HØYTRYKK: Det er et høytrykk på vei fra Øst-Europa som vil gi gode temperaturer til helgen. Foto: Meteorologisk Institutt

La boblejakken ligge: Til helgen kommer sommerværet!

Innspurten av august kan bli en fin avslutning på sommeren med temperaturer opp til 25 grader, spår meteorologene.

Nå nettopp

Et høytrykk fra Øst-Europa er på vei, og kan gi store deler av landet en smak av sommer igjen, etter mye ustabilt vær.

Det kan bety opp til 25 varmegrader enkelte steder i landet til helgen.

– Til helgen blir det fine temperaturer. Det vil nok stige over 20 grader mange steder. Sør for Mjøsa kan det nærme seg 25 varmegrader, rett og slett ordentlig sommervarme, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Roar Inge Hansen.

Varmt – også i nord

Også nord for Trondheim vil temperaturene stige.

– Nord-Norge kommer nok opp i en 17 til 18 plussgrader. I Troms og Finnmark blir det nok litt kaldere temperaturer, men fremdeles oppholdsvær, sier Hansen.

Han får støtte av sin kollega i Meteorologisk institutt, statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

– For Nord-Norge sin del har det vært ustabilt vær en stund, og det vil fortsette frem til fredag. Da bedrer det seg. Men det er usikkert hvor lenge det vil vare, sier Moxnes.

Kan vare en stund

For høytrykket som kommer store deler av landet til gode til helgen, kan vare utover i neste uke.

– De siste prognosene viser at høytrykket kan bli værende godt ut i neste uke sør for Stadt og Dovre, men det kommer an på hvordan høytrykket velger å plassere seg, sier Moxnes.

Også Hansen ser på værprognosene i Storm Geo at høytrykket kan bli værende ut i neste uke.

– Det kommer bare an på hvor nærgående høytrykket blir.

Ifølge Moxnes ser høytrykket ut til å trekke seg litt vel langt østover og svekkes i midten av uke 35.

Prognosene om finværet gjelder for Nord-Norge, sør-, øst- og Vestlandet.

Kun midt-Norge vil fremdeles ha høstvær i vente til helgen.

Publisert: 20.08.19 kl. 18:44

