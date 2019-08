UTSPØRRING: NRKs Fredrik Solvang møtte statsminister Erna Solberg til partilederspørring onsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Solberg om bompengestriden: – Du får ikke dratt så mye ut av meg

Onsdag kveld møtes regjeringen uten Frp, ifølge NRK.

Statsminister Erna Solberg var ordknapp om bompengekrisen under den pågående partilederspørringen i NRK.

– Du får ikke dratt så mye ut av meg om det, svarte Solberg på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang.

Hun sier Høyre går inn for at trafikken skal bli mindre i bysentrene.

– Det innebærer blant annet bedre kollektivtrafikktilbud.

Hun vil ikke svare konkret på spørsmål om bompengestriden som pågår i regjeringen.

– Demokratiet går sin gang. Vi jobber hardt, og forsøker å finne balansepunkt. Alle fire partiene har sterke meninger, sier Solberg.

På spørsmål fra Solvang om det vil være aktuelt å senke bompengetakstene, svarer statsministeren at det godt kan hende.

– Men det er andre virkemidler du kan bruke for å få ned trafikken i bysentrene. Bedre kollektivtrafikktilbud som gjør det lettere for folk å komme seg inn til sentrum av en by, og parkering ved tog-stasjoner slik at folk kan kjøre til toget og ta toget til sentrum.

Skal møtes uten Frp

NRK melder at Venstre, KrF og Høyre møtes onsdag kveld – uten Frp. Solberg vil imidlertid ikke kommentere dette når Solvang spør under partilederspørringen.

– Du kan fiske i alt det vannet du vil, men du får altså ikke snøret i bånd, sier Solberg.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har gjort det klart at partiet har forhandlet ferdig, og forteller i et Facebook-innlegg onsdag at hun tilbringer kvelden i marka med familien.

Frp ferdig med forhandlinger

Den nye bompengeskissen har skapt full splid mellom regjeringspartiene.

Søndag ble det klart at Frp tilslutter seg skissen, men onsdag holdt Venstres stortingsgruppe et møte hvor de ble enige om at bompengeskissen ikke var god nok.

I stedet kommer de med en rekke nye forslag, og krever nye forhandlinger.

Det nekter Frp-leder Siv Jensen å gå med på.

«Frp og jeg har forhandlet oss ferdig. Men det er andre ting som er viktig også. Derfor er jeg en tur i marka med familien,» skriver Jensen i et Facebook-innlegg onsdag kveld, sammen med et bilde av seg selv og nevøen Eik i skogen.

Publisert: 21.08.19 kl. 20:06 Oppdatert: 21.08.19 kl. 20:20

