50 METER: Snøraset som gikk i Nordfjord var 50 meter bredt og nesten fem meter høyt. Hittil er ingen personer meldt savnet. Foto: Gustav / Regobs.no / NVE

Gikk et ras like utenfor døra: – En vegg av snø

Flere ras har gått nord i Vestland fylke fredag. Et av dem gikk like ved fjøset til Joar Eide.

Nå nettopp

– Det var en mektig opplevelse, sier Joar Eide, som fikk se et snøras like utenfor sitt eget fjøs.

Selve raset var 50 meter bredt og fire til fem meter høyt. Det kom ifølge politiet like over klokken 15 over Hjellevegen i Byrkjelo i Gloppen kommune.

– Voldsomt smell

– Vi er vant med ras her, det er et rasløp i området. Men at det skulle gå et så stort og kraftig ras har jeg ikke opplevd på de 30 årene jeg har bodd her, sier Joar Eide, som fikk oppleve raset like utenfor gården.

Selv om raset kom ved siden av fjøset merket Eide godt hva som skjedde.

– Da jeg skulle ut kom det et voldsomt smell, det var som å høre noen skyte med kanon, sier Eide.

– Jeg så ikke raset da det løste seg ut, men da jeg kom ut fra fjøset så jeg en vegg av snø komme mot oss. Dette var ikke selve raset, men fokksnø. Det var så mye vindtrykk at jeg måtte legge meg ned, det var som en snøstorm en stund, forteller bonden.

Ingen personer er meldt savnet etter raset, men Røde Kors og redningshunder ble sendt til stedet, skrev politiet på Twitter tidligere på fredag.

– Den kommunale veien er selvfølgelig stengt, og den blir ikke åpnet i dag, selvfølgelig.

Eide er ikke redd for at et ras skal ta gården hans, da det går et løp lenger borte fra hans eiendom. I tillegg opplyser han om at de hadde hellet på sin side da raset først kom.

– Vi var litt heldige, for melkebilen var her tidligere i dag.

Evakuerte etter nytt ras

I overkant av to timer etter raset gikk ved gården til Eide, gikk det et nytt litt lenger sør. Her ble en bil tatt av skredet, som var rundt 150 meter bredt og fem meter høyt, ifølge politiet.

En mann i 40-årene, ble behandlet av ambulansepersonell på stedet og sendt videre til lokal legevakt for sjekk.

E39 er stengt på stedet, og åpner ikke før tidligst lørdag morgen, opplyser politiet til Firda Tidend.

Området der skredet gikk ligger på grensa mellom Skei i Sunnfjord kommune og Byrkjelo i Gloppen kommune.

Ifølge NRK gikk det flere skred rundt redningsmannskapene på stedet. Brannvesenet har valgt å evakuere hele Våtedalen.

Ved 18-tiden meldte politiet at det ikke var sikkert å søke på bakken i området. Like over klokken 21.30 melder de at geologer vil gjøre nye vurderinger lørdag rundt klokken 12 eller 13.

Ifølge NTB har det også gått et ras over en vei i Gudvangen fredag kveld. Dette skredet er 20 meter bredt og 2–3 meter høyt. Det er ikke noe som tyder på at folk eller biler er tatt av dette snøskredet.

Publisert: 21.02.20 kl. 23:46

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser