre og Frp lover kamp

De planlagte motorveiene E18 Vestkorridoren og E6 gjennom Oslo øst blir ikke noe av, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Men Høyre i Akershus sier at da kan også kollektiv-utbyggingene havarere.

Nå nettopp







– Jeg tror vi kan slå fast at disse motorveiene ikke blir noe av. Og det er vi veldig glade for, sier Raymond Johansen til VG etter at Ap, MDG og SV har lagt fram sin byrådserklæring for 2019 til 2023.

Lan Marie Berg (MDG) mener det er en stor politisk seier at byrådserklæringen slår fast at de to motorvei-prosjektene inn og ut av Oslo «ikke kan gjennomføres».

– Det er historisk at Oslo går imot motorveiprosjektene på E6 og E18, og at Viken også er tydelig på at man ikke skal ha kapasitetsøkning. Det er kjempeviktig for å gjøre Oslo til en utslippsfri storby, at vi ikke bygger motorveier på kryss og tvers i byen, sier Berg til VG.

les også Nytt Oslo-byråd: Kjøttfri mat, flere sykkelveier og billigere buss

Borgerlig motstand

Men i Akershus Høyre er raseriet betydelig. Akershus-representant Hårek Elvenes (H) som var fylkesleder i Akershus Høyre inntil nylig, sier at det blir kamp om motorveien mot vest:

- Stortinget har vedtatt å ta inn nye E18 i Nasjonal Transportplan. Regjeringen og flertallet på Stortinget ønsker å bygge denne veien, som er helt nødvendig for å øke fremkommeligheten, sier Elvenes til VG.

– Heldigvis har ikke byrådet i Oslo det avgjørende ordet i denne saken, legger han til.

les også Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar. Men hans partikollega Tor Andre Johnsen, medlem i Stortingets transportkomite, skriver i en e-post til VG:

– Heldigvis har Frp samferdselsministeren så vi i Frp skal gjøre det vi kan for å sørge for at både E18 og E6 bygges ut som planlagt.

les også Bompengebråk kan føre til utsettelse av nye takster

Vil ta ned trafikken

Byrådserklæringen i Oslo slår fast at biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredel, noe bystyret tidligere har vedtatt i sin klimaplan.

Men erklæringen sier at kollektivutbygging og sykkelveier ikke er nok til å redusere biltrafikken og nå klimamålet om Oslo som en klimanøytral hovedstad innen 2030:

«Summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramninger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig for å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken», står det i erklæringen fra de tre partiene i Oslo.

Begrensninger for fossilbiler

For å nå dette målet, vil Raymond Johansens byråd gå videre med ytterligere restriksjoner på biltrafikken. Men han kan ikke si hvor mye dyrere det blir å kjøre i Oslo:

– Det viktigste tiltaket er omleggingen til elbil. Så skal vi hente inn faglige råd før vi treffer videre tiltak. Men hvis du kjøper en fossil bil i 2021, så vet du at det blir begrensninger, sier han.

I neste runde i forhandlinger om Oslopakke 3 med staten og Viken, tidligere Akershus, vil Oslo-byrådet prioritere pengene til kollektivtiltak:

– Oslopakke 3 har vært en ønskeliste, og i dagens form er den underfinansiert med minst tre milliarder kroner. Vi vil prioritere T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, Fornebubanen og nytt signalanlegg på Majorstua, sier Johansen.

Kan havarere

Men Hårek Elvenes sier at også disse prosjektene har en risiko dersom motorvei-utbyggingen vestover stoppes:

– Setter man E18 i spill, så setter man resten i spill. Det kan bety havari også for kollektiv-planene, og det kan ingen være tjent med, sier Elvenes.

Lan Marie Berg sier at Oslo vil ta fram strakstiltak langs E18 og E6 i stedet for utbygging. Det kan være tiltak for å redusere trafikken, og skjerme bedre mot støy. Hun varsler også lavere fartsgrenser.

De tre partiene har imidlertid ikke flertall sammen. De mangler to mandater i bystyret, blant annet for å få flertall for budsjettene. Raymond Johansen sier at de har sondert med Rødt og Venstre, men har ingen avtale på plass.

Publisert: 22.10.19 kl. 17:00







Mer om