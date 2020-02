KRITISK: Jon Helgheim og Sylvi Listhaug trekker paralleller til Sverige og advarer mot konsekvensene av å unnlate å snakke om kriminalitetsstatistikk blant innvandrerungdom. Foto: Frode Hansen, VG

Svenske forskere om Frp-utspill: – Vi gjør ikke annet enn å diskutere dette

Sylvi Listhaug og Jon Helgheim (Frp) går ut mot det de kaller en «skyve-under-teppet-mentalitet» om høy kriminalitet blant innvandrere, og viser til en situasjon ute av kontroll i Sverige. Svenske kriminologer mener tematikken har blitt grundig diskutert i årevis.

Nå nettopp

I forrige uke la de to Frp-politikerne Listhaug og Helgheim frem en SSB-rapport som viser hvordan unge, mannlige innvandrere har langt flere siktelser for lovbrudd enn øvrig ungdom i Norge.

I etterkant har både forsker Nina Jon ved Politihøgskolen og Arshad Jamil, nestleder ved Islamic Culture Centre i Oslo, uttalt seg kritisk om Frps statistikk. Førstnevnte mener Frp bruker tallene feil, og at kriminell ungdom i hovedsak består av unge og marginaliserte gutter, en statistikk som har vedvart siden 50-tallet.

– Udokumenterte påstander, mener de to Frp-profilene, og tar til motmæle.

Listhaug og Helgheim mener at de blir urettmessig kritisert for å legge frem fakta om kriminalitet blant unge innvandrere, og at forskere og kommentatorer lukker øynene for problemene. Det kan føre til en situasjon lik den som finnes i Sverige, mener de.

– Tror de at problemet med voldelig innvandrerungdom forsvinner dersom vi ikke snakker om det? Da kan jeg forsikre om at det ikke kommer til å skje, snarer tvert om. Sverige har forsøkt denne innfallsvinkelen. I Sverige har det blitt akseptert at man ikke skal snakke om problemene fordi det kan være stigmatiserende. Nå er situasjonen i Sverige helt ute av kontroll, skriver Listhaug og Helgheim i kronikken i VG onsdag.

Bekrefter Sverige-statistikk

VG har vært i kontakt med Manne Gerell, lektor og kriminolog ved universitetet i Malmö, som blant annet har forsket på alvorlig kriminalitet og sårbare nabolag. Han bekrefter at innvandrere er overrepresentert i statistikken, særlig for grove volds- og seksualforbrytelser.

– Det gjelder også når man kontrollerer for forskjeller i kjønn, alder, arbeid og sosiale forskjeller. Mye av den sammenhengen bortfaller når man kontrollerer for bosted og foreldrenes yrke og situasjon, men er fortsatt til stede, sier Gerell til VG.

Professor i kriminologi ved Stockholms universitet, Jerzy Sarnecki, bekrefter dette, men avviser at det finnes forskning på at det er unge innvandrere som begår mest kriminalitet.

– Det finnes ingen separate undersøkelser på om dette gjelder ungdommer, så det kan jeg ikke svare på. Men det er riktig at innvandrere totalt sett er overrepresentert, sier Sarnecki til VG.

– HELT FEIL: Professor Jerzy Sarnecki mener at innvandrer-sammenhengen ofte tillegges for stor forklaringskraft i debatten om kriminalitet i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/ TT / TT NYHETSBYRÅN

– Man gjør ikke annet enn å diskutere dette

Sarnecki avviser kontant at det er akseptert i Sverige å legge lokk på disse funnene.

– Dette er helt feil. Vi gjør ikke annet enn å diskutere dette i Sverige, selv om det motsatte ofte påstås av politikere, sier han.

– I det hele tatt bør vi diskutere det mindre, da det finnes andre faktorer: for eksempel at vi i Sverige har fått en sosialøkonomisk underklasse som består kun av innvandrere. Det er arbeidsledige, eller unge mennesker som ikke har kommet seg gjennom skolesystemet, og det er også en viktig diskusjon å føre, sier Sarnecki.

Manne Gerell legger til at svenske forskere i lang tid har vært åpne om og diskutert statistikken.

– Siden 70-tallet er det gjort 24 studier som viser at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken. Kanskje det kan ha vært en tendens i den offentlige samtalen at man snakker lite om dette, men de siste fem årene opplever jeg det ikke slik, sier Gerell.

– Vi er ikke i Somalia

Listhaug og Helgheim referer i kronikken til en situasjon «ute av kontroll», med «hundrevis av bilbranner, flere hundre skolebranner, over hundre bombeangrep, henrettelser på åpen gate og koordinerte angrep med automatvåpen, bomber og granater».

– Det høres riktig ut. Det er registrert mer enn tusen bilbranner på årsbasis, og over 200 anmeldte tilfeller av bomber i år, sier Gerell om påstandene.

– Vi har et problem med alvorlig kriminalitet i Sverige. Men koordinerte angrep med bomber og granater? Vi er ikke i Somalia. Man kan si det slik at karakteren på kriminalitet i Sverige har forandret seg. Det er flere tilfeller av grove forbrytelser, for eksempel vold med dødelig utfall, men færre andre typer forbrytelser, sier Sarnecki.

Publisert: 19.02.20 kl. 08:05

