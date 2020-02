JOBBET: Den første ansatte ved Ullevål som har fått påvist Covid-19 fikk symptomer natt til tirsdag, og var på jobb mandag og tirsdag. Foto: KRISTER SØRBØ

Deler av øyeavdelingen på Ullevål stengt

To ansatte ved øyeavdelingen har fått påvist coronaviruset. Lørdag er poliklinikken ved avdelingen stengt.

Nå nettopp

Det melder Aftenposten. Poliklinikken ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble stengt lørdag, skriver avisen.

Da Aftenposten var innom øyeavdelingen lørdag formiddag, var det ingen mennesker å se. Poliklinikken, som er åpen for akutt hjelp i helgene, var stengt. Utenfor venterommet hadde noen hengt opp en lapp der det sto at alle behandlingene her er avlyst lørdag.

– Vi har dessverre måttet stenge poliklinikken på øyeavdelingen i dag som følge av situasjonen med Covid-19, bekrefter pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten lørdag.

To ansatte smittet

Fredag kveld ble det kjent at en ansatt ved øyeavdelingen er smittet av coronaviruset Covid-19. Lørdag kom beskjeden om at ytterligere en ansatt er smittet.

Bayer opplyser til NRK at det er en nær kollega av den første smittede som er smittet, og at det er gjort tester av andre ansatte i arbeidsmiljøet.

– Det gjøres nødvendige tiltak på øyeavdelingen for å hindre at ytterligere personer blir smittet, og det gjøres smittevask av lokaler, forteller Bayer til VG lørdag.

Totalt syv mennesker er nå bekreftet smittet i Norge, to av disse jobber på sykehuset i hovedstaden.

Den første ansatte som ble bekreftet smittet spurte tirsdag morgen om det var nødvendig å bli testet, men fikk nei og gikk på jobb.

Kontakter pasienter og ansatte

Fredag opplyste Ullevål sykehus at pasienter som har vært i kontakt med den første smittede ansatte blir kontaktet.

Pressevakt Bayer sier lørdag at det gjøres løpende vurderinger på hvem som burde ringes.

Ullevål sykehus opplyser at pasienter som har vært på øyeavdelingen denne uken kan ringe 22 11 90 00 for nærmere informasjon. Telefonene holder åpent til kl 23.30 lørdag kveld.

I tillegg kan Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 benyttes.

Ansatte ved Øyeavdelingen kan ringe 23 01 69 18 for nærmere informasjon. De kan også ringe 911 98 009 eller 480 16 240.

Publisert: 29.02.20 kl. 12:55

Fra andre aviser