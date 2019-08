MARGINALT: Transportøkonomisk institutt mener regjeringens bompengeskisse i det store og det hele vil ha liten effekt på bilistenes hverdag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Dette betyr bompengeskissen for bilistene

Mener du at du betalte for mye i bompenger i fjor? Da vil du neppe være fornøyd regjeringens bompengeskisse, tror Transportøkonomisk institutt (TØI).

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved TØI har regnet på hva regjeringens bompengeskisse grovt sett vil bety for lommeboken til landets bilister.

Slik han tolker tallene VG har fått fra en sentralt plassert kilde, anslår Johansen at regjeringens nåværende pakke innebærer en 10–15 prosents reduksjon i det bilistene må betale i bompenger

– Med andre ord vil en familie med veldig høy bompengebelastning på 30.000 kroner i året, måtte betale 4.500 kroner mindre hvis denne skissen blir en realitet, sier han til VG

– I praksis innebærer dette at man går tilbake til 2018-nivå når det gjelder bompengebelastning. Syns du at du betalte for mye da, vil du nok mene at du må betale for mye nå også, sier Johansen.

Overfor NRK, som først kontaktet TØI i forbindelse med saken, slår han fast at påbegynte veiprosjekter etter alt å dømme ikke vil bli påvirket av regjeringens bompengeskisse.

I BOMFORHANDLINGER: Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Jørgen Braastad

21 milliarder

Bompengeskissen regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF diskuterer skal ifølge VGs kilde ha en samlet ramme på 21 milliarder kroner over ti år.

Ti milliarder koster det å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

Syv milliarder går til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.

Fire milliarder kroner går til økt satsing på kollektivtrafikken.

Johansen sier det er uklart ut ifra dette hvor mye som går direkte til å lette på bilistenes bompengebelastning. Regnestykket hans forutsetter at minst 1,2 milliarder kroner årlig går til å redusere bompengebelastningen, og at dette fordeles flatt over hele landet.

– I det store bildet er det ingen stor endring, men om det har mye å si eller ikke for den enkelte familie, er relativt, mener transportøkonomen.

– Hopper ikke inn i bilene

Bakteppet for regjeringsforhandlingene er en kravliste kriserammede Frp leverte i juni. Partiet vil:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene

Si nei til veiprising

Etter et tre timer langt ekstraordinært landsstyremøte i Frp søndag fortalte partileder Siv Jensen at partiet har godtatt bompengeskissen.

Venstre ser på sin side ut til å helle mot å si nei, og ønsker å forhandle videre. For deres del er det sentralt at bompengeløsningen ikke øker biltrafikken inn til de store byene.

Johansen ved TØI anslår at skissen som nå foreligger kun vil ha marginal effekt på biltrafikken.

– Det vil kanskje føre til at en og annen person tar en biltur eller to mer enn de hadde gjort uten disse reduksjonene, men det betyr ikke at folk vil hoppe inn i bilene sine og kjøre hele tiden, sier han.

– Hvis vi tenker oss at bompengene i byene reduseres med 10–15 prosent fra nivået som nå er bestemt, snakker vi kanskje om en trafikkøkning på 1–2 prosent.

Utfordringer

Å forene Frps mål om redusert bompengebelastning med Venstres forutsetning om nullvekst i biltrafikken, er en vanskelig øvelse, mener transportøkonomen.

– Skal man kombinere dette må man egentlig finne på noe helt annet. Reduksjon i antall parkeringsplasser, høyere parkeringsavgifter og andre tiltak med pisk virker jo for eksempel, påpeker han.

– Bedre og billige kollektivtrafikk virker også, men det er dyrt. Skal du gjøre dette uten veiprising og med lavere bompenger, får du bare utlegg og ingen små inntekter, sier Johansen.

Publisert: 19.08.19 kl. 14:23

