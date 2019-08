Polsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane

Mannen ble pågrepet mandag i forbindelse med et tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet.

Den polske statsborgeren ble pågrepet med bakgrunn i mistanke om menneskehandel, bekrefter politiadvokat Bernt Dahlsveen til VG.

Mannen har nå status som siktet i saken.

– Han skal avhøres i løpet av formiddag. Vi er nå i en fase der vi samler inn informasjon, og etter at vi har fått avhørt ham vil vi kunne vurdere hva som skal skje videre, sier Dahlsveen.

Skal avhøre flere polske arbeidere

Flere polske sesongarbeidere skal være involvert i saken. Dahlsveen sier at de foreløpig ikke har et nøyaktig antall.

– Vi planlegger å avhøre flere av dem i dag.

Det var mandag ettermiddag at mannen ble pågrepet, i forbindelse med et tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet.

Politiadvokat Dahlsveen forteller at det nå er naturlig for politiet å samarbeide videre med Arbeidstilsynet i saken, for å se hvilke opplysninger de sitter på i forbindelse med kontrollen.

Publisert: 20.08.19 kl. 10:13 Oppdatert: 20.08.19 kl. 10:24