TORDNER MOT VENSTRE: Frank Sve er fylkesleder for Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal.

Frp-topp: Venstre får komme seg ut av regjering hvis de ikke har annet å drive med

Frp-topp Frank Sve er rasende på Venstre etter anklager om «brun propaganda».

– Hvis de ikke har annet å drive med enn å spre en slik ordbruk om oss, så får de komme seg ut av regjeringen, sier Sve.

– Da har de ingenting i regjeringen å gjøre, legger han til.

Sve er fylkesleder i Frps største fylkeslag, Møre og Romsdal. Han er en av Frps veteraner ute i landet, med ni år bak seg som ordfører i Stranda kommune på Sunnmøre samt tilsammen 11 år som landsstyremedlem og fylkesleder.

Han mener Abid Raja med støtte fra partileder Trine Skei Grande har gått altfor langt denne gangen.

Nå står de to regjeringspartnerne enda en gang steilt imot hverandre, etter at Abid Raja (V) gikk ut og beskyldte Frp for å spre «brun propaganda».

Kilder i begge partiene sier til VG at konflikten nå er så steil at det har økt faren for at regjeringssamarbeidet kan ta skade.

Frp-leder Siv Jensen har krevd at Venstre-leder Trine Skei Grande beklager og tar avstand fra uttalelsene. Men Venstre-lederen dro til Island søndag, og har fastholdt at det er helt innenfor å gi beskjed om man mener at Frp-retorikken går for langt.

STØTTER HVERANDRE: Abid Raja applauderer ved siden av Trine Skei Grande på Venstres valgvake etter det begredelige kommunevalgresultatet for en uke siden.

– Langt over streken

Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere saken, men fylkesleder Sve i Møre og Romsdal Frp uttaler seg gjerne.

– Å forsøke å brunbeise Fremskrittspartiet på den måte som Abid Raja med støtte av partileder Grande gjør, er langt over streken, mener Sve.

Han anklager Venstre for et forsøk på en avledningsmanøver.

– Det er alltid kjekt å ha en fiende å vrenge seg ut på for å få fokus bort fra bort fra en indre strid om lederskapet i partiet. Vi har vært tydelige i vår innvandringspolitikk. Jeg opplever at flere partier følger etter oss. Men det er å avspore debatten å bruke uttrykk som «brun propaganda» fra Venstres side. Jeg ser det som et forsøk på å få debatten vekk fra egne problemer, vurderer fylkeslederen som i sommer gikk i bresjen for bompengeopprøret i eget parti.

I helgen hadde statsministeren fått nok av krangelen mellom de to partilederne. Via partiapparatene ba hun Skei Grande og Jensen om å avslutte den offentlige skittentøy-vasken, ifølge VGs opplysninger.

Men det skjedde ikke.

Valgforsker, postdoktor Peter Egge Langsæther ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, sier striden kan ramme statsministeren.

– Kan ramme statsministeren

– Fortsatt offentlig oppvask i sentrale politiske saker mellom Frp og Venstre, vil kunne ramme Solberg og Høyre, fordi det forsterker et bilde av en Solberg-regjering som krangler åpenlyst, uten at sjefen kan gjøre så mye med det. Nå var nok ikke nedgangen til Høyre ved kommunevalget overraskende stor, utifra det man kunne forvente etter å ha sittet seks år i regjering: Jeg er i tvil om hvor mye bompengestriden rammet styringspartiet Høyre.

TØFF TID: Statsminister Erna Solberg ber sine to partilederkolleger i Venstre og Frp om å komme seg videre. Bildet er fra partilederdebatten under Arendalsuka i sommer.

– Om «den brune-striden» med Frp styrker eller svekker Venstre, er vanskelig å vite. Venstre-ledelsens kritikere vil kunne si: «Hva var det vi sa» - dette burde dere sett da dere gikk inn i regjering med Frp, sier Langsæther.

– Samtidig er det nok mange i Venstre som synes at det er bra at Raja tør å si i fra, legger han til.

Mandag ville ikke Erna Solberg svare på om Trine Skei Grande burde beklage overfor Frp.

– Nå synes jeg faktisk at vi skal komme oss videre. Jeg ga mine meninger om dette i helgen. Jeg mener vi ikke skal drive med karakteristikker av hverandre. Og så synes jeg at regjeringen skal jobbe med regjeringens viktige prosjekter, sa en bestemt Solberg til Aftenposten.

Ingen beklagelse

To fylkesledere i Venstre, Irene Tanja Dahl i Troms/Finnmark og Sjur Skjævesland i Innlandet (Oppland/Hedmark) ser ingen grunn til at hverken Raja eller Grande skal beklage overfor regjeringspartner Frp.

– Hverken partileder Trine eller Abid Raja har noen grunn til å beklage bruken av begrepet «brun propaganda» overfor Frp. Frp har brukt en tøff og splittende retorikk over lang tid. Jeg synes det er på tide at Venstre bruker hard retorikk tilbake mot utsagn som «snikislamisering» og at vi «ikke skal ta imot båtflyktninger i nød».

– Hva synes du om at partileder Grande støttet en så tøff ordbruk om en regjeringspartner?

– Det er på sin plass. Vi har sett tilfeller der partileder Siv Jensen i Frp har støttet tøff retorikk fra for eksempel Sylvi Listhaug, kontrer Dahl.

– Kan Venstre og Frp leve videre sammen i regjering i to år – med denne ordbruken som bakteppe?

– Når det kommer til resultatene av politikken, så ser vi at Venstre får mye gjennomslag i regjering. Vi tar for eksempel imot mange rekordmange kvoteflyktninger med Frp i regjering. Jeg har ikke inntrykk av at avstanden når det gjelder resultater er så stor som man kan få inntrykk av etter ordbruken mellom partiene, nyanserer hun.

– Du mener det er på tide at Venstre slår tilbake med samme mynt mot Frp?

– Ja, det var på høy tid, svarer fylkeslederen.

Hennes kollega i Innlandet Venstre, Sjur Skjævesland, er enig:

– Jeg er enig med både Trine (Skei Grande) og Abid (Raja) i at det var helt nødvendig å ta dette oppgjøret med Frps retorikk. Først og fremst var det viktig at Venstre sa i fra om en sak som det var vanskelig å ta opp i valgkampen. Det er veldig viktig at Venstre har vært tydelig om dette. Så får vi og de andre regjeringspartiene gå videre, sier Skjævesland til VG.

Statsråd og partileder Kjell Ingolf Ropstad i KrF, uttrykker til VG at han misliker at politikere stempler hverandre.

– Jeg mener at også vi politikere ikke bør sette merkelapper på andre politiske partier, men ta debatten om de sakene vi er uenige om, skriver han i en sms til VG.

Abid Raja er på komitéreise med utenrikskomiteen til Addis Abeba i Etiopia og VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra ham.

Hverken Venstre-leder Trine Skei Grande eller Frp-leder Siv Jensen ønsker å kommentere saken.

Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, vedgår at hans parti også har tydd til tøff ordbruk, spesielt i innvandringspolitikken.

– Ja, men det blir brukt for å understreke en streng innvandringspolitikk. Vi stempler ikke andre politiske partier på den måte som Venstre gjør her. Nå er det nok. Vi stempler ikke andre som brune. Det er innholdet i politikken som er viktig. Nå må vi komme oss videre, landet skal snart ha et budsjett for neste år.

– Hvordan skal Frp og Venstre sitte i regjering sammen i to år til?

– Alle skjønner at da kan vi ikke drive på sånn som Venstre her gjør. Det er ikke Frp som har dratt i gang dette. Nå må det være nok tull, forlanger Sve.

