SMIL I BAKSETET: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad satt i telefonen da han forlot statsministerboligen rundt klokken 22.30. Foto: Trond Solberg, VG

Her forlater partilederne krisemøtet hos Erna

I flere timer satt Erna Solberg i møter med Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i statsministerboligen. Rundt klokken 22.30 kjørte to svarte biler bort fra statsministerboligen.

Samtidig ble lysene slukket i statsministerboligen i Oslo, hvor de tre partilederne møttes for å snakke om den pågående regjerings-spliden om bompenger. Ifølge NRK skjedde møtet uten at Frp-leder Siv Jensen var tilstede.

Kjell Ingolf Ropstad satt i baksetet på en av de svarte bilene som kjørte ut av porten til representasjonsboligen i Inkognitogata i Oslo. Han så ut til å smile mens han snakket i telefonen. Ropstad har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser, og Grandes telefon har vært opptatt siden hun forlot boligen.

Statssekretær i Finansdepartementet under Siv Jensen, Atle Simonsen, vil ikke si noe om møtet i statsministerboligen.

– Vi har ingen kommentar, sier han, og viser til det Siv Jensen har sagt tidligere i uken.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter.

Erna: – Ingen kommentar

På vei ut fra partilederutspørringen tidligere onsdag var også Erna Solberg ordknapp om krisen.

På spørsmål om hva statsministeren syntes om at Siv Jensen har sagt at de ikke vil forhandle mer om skissen, til tross for at ingen skal sette ultimatum, ville hun ikke svare.

– Jeg kommer bare til å gjenta det jeg har sagt tidligere. Jeg kommer ikke til å kommentere dette, eller være kommentator til alle som har snakket i mediene, sa statsministeren.

Hun ville heller ikke kommentere Venstres Abid Rajas utspill om at bompengeskissen får terningkast én, eller gå inn på hva Venstre og Frp har uttalt om skissen.

SKJULT I BAKSETET: To svarte biler forlot Statsministerboligen rundt klokken 22.30. Venstre-leder Trine Skei Grande var en av tre på møtet. Foto: Trond Solberg

– At man kommenterer saker på veien får være opp til hvert enkelt parti. Jeg mener at vi akkurat nå burde vi finne fram til balansepunktene som er nødvendige, sa Solberg.

– Får ikke dratt så mye ut av meg

Solberg var også ordknapp om bompengekrisen under onsdagens partilederutspørring i NRK.

– Du får ikke dratt så mye ut av meg om det, svarte Solberg på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang.

Hun sa at Høyre går inn for at trafikken skal bli mindre i bysentrene.

– Det innebærer blant annet bedre kollektivtrafikktilbud.

På spørsmål fra Solvang om det vil være aktuelt å senke bompengetakstene, svarte statsministeren at «det godt kan hende».

– Men det er andre virkemidler du kan bruke for å få ned trafikken i bysentrene. Bedre kollektivtrafikktilbud som gjør det lettere for folk å komme seg inn til sentrum av en by, og parkering ved tog-stasjoner slik at folk kan kjøre til toget og ta toget til sentrum.

UTSPØRRING: NRKs Fredrik Solvang møtte statsminister Erna Solberg til partilederspørring onsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Frp ferdig med forhandlinger

Den nye bompengeskissen har skapt full splid mellom regjeringspartiene.

Søndag ble det klart at Frp tilslutter seg skissen, men onsdag holdt Venstres stortingsgruppe et møte hvor de ble enige om at bompengeskissen ikke var god nok.

I stedet kommer de med en rekke nye forslag, og krever nye forhandlinger.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har gjort det klart at partiet har forhandlet ferdig, og fortalte i et Facebook-innlegg onsdag at hun tilbringer kvelden i marka med familien.

